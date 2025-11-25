HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xác minh thông tin về những dấu hiệu sai phạm tại Bệnh viện Phổi Quảng Ninh

Tr.Đức

(NLĐO)- Sở Y tế Quảng Ninh cam kết xử lý nghiêm mọi tập thể, cá nhân có sai phạm (nếu có) theo đúng quy định

Sở Y tế Quảng Ninh vừa thành lập Đoàn kiểm tra xác minh những dấu hiệu sai phạm tại Bệnh viện Phổi như thực hiện chế độ trả lương cho lao động, bán thuốc ngoài, sửa hồ sơ bệnh án với 1 người tử vong.

Xác minh thông tin về những dấu hiệu sai phạm tại Bệnh viện Phổi Quảng Ninh - Ảnh 1.

Bệnh viện Phổi Quảng Ninh

Trước đó, Sở Y tế Quảng Ninh nắm bắt được thông tin, dư luận phản ánh về tình trạng Bệnh viện Phổi có dấu hiệu sai phạm, hoạt động không đúng quy định. Các dấu hiệu sai phạm ở nhiều lĩnh vực như thực hiện chế độ trả lương cho người lao động thấp hơn lương tối thiểu vùng 1, bán thuốc ngoài, sửa hồ sơ bệnh án liên quan đến một trường hợp tử vong, lãng phí tài sản công.

Trước tình hình trên, Sở Y tế Quảng Ninh đã thành lập Đoàn kiểm tra đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để tiến hành xác minh, xem xét một cách thận trọng, toàn diện và khách quan.

Sở Y tế Quảng Ninh thông tin đối với việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động: Việc chi trả lương theo hợp đồng lao động, đánh giá xếp loại lao động cuối năm, nâng lương trước thời hạn do lập thành tích... được thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, việc chi thưởng theo Giấy khen của Sở Y tế năm 2024 chưa thực hiện được do vướng mắc về quy định nguồn chi (đây là yếu tố khách quan); việc chi chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với một số cán bộ, viên chức, người lao động tại một số vị trí việc làm của Bệnh viện chưa đúng với các quy định của Bộ Nội vụ và hướng dẫn của Bộ Y tế (Biên bản thẩm định ngày 11-9-2023 của Sở Y tế, sau đó Bệnh viện đã khắc phục); Bệnh viện chưa thực hiện chi trả chế độ hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó đội phòng cháy cơ sở theo quy định.

Liên quan đến sự việc bệnh nhân Trịnh Văn Th. (bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phổi nhưng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và đã được xác định tử vong ngoại viện), bước đầu xác minh cho thấy Bệnh viện Phổi chưa thực hiện đúng quy định về chế độ hồ sơ bệnh án, chế độ hội chẩn, quản lý bệnh nhân và thực hiện quy trình báo cáo sự cố y khoa nghiêm trọng đối với bệnh nhân.

"Hiện, Sở Y tế Quảng Ninh đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và đơn vị nghiệp vụ để đánh giá khách quan, chính xác quy trình điều trị cũng như tính toàn vẹn của hệ thống dữ liệu hồ sơ bệnh án. Quan điểm của Sở là xử lý nghiêm minh nếu phát hiện bất kỳ hành vi nào xâm phạm đến quy trình quản lý hồ sơ hoặc che giấu sai sót chuyên môn"- Sở Y tế Quảng Ninh khẳng định.

Về nội dung phản ánh có hiện tượng bán thuốc và lãnh đạo bao che việc bán thuốc trong Bệnh viện, qua kiểm tra và sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, có cơ sở xác định bác sĩ Đỗ Quảng H., Trưởng Khoa Nội 3 của Bệnh viện Phổi, cung cấp thuốc không thuộc danh mục thuốc của bệnh viện để điều trị cho bệnh nhân. Sở Y tế đã chỉ đạo tiến hành quy trình xem xét trách nhiệm, xử lý kỉ luật nghiêm theo quy định của ngành và pháp luật, tuyệt đối không có vùng cấm hay sự bao che từ phía lãnh đạo đơn vị.

Đối với nội dung phản ánh có tình trạng lãng phí đầu tư tại bệnh viện, qua xem xét toàn diện cho thấy Dự án nâng cấp Bệnh viện Phổi (tổng mức đầu tư hơn 572 tỉ đồng) là chủ trương đúng đắn nhằm nâng cao năng lực y tế của tỉnh. Qua kiểm tra, các hạng mục công trình và thiết bị sau khi bàn giao đã và đang được Bệnh viện đưa vào khai thác sử dụng. Đối với một số hạng mục kỹ thuật cao (như Trung tâm Oxy cao áp), Bệnh viện đang thực hiện lộ trình tuyển dụng, đào tạo và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật song song với việc hoàn thiện hạ tầng. Việc này nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối và hiệu quả cao nhất khi vận hành chính thức, tuân thủ đúng quy hoạch phát triển của Bệnh viện.

Hiện, Sở Y tế Quảng Ninh đang tiếp tục chỉ đạo Đoàn kiểm tra làm việc với tinh thần khẩn trương, thận trọng. Sở Y tế cam kết xử lý nghiêm mọi tập thể, cá nhân có sai phạm (nếu có) theo đúng quy định.

