Xác minh vụ du khách tố bị tính 28 triệu đồng cho 2 giờ hát karaoke

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Xác minh vụ du khách tố bị tính 28 triệu đồng cho 2 giờ hát karaoke

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO) - Du khách phản ánh bị tính tổng cộng 28 triệu đồng cho 2 giờ hát karaoke tại một quán ở phường Vũng Tàu, trong khi hóa đơn thể hiện chỉ 10,5 triệu đồng

Ngày 18-10, UBND phường Vũng Tàu (TP HCM) xác minh nội dung phản ánh của du khách về việc bị tính giá "trên trời" khi hát karaoke tại cơ sở L.V.G (phường Vũng Tàu).

Trước đó, Đảng ủy phường Vũng Tàu có văn bản đề nghị UBND phường rà soát, làm rõ nội dung du khách phản ánh việc nhóm người đến hát karaoke ở L.V.G., sau 2 giờ hát, chủ quán tính hóa đơn 17,5 triệu đồng và tiền cho nhân viên 10,5 triệu đồng, tổng cộng hết 28 triệu đồng. Người này cho rằng trong hóa đơn có nhiều mặt hàng ghi khống và giá cả quá cao.

Trước phản ánh này, UBND phường Vũng Tàu đã tổ chức đoàn liên ngành làm việc xác minh nội dung phản ánh của du khách và kiểm tra chấp hành pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh đối với cơ sở này.

Thực hư vụ du khách tố hát karaoke bị chặt chém 28 triệu đồng ở Vũng Tàu - Ảnh 1.

Hóa đơn và giao dịch chuyển khoản mà chủ cơ sở Karaoke cung cấp

Quá trình làm việc, chủ cơ sở cho biết tối 9-10, có một đoàn khách khoảng 10 người vào hát và tự nguyện sử dụng dịch vụ. Sau 2 giờ, tổng tiền thanh toán hết hơn 10,5 triệu đồng, ngoài ra khách tự nguyện bồi dưỡng riêng cho các nhân viên 7 triệu đồng, tổng hơn 17,5 triệu đồng. Chủ quán cũng cung cấp được hóa đơn lúc nhóm khách sử dụng dịch vụ.

Đoàn kiểm tra ghi nhận cơ sở có niêm yết giá các mặt hàng. Việc đối chiếu giá trên hóa đơn thanh toán quán cung cấp trùng với giá trên bảng niêm yết giá. Tổng giá trên hóa đơn trùng với kết quả thông tin giao dịch chuyển khoản của khách hàng do quán cung cấp.

Tuy nhiên, đoàn yêu cầu cơ sở phải đăng ký và niêm yết giá rõ ràng, dễ quan sát để bảo đảm minh bạch, tránh gây hiểu nhầm cho khách hàng.

Tin liên quan

Thiếu tá nghỉ hưu đi tắm biển Côn Đảo vô tình cứu sống nữ du khách đuối nước

Thiếu tá nghỉ hưu đi tắm biển Côn Đảo vô tình cứu sống nữ du khách đuối nước

(NLĐO)- Trong lúc tắm biển ở Côn Đảo, nữ du khách bị sóng đánh ra xa bờ, may mắn được thiếu tá Vũ Quang Vạn cứu vào bờ.

Người dân và du khách háo hức đổ về Quảng trường Tam Thắng chờ đêm hội "Ánh sao độc lập"

(NLĐO) - Khắp các nẻo đường dẫn về Quảng trường Tam Thắng (Vũng Tàu) đông nghẹt người dân và du khách háo hức đón chờ chương trình nghệ thuật, màn bắn pháo hoa.

Du khách nô nức check-in Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu

(NLĐO)- Quảng trường Tam Thắng nhanh chóng trở thành điểm thu hút hàng ngàn lượt du khách và người dân đến tham quan, check-in trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

Vũng Tàu du khách hát karaoke giao dịch chuyển khoản 28 triệu đồng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo