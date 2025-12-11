Xác định hai cặp bán kết bóng đá nữ SEA Games 33

Trong chiều 11-12, tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại Myanmar 2-0, Philippines có chiến thắng đậm 6-0 trước Malaysia. Với việc cùng có 6 điểm, tuyển nữ Việt Nam giành ngôi đầu bảng với hiệu số +8, Philippines và Myanmar lần lượt có hiệu số 6 và 2 để phân định hạng nhì.

Như vậy, tuyển nữ Việt Nam và Philippines lần lượt chiếm hai vị trí đầu bảng. Myanmar dừng bước cùng với Malaysia, trong đó đây là lần đầu tiên bóng đá nữ Myanmar không thể vượt qua vòng bảng SEA Games từ năm 1995 tới nay.

Như vậy, hai cặp bán kết lần lượt xác định là màn đấu của đội nhất bảng A Thái Lan với Philippines, nhất bảng B - Việt Nam với Indonesia. Cả hai trận đấu bán kết này sẽ cùng diễn ra vào ngày 14-12.

Bởi ở bảng A, Thái Lan khép lại lượt đấu cuối cùng với chiến thắng 2-0 trước Singapore để giành ngôi nhất bảng khi giành toàn thắng cả 2 trận. Indonesia dù thất bại muối mặt trước chủ nhà nhưng vẫn giành chiến thắng 3-1 trước Singapore để đi tiếp với ngôi nhì bảng.

Theo lịch, tuyển nữ Việt Nam sẽ có hai ngày để hồi phục, chuẩn bị cho trận đấu loại trực tiếp, để hướng tới tấm HCV thứ 5 liên tiếp, và thứ 9 trong lịch sử.

Ngoài ra, Huỳnh Như vẫn có cơ hội để tạo nên kỷ lục cho riêng bản thân để ghi bàn liên tiếp ở 6 kỳ SEA Games, đồng thời vượt qua cột mốc 12 bàn đang sở hữu tại các mùa giải trước.