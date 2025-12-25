Xây chung cư Stown Gateway làm nứt tường, sụt lún: Chủ Resort 4 sao ở TPHCM đề nghị ngừng thi công

Ngày 25-12, liên quan đến vụ việc xây chung cư Stown Gateway khiến Khu du lịch Resort Phương Nam bị sụt lún, nhiều công trình bị hư hỏng nặng mà Báo Người Lao Động đã phản ánh, một lãnh đạo UBND phường Bình Hòa cho biết các đơn vị liên quan mới đây tiếp tục làm việc với 2 doanh nghiệp.

Resot Phương Nam tiếp tục nghiêng lệch thêm

Tại buổi làm việc vào ngày 23-12, gồm đại diện Sở Xây dựng, phường Bình Hòa, Công ty STC (chủ đầu tư dự án chung cư) và Resort Phương Nam xác định thời điểm kiểm tra công trình thi công xây dựng chung cư Stown Gateway đã hoàn thành móng, sàn hầm B2 và vách hầm giáp ranh với Resort Phương Nam và đang tiếp tục được gia cố và chống đỡ.

Khu vực cảnh báo nguy hiểm tại Resort Phương Nam

Đối với hiện trạng của Resort Phương Nam, một số khu vực có ảnh hưởng đang được rào chắn và không kinh doanh, cơ quan chức năng đề nghị doanh nghiệp có báo cáo chính thức về số lượng và mức độ bị ảnh hưởng của các hạng mục công trình.

Ông Phan Hữu Nhân, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch xây dựng thương mại Phương Nam (chủ đầu tư Khu du lịch Phương Nam), cho biết ngày 10-12, Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (Trung tâm QLN-GĐXD) thuộc Sở Xây dựng TPHCM tiếp tục có cảnh báo sau khi tiến hành đo, xác định nhiều phòng khách sạn bị nghiêng đến 2,58% độ và có dấu hiệu "tiếp tục nghiêng lệch thêm".

Cụ thể, ở lần đo thứ nhất, các hạng mục được ký hiệu số phòng là R25, R26, R27-R28, R29-R30, R31-R32 tại Resort Phương Nam bị nghiêng lệch theo hướng sang bên phía công trình đang xây dựng với độ nghiêng đo được từ 0,79% - 1,48% độ cao.

Tới lần 2 này, cũng tiến hành đo tại các vị trí đo lần 1 thì các hạng mục với độ nghiêng đo được từ 1,03% - 2,58% độ cao, được đánh giá là "nguy hiểm" theo mục 5.2.5.4 tiêu chuẩn TCVN 9381:2012 và có dấu hiệu tiếp tục nghiêng lệch thêm.

Việc thi công chung cư Stown Gateway khiến nhiều công trình tại Resort Phương Nam tan hoang

Từ kết quả trên, Trung tâm QLN-GĐXD đề nghị Resort Phương Nam khẩn trương tiến hành phong tỏa, tạm ngừng sử dụng các hạng mục công trình nêu trên, đồng thời tiến hành các biện pháp bảo đảm an toàn cho công trình trong thời gian sớm nhất, tránh xảy ra các sự cố. Đặc biệt là hạng mục được ký hiệu số phòng R31-R32 có nền móng công trình bị sụt lún, nguy cơ sụp đổ, mất ổn định, cần giải pháp khẩn cấp để tránh sụp đổ.

Thiệt hại nghiêm trọng

Theo ông Phan Hữu Nhân, ngay khi nhận được cảnh báo, doanh nghiệp tiếp tục có đơn kêu cứu khẩn cấp gửi Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng. "Chúng tôi tiếp tục gửi đơn kêu cứu khẩn cấp đến các cơ quan chức năng, trong đó có lãnh đạo Sở Xây dựng đề nghị xem xét chỉ đạo tạm ngưng thi công chung cư Stown Gateway để bảo đảm sự an toàn tuyệt đối cho Resort và các công trình lân cận theo quy định của pháp luật, tránh gây thêm thiệt hại, dẫn đến hậu quả khó lường"- ông Nhân cho hay.

Ông chủ Resort Phương Nam cho rằng, thiệt hại mà Resort phải gánh chịu từ việc đào móng xây chung cư Stown Gateway ngày càng nghiêm trọng. Chỉ riêng về cơ sở vật chất, thiệt hại gây ra tính đến nay khoảng 36 tỉ đồng và con số này vẫn chưa dừng lại.

Nhiều phòng bị nứt tường, trần nhà bị rớt, bụi rơi vãi khắp nơi

Đáng lo ngại, qua theo dõi từ đầu tháng 12-2025 đến nay, nhiều công trình của Resort tiếp tục bị sụt lún, chuyển vị nền đất lan rộng nhanh, từ 450 m2 đã tăng lên gần 2.000 m2.

"Từ các nội dung, số liệu và hiện trạng thiệt hại đã nêu trên, có thể khẳng định rằng tình trạng sụt lún, nghiêng lệch và mất ổn định công trình tại Resort Phương Nam đang diễn biến nghiêm trọng, liên tục gia tăng, đã được cơ quan chuyên môn thuộc Sở Xây dựng TPHCM nhiều lần kết luận ở mức nguy hiểm, có nguy cơ sụp đổ và đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người"- ông Nhân nói.

Và khẳng định, với tư cách là chủ sở hữu và đơn vị quản lý công trình bị ảnh hưởng, chúng tôi đã chủ động cảnh báo bằng văn bản, tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của cơ quan quản lý, khoanh vùng – phong tỏa những khu vực nguy hiểm và hạn chế tối đa rủi ro cho con người. Do đó, mọi thiệt hại hoặc sự cố phát sinh nếu tình trạng nguy hiểm tiếp tục bị bỏ ngỏ hoặc kéo dài đều là hậu quả đã được cảnh báo trước, không xuất phát từ lỗi chủ quan của Resort.

Chủ Resort Phương Nam đề nghị lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM khẩn trương xem xét, ban hành văn bản buộc ngừng thi công dự án Stown Gateway, bởi việc tiếp tục cho phép hoạt động thi công công trình liền kề nếu không được kiểm soát chặt chẽ và không áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời sẽ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả không thể khắc phục về người, tài sản và trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đầy đủ việc bồi thường cũng như các biện pháp khắc phục, gia cố, bảo đảm an toàn công trình liền kề trước khi xem xét việc thi công tiếp theo.

Yêu cầu Công ty STC có báo cáo giải trình trước ngày 26-12-2025 Tại biên bản làm việc ngày 23-12, Sở Xây dựng đề nghị Công ty STC tiếp tục hòa giải với Resort Phương Nam, đồng thời đề nghị UBND phường Bình Hòa tiếp tục hỗ trợ các bên về việc thực hiện khắc phục, bồi thường thiệt hại. Đối với khu vực nguy hiểm được rào chắn tại Resort Phương Nam, Sở Xây dựng đề nghị doanh nghiệp tiếp tục cảnh báo và ngăn chặn tiếp cận khu vực. Sở Xây dựng đã yêu cầu trước ngày 26-12-2025, chủ đầu tư công trình thi công xây dựng là STC phải có báo cáo giải trình cụ thể về việc triển khai các biện pháp phù hợp với nội dung đã được nộp và được xem xét tại Sở Xây dựng. Sau khi phối hợp với đơn vị chuyên môn, Sở Xây dựng sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể các bên có liên quan về những nội dung kiến nghị nêu trên.



