Cơ quan điều hành liên bộ quyết định xăng E5 RON tăng 307 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 19.771 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 271 đồng/lít, lên 20.363 đồng/lít .

Giá xăng dầu tăng lần thứ 2 liên tiếp

Trong khi đó, dầu diesel 0.05S tăng 452 đồng/lít, lên 18.357 đồng/lít; dầu hỏa tăng 411 đồng/lít, lên 18.225 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 144 đồng/kg, lên 15.260 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp theo của Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các Nghị định và Thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn.

Như vậy, giá xăng tăng lần thứ 2 liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 19 lần, giảm 16 lần.

Theo cơ quan điiều hành, trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ; dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn so với thông tin dự báo…

Giá xăng dầu tăng theo thế giới

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Trên thị trường thế giới, giá dầu rạng sáng 28-8, trên các trang giao dịch dầu thô như Tranding Economics và Oilprice tăng trở lại, với mức tăng gần 1% so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, vào hồi 6 giờ 40 phút (giờ Việt Nam) trên Tranding Economics, giá dầu WTI giao dịch ở mức 63,75 USD/thùng, tăng 0,5USD/ thùng, tương đương tăng 0,8% so với ngày hôm qua.



Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 67,67 USD/thùng, tăng 0,45 USD/ thùng, tương ứng mức tăng 0,68% về giá so với ngày hôm qua.