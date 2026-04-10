Xác định hai cặp bán kết U15 Quốc gia 2026

Trên sân Trung tâm Thành Long (TP HCM) chiều 10-4, Hà Nội I và Thể Công Viettel là hai đội cuối cùng giành quyền vào bán kết. Trước đó, SLNA và Tây Ninh đã giành vé đi tiếp trong chiều 9-4.

Theo đó, Thể Công Viettel I gặp SLNA trong trận bán kết 1, cặp đấu còn lại là màn chạm trán của Tây Ninh và Hà Nội.

Ở trận đấu chiều nay, Hà Nội I sớm thể hiện sức mạnh khi Bảo Trung mở tỉ số ngay phút 4 sau pha phối hợp tốc độ. Dù Quảng Nam bất ngờ gỡ hòa 1-1 ở phút 26 từ chấm phạt đền của Hữu Trường, đại diện Thủ đô vẫn kiểm soát thế trận.

Sang hiệp 2, Gia Bảo đánh đầu nâng tỉ số lên 2-1 từ tình huống phạt góc ở phút 60, mở ra thế trận áp đảo cho Hà Nội I. Đội bóng này ghi thêm 3 bàn để thắng chung cuộc 5-1, qua đó giành vé vào bán kết gặp Tây Ninh.

Ở trận tứ kết còn lại, Thể Công Viettel I vượt qua Đà Nẵng với tỉ số đậm 4-0. Nhân Quyền mở điểm ở phút 16, trước khi Đình Dũng nhân đôi cách biệt ở phút 24.

Sau giờ nghỉ, Trung Hiếu ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 (phút 49), trước khi Minh Đức ấn định chiến thắng 4-0 ở phút 75.