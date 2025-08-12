HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Xác định 2 tính năng hỗ trợ điều trị ung thư của dầu dừa

Anh Thư

(NLĐO) - Trong các thí nghiệm, dầu dừa cho thấy khả năng tăng cường hiệu quả hoặc giảm tác dụng phụ của các biện pháp điều trị ung thư.

Viết trên tạp chí khoa Journal of Xenobiotics, nhóm nghiên cứu từ Ấn Độ, Ai Cập, Nigeria, Anh và Đức, dẫn đầu bởi TS Debalina Bose từ Viện Công nghệ Ấn Độ Kharagpur, chỉ ra rằng dầu dừa chứa những hợp chất tốt cho sức khỏe và có tác động nhất định lên bệnh ung thư.

Dầu dừa nguyên chất vốn giàu các hợp chất hoạt tính sinh học có lợi cho sức khỏe, mặc dù về tổng thể thì việc dùng nó như dầu ăn được cho là làm tăng cholesterol máu.

Trong nghiên cứu này, các tác giả đã xem xét tác động tổng thể của dầu dừa nguyên chất lẫn một thành phần riêng lẻ trong nó là axit lauric - một axit béo chuỗi trung bình (MCFA) - lên bệnh ung thư.

Xác định 2 tính năng hỗ trợ điều trị ung thư của dầu dừa - Ảnh 1.

Dầu dừa có tiềm năng hỗ trợ việc điều trị ung thư - Ảnh minh họa: NEWS MEDICAL

Theo News Medical, các bằng chứng tổng hợp cho thấy dầu ngừa nguyên chất có tiềm năng trong điều trị nhiều loại ung thư, bao gồm ung thư phổi, vú, đại tràng, miệng và gan.

Điều này nhờ khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, biến dầu dừa thành phương thuốc tăng cường hiệu quả cho thuốc methotrexate chống ung thư phổi, thuốc trastuzumab trong điều trị ung thư vú.

Trong ung thư vú, phân tích tinh toán cho thấy dầu dừa nguyên chất ảnh hưởng đến 17 protein và con đường liên quan đến ung thư, nhưng cần thêm bằng chứng thực nghiệm.

Dầu dừa nguyên chất cũng vượt trội hơn dầu dừa tinh luyện trong việc ức chế đáng kể sự phát triển của tế bào ung thư ruột kết và hỗ trợ tính toàn vẹn của hàng rào ruột, cũng gây ra apoptosis (một quá trình chết tế bào tự nhiên) ở tế bào ung thư phổi và u nguyên bào thần kinh.

Dầu dừa cũng chứa các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học giúp chống lại độc tính của hóa trị, bao gồm axit ferulic, axit gallic, rutin, axit caffeic và quercetin.

Một thí nghiệm trên chuột cho thấy làm giảm độc tính thần kinh, tổn thương gan và tim do biện pháp hóa trị doxorubicin (DOX) gây ra.

Trong khi đó, axit lauric tác dụng ức chế tăng trưởng và thúc đẩy apoptosis trên một số dòng tế bào ung thư, nổi bật nhất là đối với bệnh ung thư đại trực tràng.

Theo nhóm tác giả, vẫn cần thêm các nghiên cứu lâm sàng để đánh giá toàn vẹn tác động của dầu dừa lên bệnh nhân ung thư, cũng như tìm ra các hợp chất nào trong dầu dừa đóng vai trò chủ chốt trong các tác động nói trên, phương pháp tiếp cận hiệu quả nhất...

