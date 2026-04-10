Thể thao

Xác định hai cặp bán kết U15 Quốc gia 2026

Quốc An - Ảnh: Thạo Hoàng

(NLĐO) - Hai trận tứ kết cuối Giải U15 Quốc gia 2026 diễn ra chiều 10-4 đã xác định thêm hai cái tên vào bán kết là Hà Nội I và Thể Công Viettel.

Trên sân Trung tâm Thành Long (TP HCM) chiều 10-4, Hà Nội I và Thể Công Viettel là hai đội cuối cùng giành quyền vào bán kết. Trước đó, SLNA và Tây Ninh đã giành vé đi tiếp trong chiều 9-4.

Theo đó, Thể Công Viettel I gặp SLNA trong trận bán kết 1, cặp đấu còn lại là màn chạm trán của Tây Ninh và Hà Nội.

Ở trận đấu chiều nay, Hà Nội I sớm thể hiện sức mạnh khi Bảo Trung mở tỉ số ngay phút 4 sau pha phối hợp tốc độ. Dù Quảng Nam bất ngờ gỡ hòa 1-1 ở phút 26 từ chấm phạt đền của Hữu Trường, đại diện Thủ đô vẫn kiểm soát thế trận.

Xác định hai cặp bán kết U15 Quốc gia 2026 - Ảnh 1.

Sang hiệp 2, Gia Bảo đánh đầu nâng tỉ số lên 2-1 từ tình huống phạt góc ở phút 60, mở ra thế trận áp đảo cho Hà Nội I. Đội bóng này ghi thêm 3 bàn để thắng chung cuộc 5-1, qua đó giành vé vào bán kết gặp Tây Ninh.

Xác định hai cặp bán kết U15 Quốc gia 2026 - Ảnh 2.

Ở trận tứ kết còn lại, Thể Công Viettel I vượt qua Đà Nẵng với tỉ số đậm 4-0. Nhân Quyền mở điểm ở phút 16, trước khi Đình Dũng nhân đôi cách biệt ở phút 24.

Sau giờ nghỉ, Trung Hiếu ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 (phút 49), trước khi Minh Đức ấn định chiến thắng 4-0 ở phút 75.

Dẫn trước 2 bàn, U15 TP HCM thua ngược trong ngày khai mạc giải quốc gia

Dẫn trước 2 bàn, U15 TP HCM thua ngược trong ngày khai mạc giải quốc gia

(NLĐO) - U15 TP HCM dẫn trước Tây Ninh 2 bàn nhưng vẫn để đối thủ ngược dòng thắng 3-2 trong trận ra quân giải U15 Quốc gia.

Con trai cựu danh thủ Brazil khoác áo đội tuyển U15 Anh

(NLĐO) - Cả hai con trai của cựu trung vệ Thiago Silva đều tỏa sáng trong hệ thống đào tạo trẻ của Chelsea và Iago Silva vừa được triệu tập vào tuyển U15 Anh.

U15 SLNA U15 Hà Nội U15 The cong Viettel U15 Tay Ninh
