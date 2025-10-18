Xác minh vụ du khách tố bị tính 28 triệu đồng cho 2 giờ hát karaoke

Ngày 18-10, UBND phường Vũng Tàu (TP HCM) xác minh nội dung phản ánh của du khách về việc bị tính giá "trên trời" khi hát karaoke tại cơ sở L.V.G (phường Vũng Tàu).

Trước đó, Đảng ủy phường Vũng Tàu có văn bản đề nghị UBND phường rà soát, làm rõ nội dung du khách phản ánh việc nhóm người đến hát karaoke ở L.V.G., sau 2 giờ hát, chủ quán tính hóa đơn 17,5 triệu đồng và tiền cho nhân viên 10,5 triệu đồng, tổng cộng hết 28 triệu đồng. Người này cho rằng trong hóa đơn có nhiều mặt hàng ghi khống và giá cả quá cao.

Trước phản ánh này, UBND phường Vũng Tàu đã tổ chức đoàn liên ngành làm việc xác minh nội dung phản ánh của du khách và kiểm tra chấp hành pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh đối với cơ sở này.

Hóa đơn và giao dịch chuyển khoản mà chủ cơ sở Karaoke cung cấp

Quá trình làm việc, chủ cơ sở cho biết tối 9-10, có một đoàn khách khoảng 10 người vào hát và tự nguyện sử dụng dịch vụ. Sau 2 giờ, tổng tiền thanh toán hết hơn 10,5 triệu đồng, ngoài ra khách tự nguyện bồi dưỡng riêng cho các nhân viên 7 triệu đồng, tổng hơn 17,5 triệu đồng. Chủ quán cũng cung cấp được hóa đơn lúc nhóm khách sử dụng dịch vụ.

Đoàn kiểm tra ghi nhận cơ sở có niêm yết giá các mặt hàng. Việc đối chiếu giá trên hóa đơn thanh toán quán cung cấp trùng với giá trên bảng niêm yết giá. Tổng giá trên hóa đơn trùng với kết quả thông tin giao dịch chuyển khoản của khách hàng do quán cung cấp.

Tuy nhiên, đoàn yêu cầu cơ sở phải đăng ký và niêm yết giá rõ ràng, dễ quan sát để bảo đảm minh bạch, tránh gây hiểu nhầm cho khách hàng.