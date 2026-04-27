Thời sự Xã hội

Xác định 2 cô gái "đầu trần", phóng xe máy ngược chiều ở làn 100 km/giờ trên cao tốc

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, cô gái sinh năm 2008 bị CSGT lập biên bản xử phạt.

Sáng 27-4, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Đội 2, Phòng 6, Cục CSGT) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai cô gái đi xe máy ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, gây xôn xao dư luận.

Xử phạt thiếu nữ phóng xe máy ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái - Ảnh 1.

2 cô gái "đầu trần", phóng xe máy ngược chiều ở làn 100 km/giờ trên cao tốc. Ảnh: Cục CSGT

Trước đó, vào sáng 26-4, chiếc xe máy biển số 14K1-161.xx chở 2 cô gái đi ngược chiều với tốc độ cao. Đáng chú ý, làn đường xảy ra sự việc là làn sát dải phân cách giữa, nơi tốc độ tối đa cho phép lên tới 100 km/giờ. Sự việc khiến một số ô tô đi đúng chiều phải giảm tốc độ, đánh lái tránh xảy ra va chạm.

Trong quá trình xác minh, CSGT xác định tài xế vi phạm là N.T.P.T. (SN 2008, trú tại phường Vĩnh Yên, Phú Thọ). Theo đó, CSGT đã lập biên bản đối với chị T. về các lỗi: Điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc; người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh trên 50 cm³; không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô và chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm; xe không có gương chiếu hậu bên trái.

Bên cạnh đó, CSGT cũng lập biên bản đối với chị B.T.H. (SN 1987, trú xã Hải Ninh, Quảng Ninh) là chủ xe máy, vì hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Bên cạnh đó, người ngồi sau xe là H.K.A. (SN 2009, trú xã Yên Lãng, Phú Thọ) cũng bị xử phạt về hành vi không đội mũ bảo hiểm.

Theo Cục CSGT, tổng số tiền xử phạt hành chính đối với 3 cá nhân trên là 16,5 triệu đồng.

Nữ tài xế điều khiển xế hộp chạy ngược chiều, tông hàng loạt xe ô tô khác

(NLĐO) - Điều khiển xe ô tô chạy ngược chiều trên đường Quang Trung (Hà Nội), nữ tài xế đã va chạm với 4 ô tô khác.

(NLĐO) – Tài xế xe biển số xanh bị xử phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe về hành vi chạy ngược chiều

(NLĐO)- Không có bằng lái, điều khiển xe khách đi ngược chiều cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế 36 tuổi bị xử phạt 54 triệu đồng

