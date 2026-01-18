Đối thủ U23 Việt Nam là một Trung Quốc bất bại, ghi 1 bàn, chưa lọt lưới

U23 Trung Quốc đã trở thành chú "ngựa ô" đặc biệt nhất tại VCK Giải U23 châu Á 2026. Không sở hữu hàng công bùng nổ hay lối chơi tấn công hấp dẫn, đội bóng Đông Á vẫn hiên ngang vào bán kết chỉ vỏn vẹn 1 bàn ghi được từ vòng bảng đến tứ kết, nhờ lối chơi thực dụng, kỷ luật và phòng ngự chắc chắn.

Điểm tựa lớn nhất của đội bóng này là thủ thành Li Hao, gần như là 50% sức mạnh của họ. Thủ thành này đã có hơn 24 pha cứu thua (theo số liệu của AFC), và giữ sạch lưới cả 4 trận. Riêng trận bán kết, Li Hao đã có tới 8 lần cứu thua để giúp đội nhà vào bán kết.

Hành trình của U23 Trung Quốc là minh chứng rõ nét cho sự hiệu quả của cách tiếp cận an toàn. Từ vòng bảng đến vòng knock-out, họ luôn ưu tiên bảo vệ khung thành, giữ cự ly đội hình hợp lý và hạn chế tối đa sai lầm, tận dụng sự xuất sắc của thủ thành từ lò Atletico Madrid - Li Hao.

Bàn thắng duy nhất của họ là ở trận thắng U23 Úc 1-0 tại vòng bảng, nhưng chừng đó là đủ để họ vượt qua vòng đấu đầu tiên, từ tốn vào đến bán kết, khi không cần đẩy nhanh nhịp đồ tìm bán thắng ở các trận đấu. Ở tứ kết, U23 Trung Quốc tiếp tục kéo U23 Uzbekistan vào thế trận bế tắc trước khi giành chiến thắng trên chấm luân lưu.

Bên cạnh đó, hàng phòng ngự kín kẽ, nền tảng thể lực tốt cùng bản lĩnh tâm lý vững vàng giúp U23 Trung Quốc đứng vững trước sức ép của các đối thủ được đánh giá cao hơn.

Thành tích vào đến bán kết lần này cũng đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử họ góp mặt ở top 4 U23 châu Á, sau 6 lần tham dự.

Dù vậy, hạn chế lớn nhất của U23 Trung Quốc vẫn nằm ở mặt trận tấn công. Lối chơi thiếu sáng tạo, chủ yếu dựa vào phản công và bóng cố định khiến họ khó tạo ra khác biệt khi cần áp đặt thế trận.

Ở bán kết, U23 Trung Quốc sẽ đối đầu U23 Việt Nam, đội bóng đang đạt phong độ cao với chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp, ghi 8 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có lần đầu thi đấu với tâm thế cửa trên.

Họ cũng hoàn toàn có cơ sở để khai thác điểm yếu của đối thủ, nếu duy trì được sự chủ động và tận dụng tốt cơ hội, qua đó nuôi hy vọng lần thứ hai góp mặt ở trận chung kết U23 châu Á.