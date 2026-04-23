Xanh đô thị, mát tinh thần: Điểm hẹn lý tưởng

L.T.S: Nhu cầu tìm đến những không gian xanh mướt của người dân TPHCM sau giờ làm việc, học tập ngày càng gia tăng. Đáp ứng điều này cũng là cách tăng nguồn năng lượng tinh thần để họ say mê cống hiến và gắn bó hơn với thành phố...

Ngày mới sôi động

Tại TPHCM, từ hơn 4 giờ mỗi sáng, Công viên Gia Định bắt đầu "thức giấc" bởi những bước chân nhanh nhẹn của người dân tìm tới rèn luyện sức khỏe hoặc tìm cảm hứng sáng tạo.

Nhịp sống sôi động mỗi ngày ở Công viên Gia Định .Ảnh: HÀ NGUYỄN

Khi bình minh vừa ló dạng, không gian nơi đây trở nên sôi động hơn với từng tốp người chạy bộ, tập dưỡng sinh, khiêu vũ. Vài tia nắng xuyên qua kẽ lá còn đọng sương chiếu xuống rồi "nhún nhảy", ẩn hiện theo sự chuyển động của tán cây càng khiến bức tranh ngày mới thêm sinh động.

Hít một hơi dài, thực hiện động tác thể dục phối hợp giữa tay và lưng, bà Nguyễn Thị Sáu (ngụ phường Tân Sơn Nhất) cho biết đã duy trì thói quen ra công viên từ nhiều năm nay. Bà nói rất thích không khí trong lành nơi đây.

"Đều đặn sáng nào tôi cũng ra Công viên Gia Định hơn 1 giờ để tập thể dục và hít thở không khí mát dịu, hôm nào bận lắm hoặc mưa to mới không đi" - bà Sáu kể và thể hiện sự tâm đắc bằng tiếng cười sảng khoái.

Nhịp sống đầu ngày tại Công viên Tao Đàn và Công viên Lê Văn Tám diễn ra tương tự. Dưới tán cây xanh là tiếng bước chân rộn rã, giai điệu sôi động của nhạc thể dục nhịp điệu, tiếng vẫy quạt từ các nhóm tập dưỡng sinh… Buổi chiều tối, đông đảo người dân, du khách cũng đổ về tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa.

Tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ, ghé nơi đây vào cuối tuần qua, bên cạnh không gian xanh thẫm quen thuộc, phóng viên bị thu hút bởi màn trình diễn nhạc nước ấn tượng.

Theo đó, ngay khi mặt trời lặn, khu vực bậc thang bao quanh Tượng đài Giọt nước đã phủ kín bởi du khách và người dân, nhiều khoảng trống khác trong công viên cũng được tận dụng triệt để. Khi màn trình diễn bắt đầu, nước, ánh sáng, âm nhạc... cùng tiếng trầm trồ của khán giả tạo nên cảm giác phấn khích rất đặc biệt.

Trình diễn nhạc nước tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ .Ảnh: HÀ NGUYỄN

Anh Nguyễn Đức Huy (ngụ phường Tân Bình) chia sẻ anh biết về công viên và màn trình diễn nhạc nước qua mạng xã hội và qua lời kể từ bạn bè nên tìm đến. Anh cho hay thực sự choáng ngợp vì quy mô của công viên cũng như lượng khách đến tham quan.

Thú vị "văn phòng ngoài trời"

Với riêng giới trẻ, Công viên Sáng Tạo với không gian thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên là một trong nhiều địa điểm lý tưởng.

Hình ảnh thường thấy mỗi tối là nhiều nhóm bạn mang theo thảm trải lên bãi cỏ, ngồi thành từng vòng tròn trò chuyện, ăn uống, ngắm nhìn vẻ đẹp của cầu Ba Son dưới hệ thống chiếu sáng muôn màu. Một số nhóm khác thì tập yoga, thiền, nằm ngắm trời, đi bộ, chụp ảnh hoặc dẫn thú cưng đi dạo. Có những nhóm còn tổ chức sinh nhật, sinh hoạt câu lạc bộ hoặc giao lưu văn nghệ…

Chị Trần Thị Kim Hiếu (ngụ phường Hiệp Bình) cho biết thường cùng bạn tới Công viên Sáng Tạo để thư giãn, trò chuyện dịp cuối tuần.

"Ở đây các nhóm trẻ đến ăn uống, ngồi cạnh nhau ngắm cầu Ba Son như một chuyến dã ngoại giữa trung tâm thành phố. Có những nhóm khi hát mừng sinh nhật thì mọi người lại hòa vào và hát theo một cách bất ngờ. Rất thú vị! Tôi cảm nhận được sự gắn kết từ đó" - chị Hiếu kể.

