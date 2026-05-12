Xác định người phá rào chắn công trình cầu đi bộ ở trung tâm TPHCM

Ngày 12-5, Công an phường Sài Gòn, TPHCM lập hồ sơ xử lý thanh niên 20 tuổi, ngụ phường Gia Định, để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Thanh niên 20 tuổi tại cơ quan công an.

Trước đó, Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood trình báo Công an phường Sài Gòn về việc phá hoại tài sản.

Vụ việc xảy ra tại công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, đoạn dọc tuyến đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn.

Theo Nutifood (đơn vị tài trợ dự án), ngày 24-4, doanh nghiệp nhận được thông tin hệ thống rào chắn của công trình cầu đi bộ đang xây dựng bị rạch rách, phần tôn bị vẽ graffiti. Đến hiện tại, Nutifood vẫn giữ nguyên hiện trường để phục vụ công tác điều tra của lực lượng chức năng.

Công an phường Sài Gòn phối hợp Công an TPHCM điều tra, xác định một thanh niên 20 tuổi là người sơn vẽ bậy, rạch phá biển quảng cáo. Ngoài ra còn có đồng phạm người Pháp.

Tại cơ quan điều tra, thanh niên thừa nhận đã cùng hai người quốc tịch Pháp rạch biển quảng cáo, vẽ lên tôn.

Đoạn rào chắn bị phá hoại.

Hiện hai người quốc tịch Pháp đã lên máy bay về nước vào ngày 27-5.