Đồng Nai tiếp tục đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Đồng Nai, hiện nay, toàn tỉnh có 557 cơ sở giáo dục cấp mầm non (trong đó công lập 341, tư thục 200), 404 cơ sở giáo dục cấp tiểu học (trong đó công lập 396, tư thục 8), 293 cơ sở giáo dục cấp trung học cơ sở (trong đó công lập 290, tư thục 4), 114 cơ sở giáo dục cấp trung học phổ thông (trong đó công lập 86, tư thục 28), 5 trường đại học và 4 phân hiệu đại học, 12 trường cao đẳng, 7 trường trung cấp và 18 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trương Thị Kim Huệ (ở giữa) kiểm tra việc đầu tư trang thiết bị cho các trường học ở Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (xã Long Thành)

Để có bức tranh tổng quan về ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch giai đoạn 2025-2030, Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi với bà Trương Thị Kim Huệ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh về chủ đề này.

Phóng viên: Xin bà cho biết, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đã đạt được kết quả nổi bật ra sao?

- Bà Trương Thị Kim Huệ, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai: Nhiệm kỳ 2020-2025 là nhiệm kỳ đặc biệt, bởi vào thời điểm cuối nhiệm kỳ tỉnh Đồng Nai và Bình Phước trước đây đã được sáp nhập thành tỉnh Đồng Nai mới. Sau khi sáp nhập, quy mô và không gian phát triển của tỉnh Đồng Nai nói chung đã lớn hơn rất nhiều so với trước, trong đó có ngành giáo dục.

Về kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua của ngành giáo dục, trước khi sáp nhập tỉnh, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và Bình Phước luôn dành sự quan tâm, ưu tiên và coi giáo dục là quốc sách hàng đầu cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Chính vì vậy, trong nhiệm kỳ qua, hệ thống trường lớp, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên tiếp tục được quan tâm đầu tư theo hướng hiện đại, đội ngũ giáo viên không ngừng được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo các nghị quyết Trung ương và của Tỉnh ủy trong giai đoạn đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Với một tỉnh có dân số đông, địa bàn rộng, nhu cầu về đầu tư cho giáo dục rất lớn, tuy nhiên đến nay tỉnh Đồng Nai đã thực hiện tốt công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia. Tỉ lệ trường chuẩn quốc gia của tỉnh tính đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025 đã đạt 75%.

Bên cạnh đó, tỉnh còn quan tâm đầu tư vào hệ thống trường phổ thông theo hướng tiếp cận với các chương trình giáo dục của quốc tế, các cơ sở đào tạo nghề hướng tới kiểm định đạt chuẩn chất lượng Việt Nam và quốc tế. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, lãnh đạo tỉnh đã tiếp tục chú trọng phát triển giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, từ đó rút ngắn đáng kể khoảng cách phát triển với khu vực nông thôn và thành thị. Kịp thời ban hành những chính sách đột phá về hỗ trợ giáo viên yên tâm công tác, chính sách hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em yên tâm học tập ổn định.

Ngày hội đọc sách diễn ra tại Trường Tiểu học Xuân Thạnh (xã Dầu Giây) (Ảnh: Lê Hữu Thiết)

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai còn đối mặt khó khăn, thách thức gì, thưa bà?

- Chất lượng giáo dục và đào tạo giữa các cấp học tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giữa ngành học giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giữa các địa phương trong tỉnh chưa đồng đều.

Hệ thống cơ sở vật chất trường lớp tuy phát triển nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục địa phương do dân số tăng cơ học cao trong thời gian dài, số học sinh tăng nhanh.

Năng lực chuyên môn một bộ phận giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục chưa đáp ứng với nhiệm vụ đổi mới phương pháp dạy học và quản lý giáo dục, nhất là một bộ phận giáo viên lớn tuổi, hạn chế về khả năng ứng dụng công nghệ thông tin; trình độ ngoại ngữ của giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu, cập nhật những thành tựu khoa học, kỹ thuật công nghệ mới của khu vực, thế giới và tham gia các lớp đào tạo quốc tế.

Đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác nghiên cứu, triển khai, ứng dụng khoa học công nghệ, việc hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoa học công nghệ còn hạn chế.

Ông Thái Bảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai trao tặng quà cho các em học sinh Trường THPT Dầu Giây

Để tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đề ra phương hướng, giải pháp chủ yếu ra sao trong nhiệm kỳ 2025-2030, thưa bà?

- Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện một số nhóm giải pháp quan trọng sau:

Trước tiên là tiếp tục đẩy mạnh tham mưu thực hiện tốt Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22-8-2025, của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết 281/NQ-CP ngày 15-9-2025 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết 281/NQ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; ngành giáo dục đào tạo khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xây dựng, ban hành thực hiện Chương trình hành động của ngành giáo dục .

Đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Chương trình hành động và Kế hoạch tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng về Nghị quyết 71-NQ/TW theo hướng đa dạng hóa hình thức, cụ thể hóa nội dung tuyên truyền.

Về chương trình hành động trọng tâm và cụ thể, tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho hệ thống trường lớp, trong đó đặc biệt ưu tiên hiện đại hóa hệ thống giáo dục mần non, giáo dục phổ thông và các cơ sở đào tạo nghề từ trung cấp đến đại học. Tỉnh cũng sẽ quan tâm đến phát triển giáo dục ở các xã vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới.

Trong đó, từ nay đến năm 2027 sẽ thực hiện đầu tư gần 1.120 tỉ đồng để đầu tư xây dựng trường học ở 8 xã biên giới theo tinh thần Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.

Tiếp tục chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đào tạo của đội ngũ nhà giáo, từ đó nâng cao chất lượng toàn diện giáo dục, công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức dạy và học, từ đó không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. Ngành giáo dục cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh nâng cao tinh thần đổi mới sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, tạo điều kiện cho đội ngũ nhà giáo ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác dạy và học và công tác quản lý.





Toàn tỉnh Đồng Nai hiện có 404 cơ sở giáo dục cấp tiểu học. Trong ảnh là Trường Tiểu học Bạch Lâm, xã Thống Nhất (Ảnh: Lê Hữu Thiết)

Đồng Nai hiện đang là một trong những tỉnh phát triển công nghiệp tốp đầu của cả nước, nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng lớn. Do đó, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm phát triển giáo dục nghề nghiệp, đảm bảo đồng bộ cả về số lượng và chất lượng, nhất là đảm bảo cung ứng nhân lực chất lượng cao cho Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành và các khu công nghiệp công nghệ cao của tỉnh chuẩn bị đi vào hoạt động.

Thúc đẩy giáo dục STEM, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong nhà trường; tăng cường năng lực ngoại ngữ, công nghệ số, kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên; gắn kết chặt chẽ ba nhà "nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp", với doanh nghiệp tham gia sâu vào quá trình đào tạo, đặt hàng nhân lực và tuyển dụng.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó khuyến khích các trường tiếp tục đầu tư đảm bảo chuẩn kiểm định chất lượng trong nước và nước ngoài. Khuyến khích các cơ sở giáo dục tăng cường tự chủ, tạo ra động lực mới, tạo chuyển biến mạnh về chất lượng, hiệu quả trong đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học.

Cùng với nguồn lực của nhà nước, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và tăng cường tự chủ trong các cơ sở giáo dục và đào tạo. Ưu tiên dành quỹ đất, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo hướng đạt chuẩn đảm bảo xu thế hội nhập quốc tế và hiện đại.

Xin cảm ơn bà!