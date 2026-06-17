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Kinh tế

Xăng E5 bỗng đắt hàng, đề xuất kéo dài thời gian lưu thông

Lê Thúy

(NLĐO) - Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị các cơ quan nhà nước có thầm quyền xem xét tiếp tục cho lưu thông loại xăng E5 trên thị trường một thời gian.

Tham luận tại Diễn đàn Phát triển nhiên liệu sinh học năm 2026 sáng ngày 17-6, ông Phan Thanh Uy, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng thư ký Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, chia sẻ việc Chính phủ có chủ trương dừng sử dụng xăng nền (A92 và A95) sang sử dụng xăng E10 tại Việt Nam từ ngày 1-6-2026 là một giải pháp kép, nhằm: Giảm áp lực nhập khẩu xăng nền từ 8 - 10%; giảm phát thải khi nhà kính từ 8 - 10% tương đương với tỉ lệ nhiên liệu sinh học pha trộn.

Đề xuất kéo dài lưu thông xăng E5 để hỗ trợ người tiêu dùng năm 2026 - Ảnh 1.

Xăng E5 được nhiều người tiêu dùng lựa chọn

Tuy nhiên, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan quản lý nhà nước liên quan chưa phân tích, giải thích chuyên sâu một số nội dung mà người dân đặc biệt quan tâm khi sử dụng xăng E10.

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính cần có sự thống nhất, phối hợp để làm rõ một số nội dung còn có ý kiến khác nhau, từ đó tuyên truyền sâu rộng đến người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng trong việc sử dụng xăng E10 thay cho xăng nền (A92, A95).

Hiệp hội mong muốn cơ quan chức năng làm rõ nhiều thông tin như hiện nước ta đã tự chủ sản xuất nhiên liệu sinh học là bao nhiêu % và nhập khẩu là bao nhiêu % để pha trộn thành xăng E10; Trên thị trường giá bán xăng E10 hiện đang cao hay thấp hơn so với xăng nền (A92 và A95) là bao nhiêu %; tính toán về mặt khoa học và quá trình thực nghiệm thực tế thì hiệu suất của xăng E10 cao hay thấp hơn bao nhiêu % so với xăng nền và mức tiêu hao nhiên liệu khi sử dụng xăng E10 so với xăng nền (A92, A95) tăng hay giảm…

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét tiếp tục cho lưu thông loại xăng E5 trên thị trường một thời gian nữa để người dân có thời gian chuyển đổi sang loại phương tiện đời phù hợp hơn.

Lý do theo ông Uy, đặc thù ở nước ta hiện đang chiếm tỉ lệ lớn các loại xe mô tô và ô tô đời cũ đã sử dụng nhiều năm, trong khi đó người dân đã có thói quen sử dụng xăng A92, A95 và xăng E5 nhiều năm nay. Đa số người sử dụng loại phương tiện giao thông đời cũ nói trên đều có thu nhập thấp, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, đã và đang sử dụng loại phương tiện này để mưu sinh hàng ngày.

Trước đó, từ 1-6, thực hiện Thông tư số 50 năm 2025 của Bộ Công Thương quy định lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, xăng E5 sẽ tiếp tục được duy trì đến hết năm 2030 nhằm phục vụ các phương tiện chưa tương thích với xăng E10.

Tuy nhiên, nhiều người dân phản ánh khó tìm mua mặt hàng xăng E5 do nhiều cửa hàng xăng dầu không còn kinh doanh.

Trao đổi về vấn đề này, TS Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cho rằng: Ngay từ ngày 1-6, Bộ Công Thương đã chỉ đạo bán song song hai mặt hàng xăng E5 RON92 và xăng E10 RON95. Tuy nhiên, trong giai đoạn chuyển tiếp, một số doanh nghiệp có thể chưa chuẩn bị đầy đủ theo tinh thần của Thông tư 50. Trong thời gian tới, các doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh triển khai đầy đủ hơn.

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