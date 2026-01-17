HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

U23 Việt Nam lại được thưởng nóng, treo thưởng 2 tỉ đồng trận bán kết

Quốc An

(NLĐO) - U23 Việt Nam đã vượt qua U23 UAE tại tứ kết, giành tấm vé thứ 2 vào bán kết. Thành tích này đã mang về cho thầy trò Kim Sang-sik 2,2 tỉ đồng.

Sau số tiền thưởng 3,2 tỉ từ VFF cho U23 Việt Nam từ đầu giải, Bầu Đức cũng thưởng riêng 5 cầu thủ trưởng thành từ HAGL (Trung Kiên, Nhật Minh, Lý Đức, Quốc Cường, Quốc Việt) 50 triệu đồng/người cho trận thắng UAE vừa qua.

Bên cạnh đó, bầu Đức đã gọi điện đến chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn để trao tặng cho đội tuyển U23 Việt Nam 1 tỉ đồng cho chiến thắng trước U23 UAE. Ông cũng ra mức thưởng 2 tỉ đồng nếu đội thắng ở bán kết vào ngày 20-1.

Ngoài ra, ông có thêm các phần thưởng mở rộng khi hòa trong 90 phút ở bán kết, 5 cầu thủ trưởng thành từ HAGL - mỗi cầu thủ nhận sẽ nhận thêm 100 triệu đồng, còn nếu thắng sẽ được 200 triệu đồng/người.

img

Trước đó, sau trận thắng 3-2 trước UAE rạng sáng 17-1, ông Trần Quốc Tuấn đã thay mặt VFF thưởng nóng 1,2 tỉ đồng cho chiến thắng ở tứ kết này, và tổng thưởng là 3,2 tỉ đồng tính từ 3 trận vòng bảng.

Giờ đây, U23 Việt Nam càng tiến sâu sẽ càng nhận thêm về nhiều mức thưởng khác nhau. Các khoản thưởng có thể đến từ Nhà nước, VFF, doanh nghiệp tài trợ và các nhà hảo tâm.

Với phong độ ấn tượng của U23 Việt Nam từ đầu giải đến nay khi toàn thắng U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út để đứng đầu bảng A với 9 điểm tuyệt đối, là một cơ sở vững vàng.

Đối thủ bán kết của U23 Việt Nam sẽ được xác định sau trận tứ kết giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc kết thúc vào tối nay.

Phạm Minh Phúc - "cơn lốc" đường biên của U23 Việt Nam

Phạm Minh Phúc - "cơn lốc" đường biên của U23 Việt Nam

(NLĐO) - Phạm Minh Phúc ghi bàn quyết định trong chiến thắng 3-2 của U23 Việt Nam trước U23 UAE rạng sáng 17-1, đưa đội nhà vào bán kết U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam nếu tiếp tục thăng hoa, tiền thưởng khá bộn

(NLĐO) - Sự thăng hoa của U23 Việt Nam tại Giải U23 châu Á 2026 không chỉ mở ra cơ hội lịch sử, mà còn là mức tiền thưởng có thể thêm nhiều tỉ đồng

U23 Việt Nam và loạt kỷ lục sau trận thắng U23 UAE

(NLĐO) - Chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 UAE ở tứ kết đã mở ra hàng loạt cột mốc lịch sử cho bóng đá nước nhà và cả sân chơi châu lục.

