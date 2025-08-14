HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xăng dầu cùng giảm giá, dầu diesel giảm mạnh nhất hơn 700 đồng/lít

Tin, ảnh: Lê Thúy

(NLĐO) - 15 giờ chiều 14-8, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm giá các mặt hàng xăng dầu từ 190 - 723 đồng/lít/kg, tùy mặt hàng.

Cơ quan điều hành liên bộ quyết định giảm giá xăng E5RON92 254 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 19.354 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 190 đồng/lít, về 19.884 đồng/lít.

Xăng dầu cùng giảm giá, dầu diesel giảm mạnh nhất hơn 700 đồng/lít- Ảnh 1.

Giá xăng giảm trong phiên điều chỉnh chiều nay

Các mặt hàng dầu được điều chỉnh giảm. Dầu diesel 0.05S giảm 723 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 18.077 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 640 đồng/lít, về 18.020 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 379 đồng/kg, về 15.268 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các Nghị định và Thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn.

Như vậy, giá xăng trong nước quay đầu giảm sau 2 lần tăng liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 18 lần, giảm 16 lần.

Cách đây 1 tuần, 15 giờ chiều ngày 7-8, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng giá xăng, giảm giá dầu, ngoại trừ dầu mazut.

Giá xăng giảm do giá dầu thô thế giới rơi tự do

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ hoãn áp dụng chính sách thuế cao hơn đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc; Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga dự kiến gặp nhau để thảo luận về việc chấm dứt xung đột tại Ukrainer; OPEC+ quyết định tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 9; xung đột quân sự giữa Nga với Ukrainer ẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có xu hướng chung là giảm.

Rạng sáng nay 14-8, trên các trang giao dịch dầu thô như Tranding Economics và Oilprice, ghi nhận giá dầu thô thế giới tiếp tục giảm.

Cụ thể, rạng sáng 6 giờ 23 phút (giờ Việt Nam) trên Tranding Economics, giá dầu WTI giao dịch ở mức 62,8 USD/thùng, giảm 0,37 USD/thùng, tương đương mức giảm 0,6% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 65,8 USD/thùng, giảm 0,26 USD, tương ứng mức giảm 0,4% về giá so với ngày hôm qua.

Giá dầu thô thế giới tháng 8 so với tháng liền kề trước đó giảm khá mạnh, trong đó dầu WTI giảm 6,2%, dầu Brent giảm 4,8%. So với cùng kỳ năm trước giá dầu thô giảm so với cùng kỳ từ trên 17% đến 18% giá trị.

Theo Trang Tranding Economics, giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm xuống 65,6 USD/thùng, mức thấp nhất trong hơn hai tháng, sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự báo thặng dư dầu mỏ sẽ tăng trong năm nay và năm sau.

Tin liên quan

Tăng giá xăng, RON 95-III vượt ngưỡng 20.000 đồng/lít

Tăng giá xăng, RON 95-III vượt ngưỡng 20.000 đồng/lít

(NLĐO) - 15 giờ chiều ngày 7-8, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng giá xăng, giảm giá dầu, ngoại trừ dầu mazut.

Giá xăng RON 95 tăng lên gần 20.000 đồng/lít

(NLĐO) - 15 giờ chiều ngày 31-7, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng giá các mặt hàng xăng và dầu, ngoại trừ dầu diesel.

Giá xăng giảm lần thứ 2 liên tiếp

(NLĐO) - 15 giờ chiều ngày 24-7, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm nhẹ giá xăng, tăng giá dầu diesel

