Thời sự

Xác minh tài xế xe dịch vụ "cắt đầu" ô tô, dọa đánh người

Kỳ Nam, Clip: Người dân cung cấp

(NLĐO)- Mạng xã hội lan truyền clip một xe dịch vụ biển số vàng của Khánh Hòa bất ngờ chặn xe ô tô rồi dọa dẫm tài xế

Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa đang xác minh vụ việc tài xế xe dịch vụ chặn đầu một chiếc ô tô và dọa đánh tài xế xe này được ghi hình đăng tải trên mạng xã hội.

CLIP: Nam tài xế tạt đầu xe ở Khánh Hoà

Clip được tài khoản C.S đăng tải thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận. Hình ảnh ghi lại từ camera hành trình của chiếc ô tô cho thấy xe 79H - 036.** liên tục ép xe này, "cắt đầu" buộc dừng lại. Sau đó, tài xế xe 79H - 036.** còn có hành vi đe dọa đánh tài xế chiếc ô tô.

Vụ việc được cho là xảy ra tối 7-12 trên đại lộ Nguyễn Tất Thành (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Đoạn clip sau khi đăng tải trên nhiều diễn đàn, hội nhóm đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

- Ảnh 1.

Tài xế xe dịch vụ hung hăng chặn đầu chiếc ô tô, dọa đánh người

Các ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi của tài xế xe dịch vụ. Một số người đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, xử lý nghiêm vi phạm.

tỉnh Khánh Hòa mạng xã hội Nha Trang Khánh Hòa công an tỉnh phòng cảnh sát
