Thời sự

Xanh đô thị, mát tinh thần (*): Sớm phủ xanh thành phố

QUỐC ANH

TPHCM đang có nhiều động thái phát triển mảng xanh đô thị, như thống kê các khu đất công, phân định rõ tính chất công viên...

Tổng kết việc phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn giai đoạn 2020-2025, UBND TPHCM cho hay chương trình đạt nhiều kết quả.

Nhìn thấu bất cập

Cụ thể, ở giai đoạn này, đến cuối năm 2024, TPHCM phát triển 237,5 ha công viên, 54 mảng xanh công cộng; trồng mới và cải tạo 42.534 cây xanh. Các con số trên lần lượt tương ứng với 158%, 450%, 140% so với chỉ tiêu.

Tuy nhiên, nhiều vướng mắc cũng được nhận diện. 

Theo đó, TPHCM có danh mục 75 dự án ưu tiên đầu tư xây dựng nhưng chỉ 8 dự án được bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2020-2025. Việc mời gọi đầu tư đối với công viên cây xanh chưa khuyến khích nguồn lực bên ngoài tham gia do quy định lĩnh vực này không thuộc diện đầu tư theo phương thức hợp tác công tư và xã hội hóa.

Ngoài ra, việc hướng dẫn sử dụng khai thác mặt bằng công viên còn nhiều bất cập. Trong đó, do chưa có quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công nên việc tổ chức thực hiện dịch vụ thiết yếu trong công viên như bãi giữ xe, căng-tin, máy bán nước giải khát tự động... nhằm phục vụ nhu cầu của người dân gặp trở ngại.

- Ảnh 2.

Nhiều người dân kỳ vọng các kế hoạch phát triển mảng xanh của TP HCM. Trong ảnh: Công viên 23 Tháng 9 những ngày tháng 4-2026. Ảnh: CHÍ NGUYÊN

Phát triển có chọn lọc

Ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, thông tin TPHCM thời điểm trước sáp nhập có trên 740 ha công viên, 312 ha mảng xanh công cộng; diện tích cây xanh bình quân khoảng 0,7 m2/người - thấp hơn nhiều so với mục tiêu 8-10 m2/người. Trong đó, mảng xanh công cộng chủ yếu trên phạm vi hành lang đất giao thông, đất dự trữ giao thông.

TPHCM sẽ tính toán, rà soát chương trình phát triển công viên và cây xanh đến năm 2030. Sau bước quy hoạch, thành phố sẽ phân cấp quản lý, phân bổ ngân sách, kêu gọi nguồn lực xã hội hóa cho khâu thực hiện theo hướng công viên quy mô lớn được phát triển thành công viên chuyên đề, đa chức năng; công viên diện tích nhỏ sẽ do cấp xã quản lý.

Mới đây, Sở Xây dựng đã gửi công văn khẩn tới UBND các xã, phường, đặc khu, đề nghị rà soát quỹ đất, xây dựng kế hoạch phát triển công viên cây xanh đô thị giai đoạn 2026-2030. Theo đó, để đến năm 2030, chỉ tiêu đất cây xanh sử dụng công cộng không thấp hơn 1 m2/người, Sở Xây dựng đề nghị khẩn trương rà soát hiện trạng, lập danh mục toàn bộ khu đất được quy hoạch là công viên, đất cây xanh sử dụng công cộng, cây xanh cách ly, cây xanh cảnh quan trong các đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, 1/2.000 chưa được đầu tư xây dựng.

Từ đó, các xã, phường, đặc khu lập danh mục đề xuất đầu tư xây dựng công viên giai đoạn 2026 - 2030. Thứ tự ưu tiên cụ thể trong danh mục: khu đất có phần lớn diện tích là đất công, đất trống không phải giải phóng mặt bằng, đất ở nơi mật độ dân cư cao.

Trước đó, UBND TPHCM đưa ra chỉ tiêu phát triển thêm 10 ha mảng xanh công cộng; trồng mới và cải tạo 50.000 cây xanh trong giai đoạn 2025-2030. Nhiều người dân bày tỏ hy vọng chỉ tiêu này sớm đạt được và chờ đợi bên cạnh bóng mát, họ còn thụ hưởng thêm nhiều tiện ích khác.

Em Trần Minh Khôi (ngụ phường Bình Thạnh) thường tìm đến các công viên để "giải nhiệt" sau giờ học ở trường. Khi được hỏi, em bày tỏ mong muốn các công viên nên được đầu tư thêm khu đọc sách, không gian sinh hoạt cộng đồng... 

Điểm nhấn ven sông Sài Gòn

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TPHCM dự kiến khởi công dự án khu vực Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội kết hợp mở rộng khu di tích, Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỉ đồng. Giai đoạn 1, tổng mức đầu tư trên 1.220 tỉ đồng theo hình thức đối tác công tư (PPP, hợp đồng BT), thực hiện trên phần diện tích khoảng 9 ha ở khu trung tâm Bến Nhà Rồng, bao gồm công viên cảnh quan, quảng trường, không gian công cộng ven sông Sài Gòn và hạ tầng kỹ thuật.

- Ảnh 4.

Dự án khu vực Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội. Ảnh: QUỐC ANH

Ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, cho rằng dự án này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là nơi giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, tái hiện toàn bộ quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó cũng là trách nhiệm, tình cảm, lời hứa của Đảng bộ và chính quyền, nhân dân thành phố về một công trình xứng đáng tầm vóc vĩ đại nhưng giản dị và sâu sắc của Bác.

(Còn tiếp)

_____________

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 23-4

TPHCM: Khẩn trương rà soát quỹ đất phát triển công viên, cây xanh

(NLĐO) - Các địa phương rà soát hiện trạng, thống kê, lập danh mục toàn bộ các khu đất được quy hoạch là đất công viên, cây xanh, sử dụng công cộng…

Xanh hóa đô thị để "giải nhiệt" mùa khô

Cùng với nhiều nơi trên cả nước, TP HCM đang trải qua đợt nắng nóng diện rộng gay gắt, nền nhiệt cảm nhận ngoài trời có lúc vượt 40 độ C do hiệu ứng đô thị

ĐẶT HÀNG: Chú trọng năng lượng tinh thần

Khi đô thị xanh hơn, sự ngột ngạt được xua tan, tinh thần lao động, cống hiến, xây dựng và phát triển của người dân sẽ thăng hoa

công viên không gian công cộng TPHCM Sớm phủ xanh thành phố
