Xác định cặp bán kết U17 Đông Nam Á 2026

U17 Việt Nam đã giành vé vào bán kết với ngôi đầu bảng A sau trận hòa 0-0 trước chủ nhà Indonesia tối 19-4, khép lại vòng bảng với 7 điểm và thành tích bất bại. Ở trận đấu cùng giờ, U17 Malaysia thắng U17 Timor Leste 2-0, để giành tấm vé vớt cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Với kết quả đầu bảng A, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Úc, đội đầu bảng C. Trong khi đó, bán kết 1 là màn chạm trán của U17 Malaysia với chú "ngựa ô" U17 Lào, đội bất ngờ đánh bại U17 Thái Lan 3-2 ở lượt cuối vào hôm qua

Ở trận đấu khép lại vòng bảng tối 19-4, U17 Việt Nam và chủ nhà Indonesia đều tạo ra cơ hội nhưng thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm. Văn Dương và Minh Thủy lần lượt thử vận may nhưng không thể hạ thủ môn Indonesia. Ngược lại, đội chủ nhà đáp trả mạnh bằng các tình huống ném biên mạnh và phản công nhanh.

Thế trận duy trì đến hết hiệp 1, trong đó U17 Việt Nam duy trì lối chơi kiểm soát, khai thác hai biên nhưng chưa hiệu quả. Sang hiệp 2, sức ép tiếp tục được gia tăng, với các cú dứt điểm của Văn Dương và Sỹ Bách, song vẫn không thắng được thủ môn đối phương.

Ở phút 75, đội khách tung thêm nhân sự vào sân, làm mới thể lực nhưng vẫn bế tắc. Phút 85, thủ môn Indonesia tiếp tục tỏa sáng để giữ sạch lưới trước U17 Việt Nam và cầm hoà tỉ số đến hết trận.

Khép lại hai trận đấu cuối của vòng bảng trong tối nay, cặp trận bán kết U17 Đông Nam Á 2026 đã xác định sẽ diễn ra vào ngày 22-4.