Giới trẻ cũng tìm tới Công viên 30 Tháng 4 khi ngẫu hứng muốn thưởng thức cà phê, ăn sáng, đi dạo hay chụp ảnh, quay phim… Dưới những tán cây, sinh viên ngồi trao đổi bài vở, làm việc nhóm, trò chuyện.

Có những nhóm ngồi trên tấm bạt trải dưới nền đất uống nước, cảm nhận và hòa mình vào thiên nhiên giữa thành phố nhộn nhịp. Một số người thì mang theo laptop để làm việc từ xa. Không gian yên tĩnh và thoáng mát giúp công viên trở thành "văn phòng ngoài trời" của nhiều bạn trẻ.

Công viên 30 Tháng 4 trở thành nơi thư giãn hoặc làm việc của nhiều bạn trẻ .Ảnh: HUYỀN TRÂN

Yêu cầu từ thực tiễn

Công viên 23 Tháng 9 cũng thế. Chiều xuống, công viên bắt đầu nhộn nhịp. Ở một góc, những cụ già đi bộ bằng bước chân đều đặn. Khu vui chơi rộn ràng tiếng trẻ nhỏ với những chiếc xích đu, cầu trượt.

Dưới các chòi nghỉ, không ít nam nữ trung niên tập khiêu vũ tạo nên một sân khấu ngoài trời đầy ngẫu hứng. Xa hơn một chút, những người dắt chó đi dạo thong thả trên lối cỏ, xen lẫn là du khách nước ngoài dừng chân trò chuyện, chụp ảnh…

Ngay cạnh công viên, khu vực ga metro Bến Thành tạo nên một tổ hợp hiện đại. Dòng người từ các tòa nhà văn phòng xung quanh đổ ra, nhiều người chọn băng qua công viên để đến ga metro… Sự kết nối giữa giao thông công cộng và không gian xanh mang lại cảm giác thuận tiện, đồng thời giúp giảm bớt áp lực cho các tuyến đường.

Theo quan sát, giữa những ngày nắng chói chang cuối tháng 4, hàng loạt công viên cây xanh tại TP HCM trở thành điểm đến yêu thích.

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, mảng xanh vừa đóng vai trò tô đẹp cảnh quan vừa là lá phổi cho cả thành phố. Phát triển công viên cây xanh vì thế là yêu cầu từ thực tiễn quy hoạch, đồng thời là nhu cầu thiết yếu về chất lượng sống, khi mỗi người dân cần một khoảng không để nghỉ chân, hít thở và tái tạo năng lượng.

Từ những không gian lâu đời đến công viên mới mở, những mảng xanh đang được chờ đợi góp phần cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng sống...

(Còn tiếp)

Những con số ấn tượng Giai đoạn 2020-2025, TP HCM đặt chỉ tiêu tăng thêm 10 ha mảng xanh công cộng; trồng mới và cải tạo 30.000 cây xanh; tăng thêm 150 ha đất công viên công cộng. Tính đến cuối năm 2024, thành phố đã phát triển 237,5 ha công viên công cộng (đạt 158% so với chỉ tiêu); phát triển 54 ha mảng xanh công cộng (đạt 540% so với chỉ tiêu); trồng mới và cải tạo cây xanh 42.534 cây (đạt 140% so với chỉ tiêu). Hiện nay, nhiều địa phương trong thành phố đang tăng cường phát triển công viên cây xanh. Điển hình như phường Tăng Nhơn Phú đang triển khai xây dựng Công viên Tăng Nhơn Phú nhằm phục vụ nhu cầu của người dân. Q.Anh - H.Trân

Nơi tạm thời đã trở thành quen thuộc Tại khu đất số 8 Võ Văn Tần, nơi từng là Nhà Thi đấu Phan Đình Phùng, một diện mạo khác hiện hữu khi công viên với chủ đề "Rừng sinh thái trong lòng đô thị" phủ lên khu đất cũ màu xanh dịu mắt. Công viên trên khu đất số 8 Võ Văn Tần, TP HCM .Ảnh: CHÍ NGUYÊN Công viên tạm này hình thành từ công tác chỉnh trang phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Mỗi khi chiều xuống, học sinh tan trường ghé vào, các gia đình đưa con nhỏ ra chơi, trẻ em chạy lon ton trên lối đi, còn người lớn tuổi chọn những ghế đá, chậm rãi nhìn dòng người qua lại. Ông Nguyễn Văn Tâm (ngụ phường Xuân Hòa) cho hay bản thân bị bệnh cao huyết áp, bác sĩ khuyên nên vận động nhẹ mỗi ngày. "Có công viên gần nhà như thế này, tôi đi bộ đều hơn, tinh thần cũng dễ chịu hơn" - ông Tâm nói.



