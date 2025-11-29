Cháy tại một thẩm mỹ viện ở TPHCM

CLIP: Cảnh sát nỗ lực dập đám cháy tại thẩm mỹ viện.





Hiện trường vụ cháy tại thẩm mỹ viện

Hơn 15 giờ cùng ngày, đám cháy bất ngờ phát ra từ một tòa nhà cao tầng là trụ sở của một thẩm mỹ viện nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ (quận 3 cũ), cách ngã tư giao đường Cao Thắng 100 m.

Phát hiện cháy, người dân kéo ống nước, dùng bình chữa cháy mini dập lửa song bất thành.

Khói sau đó bốc lên dữ dội. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động nhiều xe chữa cháy và hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lính cứu hỏa phải đeo mặt nạ phòng độc, liên tục phun nước làm mát để dập lửa.

Theo đại diện UBND phường Bàn Cờ, bước đầu xác định đám cháy xuất phát từ chiếc xe dựng trong tầng hầm tòa nhà.

Hàng chục cảnh sát được điều động.

Hỏa hoạn khiến người dân khu vực lo lắng.