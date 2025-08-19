HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đại hội Đảng

"Xanh tri thức", "đỏ trái tim": Chủ tịch Nguyễn Văn Được gửi thông điệp đến cán bộ phường Sài Gòn

PHAN ANH

(NLĐO) - Nhấn mạnh phường Sài Gòn phải là "một tế bào thật sự khỏe", Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu cán bộ cần "xanh tri thức", "đỏ trái tim"

Sáng 19-8, Đảng bộ phường Sài Gòn, TP HCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Chủ tịch UBND TP HCM đánh giá cao những thành tựu mà phường Sài Gòn đạt được thời gian qua, đồng thời định hướng mục tiêu phát triển trong bối cảnh TP HCM đặt ra tầm nhìn đến năm 2045 trở thành siêu đô thị tầm cỡ quốc tế, Top 100 thành phố đáng sống.

"Xanh tri thức", "đỏ trái tim": Chủ tịch Nguyễn Văn Được gửi thông điệp đến cán bộ phường Sài Gòn - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo đại hội phường Sài Gòn sáng 19-8

Theo Chủ tịch UBND TP HCM, để hiện thực hóa mục tiêu này, TP HCM sẽ định hướng phát triển theo "3 hành lang - 5 trụ cột".

Ba hành lang phát triển: Bắc – Nam với trục sông Sài Gòn; hành lang phía Đông nối từ Bà Rịa – Vũng Tàu tới Cần Giờ; hành lang Đông – Tây từ Đồng Nai xuyên qua Long An cũ. Năm trụ cột chiến lược: công nghiệp; logistics gắn với cảng biển, hàng không và khu mậu dịch tự do; trung tâm tài chính quốc tế; du lịch và công nghiệp văn hóa; giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ.

Trong đó, phường Sài Gòn có lợi thế đặc biệt khi thừa hưởng vị trí trung tâm tài chính quốc tế, nguồn nhân lực tinh hoa, các thiết chế văn hóa và hạ tầng hiện đại.

"Xanh tri thức", "đỏ trái tim": Chủ tịch Nguyễn Văn Được gửi thông điệp đến cán bộ phường Sài Gòn - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cùng bà Tô Thị Bích Châu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sài Gòn

Đặt kỳ vọng vào Đảng bộ phường Sài Gòn, Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh phát triển kinh tế phải gắn với bảo đảm an ninh trật tự để người dân, doanh nghiệp yên tâm làm ăn, sinh sống.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng Đảng bộ phường trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch UBND TP HCM cho biết sẽ tiếp tục đầu tư để phường Sài Gòn xứng đáng là một trong những điểm sáng, đi đầu về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp: hiện đại, văn minh, hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh phường Sài Gòn phải là "một tế bào thật sự khỏe", giữ vững và phát huy văn minh đô thị, phát triển hơn nữa về kinh tế, đi đầu về khoa học – công nghệ. Muốn làm được như vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần "xanh tri thức", "đỏ trái tim", thông thoáng tư duy, toàn tâm toàn ý với công việc.

Để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu phường Sài Gòn cần tập trung hai khâu: tuyên truyền sâu rộng đến từng người dân, cán bộ bằng hình thức sinh động, dễ nhớ; cụ thể hóa nghị quyết bằng chương trình, đề án, kế hoạch rõ ràng.

"Không chỉ kế thừa mà còn phải tiên phong, sáng tạo, kiến tạo; không được tự mãn, lùi bước trước thử thách, chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo" – Chủ tịch UBND TP HCM nói.

Ông Nguyễn Văn Được tin tưởng với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ phường Sài Gòn và toàn thể cán bộ, đảng viên sẽ tiếp tục phát huy thành tựu để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ; trở thành một Đảng bộ phường gắn bó máu thịt với nhân dân, tận tâm, tận lực phục vụ và chăm lo cho dân; đóng góp quan trọng vào thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ I của Đảng bộ TP HCM.

TP HCM phường Sài Gòn Chủ tịch Nguyễn Văn Được phường Sài Gòn đại hội đại hội đảng xanh tri thức đỏ trái tim cán bộ
