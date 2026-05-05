"Xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại Hà Nội được đánh giá với 54 tiêu chí

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

"Xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại Hà Nội được đánh giá với 54 tiêu chí

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Dự thảo Đề án triển khai thí điểm mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa" trên địa bàn TP Hà Nội gồm 65 trang, chia thành 3 phần chính.

Ngày 5-5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp tập thể UBND TP thường kỳ tháng 5 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

"Xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại Hà Nội được đánh giá với 54 tiêu chí - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội thường kỳ tháng 5. Ảnh: Đình Hiệp

Tại phiên họp, Tập thể UBND TP và Ban Chỉ đạo, Tổ Công tác xây dựng mô hình "xã/phường xã hội chủ nghĩa" tại thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo xem xét dự thảo Đề án triển khai thí điểm mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa" trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo dự thảo, "xã, phường xã hội chủ nghĩa" được xác định là mô hình tổ chức phát triển và quản trị tích hợp ở cấp cơ sở, trong đó chính quyền không chỉ thực hiện chức năng hành chính mà trực tiếp chuyển hóa các mục tiêu, giá trị của chủ nghĩa xã hội thành kết quả phát triển cụ thể trên địa bàn.

Mô hình hướng tới tổ chức lại không gian phát triển, tái cấu trúc các hoạt động kinh tế - xã hội, đổi mới phương thức quản trị, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển văn hóa, con người và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đáng chú ý, mức độ cải thiện chất lượng sống, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân được xác định là thước đo tổng hợp, quan trọng nhất.

Dự thảo Đề án gồm 65 trang, chia thành 3 phần chính và 5 phụ lục, trong đó xây dựng hệ thống tiêu chí, công cụ quản trị có thể đo lường, đánh giá và kiểm chứng trong thực tiễn.

Hệ thống tiêu chí được thiết kế theo hướng lượng hóa, đo đếm được, với tổng số 54 tiêu chí, bao trùm các lĩnh vực từ kinh tế, việc làm, thu nhập, hạ tầng, y tế, giáo dục, môi trường đến chuyển đổi số và mức độ tham gia của người dân. Trong đó, ngoài các tiêu chí cụ thể, Đề án bổ sung hai tiêu chí tổng hợp quan trọng là chỉ số hạnh phúc và mức độ hài lòng chung của người dân.

"Xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại Hà Nội được đánh giá với 54 tiêu chí - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp tập thể UBND thành phố thường kỳ tháng 5

Về phương án triển khai, Đề án đề xuất lựa chọn địa bàn thí điểm trên cơ sở các tiêu chí như: Tính đại diện, khả năng tổ chức lại không gian phát triển, điều kiện hạ tầng, năng lực hệ thống chính trị, mức độ sẵn sàng đổi mới và khả năng lan tỏa. Theo cơ quan soạn thảo, yếu tố quyết định không chỉ là điều kiện sẵn có mà còn là mức độ cam kết chính trị, năng lực tổ chức thực hiện và khả năng tạo ra kết quả thực chất, có thể nhân rộng.

Để bảo đảm tính khả thi, UBND TP Hà Nội được đề xuất giao các sở, ngành và địa phương được lựa chọn thí điểm xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, kèm theo khái toán kinh phí, làm cơ sở bố trí nguồn lực phù hợp. Mục tiêu của Đề án là tổ chức xây dựng mô hình thí điểm nhằm kiểm nghiệm, tổng kết thực tiễn phát triển của Hà Nội theo định hướng xã hội chủ nghĩa, qua đó hoàn thiện cơ chế, chính sách để nhân rộng trên toàn thành phố.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng cho rằng việc nghiên cứu xây dựng mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" là một hướng đi mới, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô trong bối cảnh mới.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội lưu ý đây là nội dung quan trọng nên cần bảo đảm chặt chẽ về định hướng. Trước khi hoàn thiện và trình phê duyệt, cần nghiên cứu xin ý kiến các cơ quan Trung ương, các cơ quan Đảng để bảo đảm thống nhất về quan điểm và cách tiếp cận. Đối với hệ thống tiêu chí, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm các tiêu chí vừa có cơ sở lý luận, vừa phù hợp thực tiễn, có thể đo lường, đánh giá được và bám sát định hướng phát triển chung.

Về phương án triển khai, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu xây dựng mô hình phải gắn với thực tiễn phát triển của địa bàn, trong đó đặc biệt chú trọng yếu tố sinh kế của người dân.

"Mô hình không chỉ là nơi cư trú mà phải là không gian phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm người dân có thể sinh sống, làm việc, tạo thu nhập ngay tại địa bàn, đồng thời có sự kết nối với các khu vực khác"- ông Vũ Đại Thắng nêu rõ.

Tin liên quan

Hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri ở Hà Nội

Hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri ở Hà Nội

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội - Đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri ở TP Hà Nội sau kỳ họp Quốc hội.

Thủ tướng yêu cầu xử lý tình trạng ô nhiễm không khí, ngập úng tại Hà Nội, TPHCM

(NLĐO) - Thủ tướng yêu cầu Bộ NN-MT chỉ đạo, hướng dẫn xử lý cơ bản tình trạng ô nhiễm không khí, ngập úng tại một số thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM.

Hà Nội được quyết chính sách về tiền lương, tiền thưởng để thu hút nhân lực

(NLĐO)- HĐND TP Hà Nội có thẩm quyền quy định chính sách về thu nhập, tiền lương, tiền thưởng và các chế độ đãi ngộ khác để thu hút nhân lực.

Hà Nội chủ nghĩa xã hội Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng Xã, phường xã hội chủ nghĩa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo