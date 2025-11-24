Chung sức, đồng lòng vì cộng đồng

Sau khi TP HCM triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều phường - xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết và sự linh hoạt trong điều hành để tháo gỡ khó khăn từ cơ sở.

Người góp của, người góp công

Tại ấp 31, xã Tân Nhựt, TP HCM, chính quyền và người dân vừa chung tay cải tạo hạ tầng dân sinh, góp phần hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhiều năm qua, hẻm Khải Hoàn - Kênh Bảy Chiến ở ấp 31 là điểm "nóng" về hạ tầng xuống cấp. Mặt đường dày đặc "ổ gà", lớp bê-tông bong tróc khiến việc đi lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Mỗi mùa mưa đến, nước ngập kéo dài khiến hẻm Khải Hoàn - Kênh Bảy Chiến trơn trượt, gây khó khăn cho người già, trẻ nhỏ và học sinh trên đường đến trường. Năm nay, mưa lớn kéo dài khiến hẻm này càng xuống cấp trầm trọng. Nhiều đoạn bị hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc lưu thông hằng ngày của người dân.

Các tình nguyện viên công tác xã hội phường Tân Mỹ, TP HCM hỗ trợ người đi đường tại những điểm ngập do triều cường .Ảnh: THANH NGA

Trước thực trạng này, chính quyền xã Tân Nhựt đã chủ động nắm bắt ý kiến người dân, triển khai vận động nâng cấp tuyến hẻm theo hình thức xã hội hóa, không trông chờ hoàn toàn vào ngân sách. Chỉ trong thời gian ngắn, người dân đã đóng góp 15 khối đá (khoảng 10 triệu đồng) để san lấp, dặm vá những đoạn hư hỏng nặng.

Các tổ dân phố vận động nhà hảo tâm hỗ trợ thêm 10 khối nhựa đường (trị giá khoảng 5 triệu đồng) để hoàn thiện bề mặt, giúp hẻm Khải Hoàn - Kênh Bảy Chiến trở nên bằng phẳng, khang trang và an toàn hơn. Ông Trần Thanh Hùng, Trưởng ấp 31, cho hay: "Bà con ai cũng đồng lòng, người góp của, người góp công. Chỉ vài ngày là xong tuyến hẻm sạch sẽ, đi lại thuận tiện, ai cũng phấn khởi".

Theo ông Hùng, thời gian tới, địa phương sẽ vận động hỗ trợ lắp thêm hệ thống chiếu sáng để người dân đi lại thuận tiện hơn vào ban đêm.

Hiệu quả của công trình này nhanh chóng lan tỏa. Sau khi hẻm Khải Hoàn - Kênh Bảy Chiến hoàn thành, nhiều hộ dân tiếp tục tự nguyện trồng cây xanh, đặt thùng rác nơi công cộng, giữ gìn vệ sinh môi trường và tham gia bảo đảm an ninh trật tự khu dân cư. Những việc làm giản dị nhưng thiết thực ấy góp phần hình thành nếp sống văn minh, thân thiện và gắn kết cộng đồng dân cư tại xã Tân Nhựt.

Tại hội nghị giao ban kinh tế - xã hội tháng 10, 11 và định hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2025 mới đây, ông Lê Như Hải Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt - cho hay địa phương đang rà soát các tuyến đường thường xuyên ngập nặng, xuống cấp để ưu tiên bố trí vốn đầu tư sửa chữa ngay trong năm nay.

"Thấy cuộc sống càng thêm ý nghĩa"

Trong khi đó, gần 1 tháng qua, hầu như buổi chiều nào, đội tình nguyện công tác xã hội phường Tân Mỹ, TP HCM (gồm các thành viên Đội Xử lý sự cố giao thông SPD Tân Mỹ và đoàn viên, thanh niên ở phường) cũng cùng với lực lượng an ninh cơ sở, dân quân, công an khu vực có mặt tại giao lộ Phú Thuận - Huỳnh Tấn Phát, cầu ông Đội, giao lộ Phạm Hữu Lầu - đường 15B... Những khu vực này thường xuyên ngập sâu khi triều cường dâng cao.

Anh Nguyễn Minh Nhân, Bí thư Đoàn phường Tân Mỹ, cho biết tại 3 điểm tập trung tình nguyện viên "trực chiến" nêu trên, người dân và phương tiện di chuyển rất khó khăn, có nơi triều cường dâng cao hơn 1 m.

Phát huy tinh thần "Thanh niên hành động vì cộng đồng - sẵn sàng khi dân cần", ngay khi có mặt, các tình nguyện viên phân công nhau tham gia điều tiết giao thông, căng dây cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn, tránh nơi bị ngập nặng. Họ còn hỗ trợ sửa chữa xe chết máy, đẩy phương tiện qua nơi ngập nước…

Chứng kiến các tình nguyện viên trong màu áo xanh sẵn sàng đội mưa, người ướt sũng chỉ để giữ an toàn cho người dân, nhiều người được hỗ trợ qua điểm ngập rất xúc động. "Thấy ấm lòng lắm, cảm ơn mọi người rất nhiều", "Cảm ơn các tình nguyện viên áo xanh"… - nhiều người cảm kích khi được các tình nguyện viên, đoàn viên, thanh niên phường Tân Mỹ tiếp sức, hỗ trợ.

Không chỉ giúp đỡ người dân trong những ngày triều cường dâng cao, các tình nguyện viên công tác xã hội phường Tân Mỹ, nòng cốt là thành viên Đội Xử lý sự cố giao thông SPD, còn túc trực hỗ trợ người đi đường xử lý tất cả sự cố bất ngờ, không may xảy ra vào ban đêm (từ 21 giờ đến 2 giờ hôm sau). Họ sẵn sàng sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân tai nạn giao thông, sửa xe miễn phí, hỗ trợ người dân trong trường hợp xe cán đinh, hết xăng…

Ban ngày là nhân viên kỹ thuật làm việc tại một doanh nghiệp ngoài nhà nước, chiều đến lại túc trực tại các điểm ngập hỗ trợ người dân, sau đó cùng đồng đội tham gia xử lý sự cố giao thông đến 2 giờ, anh Nguyễn Quốc Thái cho rằng đó là việc nên làm của những người trẻ như anh.

"Ai cũng từng có lần được người khác giúp đỡ thì bản thân cũng phải sẵn lòng hỗ trợ người khác. Khi làm được điều tích cực, chúng tôi lại thấy cuộc sống của mình càng thêm ý nghĩa" - anh Thái bày tỏ.

Chị Trần Thanh Hương - công nhân ngụ phường Tân Mỹ, TP HCM - xúc động: "Có hôm đi làm về muộn, khoảng 20 giờ, trời tối, nhiều đoạn đường nước chưa rút khiến tôi vừa chạy xe vừa run tay lái. Nhờ các bạn tình nguyện viên nhiệt tình hướng dẫn, tôi tránh được các đoạn nước ngập sâu, về nhà an toàn. Tôi còn thấy họ giúp người đi đường sửa xe... Những hình ảnh ấy thật đẹp!".



