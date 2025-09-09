HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Futsal Việt Nam rút gọn danh sách, tập huấn ở Kuwait cho vòng loại châu Á

Quốc An - Ảnh: VFF

(NLĐO) - Tuyển futsal Việt Nam đã rút gọn danh sách và chính thức lên đường tập huấn chuẩn bị cho vòng loại châu Á 2026.

Trước thềm vòng loại Giải futsal châu Á 2026, HLV trưởng Diego Giustozzi đã rút gọn danh sách xuống còn 16 cầu thủ. Bốn gương mặt phải chia tay đội tuyển sau đợt tập trung tại TP HCM (từ 18-8 đến 8-9) gồm thủ môn Nguyễn Quốc Giàu, Châu Thạch Khánh Cường, Ala Đoàn Minh Mẫn và Trần Nhật Trung.

Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ tập huấn tại Kuwait trong 6 ngày (từ 9 đến 14-9). Trong thời gian này, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ có hai trận giao hữu quốc tế gặp đội tuyển Kuwait, diễn ra vào ngày 11-9 và 13-9.

Chia sẻ trước chuyến đi vào tối 8-9, HLV Diego Giustozzi nhấn mạnh: "Hai trận giao hữu với Kuwait có tính chất khác với các trận tại vòng loại châu Á, nhưng sẽ là cơ hội quý giá cho những cầu thủ quan trọng vừa trở lại sau chấn thương như Đức Hòa, Ngọc Linh… lấy lại nhịp độ thi đấu quốc tế, đồng thời giúp các cầu thủ khác tích lũy thêm kinh nghiệm".

Futsal Việt Nam rút gọn danh sách, tập huấn ở Kuwait cho vòng loại châu Á- Ảnh 1.

Tuyển futsal Việt Nam lên đường vào khuya 8-9

Sau chuyến tập huấn, tuyển futsal Việt Nam sẽ di chuyển thẳng sang Trung Quốc để tham dự vòng loại Giải futsal châu Á 2026. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng E cùng các đối thủ Lebanon, Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc).

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Hồng Kông (Trung ) ngày 20-9, gặp Trung Quốc ngày 22-9 và khép lại bảng đấu trước Lebanon ngày 24-9.

Futsal Việt Nam rút gọn danh sách, tập huấn ở Kuwait cho vòng loại châu Á- Ảnh 3.

Danh sách rút gọn của tuyển futsal Việt Nam

 

Tin liên quan

Ý thắng trận cầu 9 bàn trước Israel: Niềm vui ngắn, nỗi lo dài

Ý thắng trận cầu 9 bàn trước Israel: Niềm vui ngắn, nỗi lo dài

(NLĐO) – Màn rượt đuổi điên rồ trên sân trung lập ở Hungary với bàn quyết định 5-4 được ghi ở phút 90+1 khiến người hâm mộ Ý thót tim với đội bóng của Gattuso.

Thái Sơn Bắc vô địch Cúp Quốc gia futsal lần thứ 2 liên tiếp

(NLĐO) - Tối 12-8, Thái Sơn Bắc đánh bại Thái Sơn Nam TP HCM 3-0 để bảo vệ thành công ngôi vô địch Giải futsal HDBank Cup quốc gia 2025.

Xác định cặp chung kết futsal Cúp Quốc gia

(NLĐO) - Khép lại 2 trận bán kết futsal Cúp quốc gia, trận chung kết được xác định là màn đối đầu của Thái Sơn Nam TP HCM và Thái Sơn Bắc.

