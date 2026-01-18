HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Xác định 2 cặp bán kết U23 châu Á 2026

Quốc An

(NLĐO) - U23 Hàn Quốc xuất sắc đánh bại U23 Úc 2-1 tại tứ kết U23 châu Á, qua đó giành tấm vé cuối cùng vào vòng 4 đội mạnh nhất.

Ở trận tứ kết 4 ở Giải U23 châu Á, U23 Úc và U23 Hàn Quốc đã diễn ra kịch tính với tốc độ cao ngay từ đầu.

U23 Úc nhập cuộc chủ động nhưng không tận dụng được cơ hội, trong khi U23 Hàn Quốc chơi chặt chẽ và hiệu quả. Phút 21, Baek Ga-on dứt điểm trong vòng cấm mở tỉ số 1-0 cho đội bóng xứ kim chi.

Giải Golf "Tôi Yêu Việt Nam" 2024 mang về hơn ___ để hỗ trợ học sinh nghèo - Ảnh 1.

Sang hiệp 2, U23 Úc vùng lên mạnh mẽ và gỡ hòa 1-1 ở phút 51 nhờ công Luka Jovanovic. Thế trận giằng co kéo dài cho đến phút 88, khi Shin Min-ha đánh đầu ghi bàn quyết định, ấn định chiến thắng 2-1 cho U23 Hàn Quốc, qua đó giành vé cuối cùng vào bán kết.

Như vậy, bán kết đã xác định được 4 đội giành vé là U23 Việt Nam, U23 Nhật Bản, U23 Trung Quốc và U23 Hàn Quốc.

Giải Golf "Tôi Yêu Việt Nam" 2024 mang về hơn ___ để hỗ trợ học sinh nghèo - Ảnh 2.

Cụ thể, bán kết 1 là màn so tài giữa ĐKVĐ U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc vào lúc 18 giờ 30, cuộc chạm trán giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc là trận bán kết lúc 22 giờ 30. Cả hai trận đấu đều sẽ diễn ra vào ngày 20-1.

Trong đó, U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc đều đã có cho mình chức vô địch. Riêng U23 Việt Nam có lần thứ 2 vào bán kết, U23 Trung Quốc có lần đầu đến vòng đấu này trong lịch sử.

U23 Việt Nam sẽ có lần đầu tiên được xếp cửa trên tại giải đấu khi đối thủ U23 Trung Quốc tập trung vào lối chơi phòng ngự kín kẽ khi chưa để thua bàn nào, nhưng mới chỉ ghi được 1 bàn từ vòng bảng.


U23 Hàn Quốc U23 châu Á U23 Việt Nam
