Thời sự

Xác định được người đàn ông bị hút vào động cơ máy bay Mỹ và chết thảm

Xuân Mai

(NLĐO) - Giới chức trách Mỹ xác định danh tính của người đàn ông thiệt mạng sau khi bị hút vào động cơ máy bay hãng Frontier Airlines giữa lúc máy bay cất cánh.

Hôm 12-5, bác sĩ Sterling McLaren, trưởng giám định viên y tế tại Denver, bang Colorado – Mỹ, cho biết nạn nhân là Michael Mott, 41 tuổi. Người này tử vong do đa chấn thương bởi vật cùn và vật sắc nhọn từ động cơ máy bay gây ra.

Bác sĩ McLaren kết luận cái chết của ông Mott là một vụ tự sát dựa trên việc xem xét toàn bộ quá trình điều tra.

- Ảnh 1.

Ông Mott có tới hơn 20 lần bị bắt giam tại bang Colorado tính từ năm 2002, trong đó có cả tội danh cố ý giết người. Ảnh: Sở Cảnh sát Colorado Springs

Vụ việc kinh hoàng được camera ghi lại xảy ra tại sân bay quốc tế Denver vào tối 8-5, khi ông Mott được nhìn thấy đi qua đường băng lúc chuyến bay của hãng Frontier Airlines đang cất cánh.

Đoạn ghi âm từ trạm kiểm soát không lưu tiết lộ các kiểm soát viên báo cáo có các bộ phận cơ thể người trên đường băng. Sau đó, một quan chức xác nhận nạn nhân đã bị hút vào động cơ của máy bay.

Camera an ninh của sân bay cũng đã ghi lại được khoảnh khắc ông Mott băng qua đường băng trước khi bị máy bay tông trúng.

- Ảnh 2.

Hành khách được sơ tán khỏi máy bay sau vụ việc. Ảnh: AP

Ông Phil Washington, giám đốc điều hành sân bay quốc tế Denver, cho biết ông Mott đã trèo qua hàng rào dây thép gai cao khoảng 2,4 m lúc 23 giờ 13 phút (giờ địa phương) và bị máy bay tông trúng chỉ hai phút sau đó.

Cú va chạm đã khiến động cơ bốc cháy, buộc hành khách phải sơ tán khẩn cấp khỏi máy bay. Vào thời điểm đó, chuyến bay mang số hiệu 4245 của Frontier Airlines đang chở 231 hành khách, bao gồm phi hành đoàn, trên đường đến Los Angeles.

Cảnh sát trưởng Denver Ron Thomas thừa nhận đây là một tình huống vô cùng khó khăn và đau thương đối với rất nhiều người. 

Ông cho biết cơ quan chức năng đang tìm kiếm manh mối như thư tuyệt mệnh, máy tính hay bất cứ thứ gì tương tự, cố gắng xác định những địa điểm mà ông Mott đến gần đây nhất.

- Ảnh 3.

Ông Michael Mott đã trèo qua hàng rào an ninh và đi bộ trên đường băng khi một chuyến bay của hãng Frontier Airlines đang cất cánh. Ảnh: City and County of Denver

Cảnh sát trưởng Thomas cũng cho hay lực lượng chức năng không tìm thấy bất kỳ phương tiện hay xe đạp nào gần sân bay có thể cho biết ông Mott đã đi đến đó bằng cách nào.

Về phía sân bay, ông Phil Washington khẳng định sẽ nghiên cứu các cải tiến để tránh sự cố tương tự xảy ra. Ông nói thêm sân bay từng bắt giữ những kẻ vượt rào.

Sự cố đã khiến ít nhất 12 người bị thương sau khi khói tràn ngập khoang máy bay và hành khách phải sơ tán bằng máng trượt khẩn cấp. Ông Washington cho biết có 5 người được đưa đến bệnh viện để điều trị và 4 người trong số đó hiện đã xuất viện.

Theo tờ New York Post, Mott có tới hơn 20 lần bị bắt giam tại bang Colorado tính từ năm 2002, trong đó có cả tội danh cố ý giết người.

Hồ sơ tư pháp công khai cho thấy từ khi mới 17 tuổi, Mott đã liên tục bị bắt vì những vi phạm nhỏ như trộm cắp vặt và uống rượu khi chưa đủ tuổi nhưng chỉ trong vòng vài năm, y trở thành một tội phạm bạo lực nguy hiểm.

Vào tháng 2-2005, y bị cảnh sát bắt giữ vì tội cố ý giết người bằng súng. Trong vụ án đó, y nhận tội hành hung cấp độ hai gây thương tích nghiêm trọng bằng vũ khí nguy hiểm và bị kết án 6 năm tù. Trong khi ở tù, y lại bị buộc tội hành hung nghiêm trọng bằng vũ khí.

Kinh hoàng clip máy bay cuốn người đi bộ vào động cơ giữa lúc cất cánh. Thực hiện: Thanh Long

Máy bay hút người vào động cơ tại Mỹ, hơn 200 khách tháo chạy

(NLĐO) - Một người tử vong sau khi bị máy bay của hãng Frontier Airlines đâm trúng trên đường băng sân bay quốc tế Denver trong lúc cất cánh.

