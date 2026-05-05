"Xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại Hà Nội được đánh giá với 54 tiêu chí

Ngày 5-5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp tập thể UBND TP thường kỳ tháng 5 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.



Toàn cảnh phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội thường kỳ tháng 5.

Tại phiên họp, Tập thể UBND TP và Ban Chỉ đạo, Tổ Công tác xây dựng mô hình "xã/phường xã hội chủ nghĩa" tại thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo xem xét dự thảo Đề án triển khai thí điểm mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa" trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo dự thảo, "xã, phường xã hội chủ nghĩa" được xác định là mô hình tổ chức phát triển và quản trị tích hợp ở cấp cơ sở, trong đó chính quyền không chỉ thực hiện chức năng hành chính mà trực tiếp chuyển hóa các mục tiêu, giá trị của chủ nghĩa xã hội thành kết quả phát triển cụ thể trên địa bàn.

Mô hình hướng tới tổ chức lại không gian phát triển, tái cấu trúc các hoạt động kinh tế - xã hội, đổi mới phương thức quản trị, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển văn hóa, con người và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đáng chú ý, mức độ cải thiện chất lượng sống, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân được xác định là thước đo tổng hợp, quan trọng nhất.

Dự thảo Đề án gồm 65 trang, chia thành 3 phần chính và 5 phụ lục, trong đó xây dựng hệ thống tiêu chí, công cụ quản trị có thể đo lường, đánh giá và kiểm chứng trong thực tiễn.

Hệ thống tiêu chí được thiết kế theo hướng lượng hóa, đo đếm được, với tổng số 54 tiêu chí, bao trùm các lĩnh vực từ kinh tế, việc làm, thu nhập, hạ tầng, y tế, giáo dục, môi trường đến chuyển đổi số và mức độ tham gia của người dân. Trong đó, ngoài các tiêu chí cụ thể, Đề án bổ sung hai tiêu chí tổng hợp quan trọng là chỉ số hạnh phúc và mức độ hài lòng chung của người dân.

Về phương án triển khai, Đề án đề xuất lựa chọn địa bàn thí điểm trên cơ sở các tiêu chí như: Tính đại diện, khả năng tổ chức lại không gian phát triển, điều kiện hạ tầng, năng lực hệ thống chính trị, mức độ sẵn sàng đổi mới và khả năng lan tỏa. Theo cơ quan soạn thảo, yếu tố quyết định không chỉ là điều kiện sẵn có mà còn là mức độ cam kết chính trị, năng lực tổ chức thực hiện và khả năng tạo ra kết quả thực chất, có thể nhân rộng.

Để bảo đảm tính khả thi, UBND TP Hà Nội được đề xuất giao các sở, ngành và địa phương được lựa chọn thí điểm xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, kèm theo khái toán kinh phí, làm cơ sở bố trí nguồn lực phù hợp. Mục tiêu của Đề án là tổ chức xây dựng mô hình thí điểm nhằm kiểm nghiệm, tổng kết thực tiễn phát triển của Hà Nội theo định hướng xã hội chủ nghĩa, qua đó hoàn thiện cơ chế, chính sách để nhân rộng trên toàn thành phố.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng cho rằng việc nghiên cứu xây dựng mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" là một hướng đi mới, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô trong bối cảnh mới.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội lưu ý đây là nội dung quan trọng nên cần bảo đảm chặt chẽ về định hướng. Trước khi hoàn thiện và trình phê duyệt, cần nghiên cứu xin ý kiến các cơ quan Trung ương, các cơ quan Đảng để bảo đảm thống nhất về quan điểm và cách tiếp cận. Đối với hệ thống tiêu chí, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm các tiêu chí vừa có cơ sở lý luận, vừa phù hợp thực tiễn, có thể đo lường, đánh giá được và bám sát định hướng phát triển chung.

Về phương án triển khai, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu xây dựng mô hình phải gắn với thực tiễn phát triển của địa bàn, trong đó đặc biệt chú trọng yếu tố sinh kế của người dân.

"Mô hình không chỉ là nơi cư trú mà phải là không gian phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm người dân có thể sinh sống, làm việc, tạo thu nhập ngay tại địa bàn, đồng thời có sự kết nối với các khu vực khác"- ông Vũ Đại Thắng nêu rõ.