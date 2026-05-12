Xác định người phá rào chắn công trình cầu đi bộ ở trung tâm TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Xác định người phá rào chắn công trình cầu đi bộ ở trung tâm TPHCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Công ty Nutifood tố rào chắn của công trình cầu đi bộ đang xây dựng bị rạch rách, phần tôn bị vẽ graffiti.

Ngày 12-5, Công an phường Sài Gòn, TPHCM lập hồ sơ xử lý thanh niên 20 tuổi, ngụ phường Gia Định, để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Xác định người phá rào chắn công trình cầu đi bộ ở trung tâm TPHC - Ảnh 1.

Thanh niên 20 tuổi tại cơ quan công an.

Trước đó, Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood trình báo Công an phường Sài Gòn về việc phá hoại tài sản. 

Vụ việc xảy ra tại công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, đoạn dọc tuyến đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn.

Theo Nutifood (đơn vị tài trợ dự án), ngày 24-4, doanh nghiệp nhận được thông tin hệ thống rào chắn của công trình cầu đi bộ đang xây dựng bị rạch rách, phần tôn bị vẽ graffiti. Đến hiện tại, Nutifood vẫn giữ nguyên hiện trường để phục vụ công tác điều tra của lực lượng chức năng.

Công an phường Sài Gòn phối hợp Công an TPHCM điều tra, xác định một thanh niên 20 tuổi là người sơn vẽ bậy, rạch phá biển quảng cáo. Ngoài ra còn có đồng phạm người Pháp.

Tại cơ quan điều tra, thanh niên thừa nhận đã cùng hai người quốc tịch Pháp rạch biển quảng cáo, vẽ lên tôn.

Xác định người phá rào chắn công trình cầu đi bộ ở trung tâm TPHC - Ảnh 2.

Đoạn rào chắn bị phá hoại.

Hiện hai người quốc tịch Pháp đã lên máy bay về nước vào ngày 27-5.

Tin liên quan

Bóc gỡ đường dây phá hoại chính sách đoàn kết ở Gia Lai

Bóc gỡ đường dây phá hoại chính sách đoàn kết ở Gia Lai

(NLĐO) - Công an tỉnh Gia Lai đề nghị truy tố 4 bị can trong vụ án phá hoại chính sách đoàn kết.

Khởi tố, truy nã 2 bị can trong vụ phá hoại chính sách đoàn kết tại Gia Lai

(NLĐO) - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai phát lệnh truy nã 2 bị can, phục vụ điều tra vụ án phá hoại chính sách đoàn kết.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng phá hoại chính sách đoàn kết

(NLĐO) - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Y Nuen Ayŭn để điều tra về hành vi "Phá hoại chính sách đoàn kết".

hủy hoại tài sản
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo