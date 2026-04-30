Thời sự

Xây đập trên sông Hồng

Thùy Linh

(NLĐO) - Xây dựng đập Xuân Quan trên sông Hồng, đập Long Tửu trên sông Đuống góp phần làm "sống lại" một số dòng sông như sông Đáy, Nhuệ, Tô Lịch

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phê duyệt Quyết định quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hồng - Thái Bình thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xây đập trên sông Hồng và sông Đuống để phục hồi dòng sông chết năm 2026 - Ảnh 1.

Dự kiến xây dựng đập Xuân Quan trên sông Hồng. Ảnh: Minh họa

Mục tiêu của quy hoạch nhằm nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển thủy lợi nhằm khai thác, sử dụng tổng hợp và phát triển bền vững nguồn nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình, có xét đến tác động của biến đổi khí hậu, phát triển thượng nguồn, phục vụ đa mục tiêu; chủ động tiêu thoát nước cho nông nghiệp kết hợp tiêu cho đô thị, công nghiệp… qua hệ thống thủy lợi; phòng, chống lũ cho lưu vực sông…

Đáng chú ý, Quy hoạch lần đầu đưa ra phương án chi tiết xây dựng các đập trên dòng chính sông Hồng nhằm dâng mực nước mùa cạn, tạo nguồn cấp nước ổn định và cải thiện môi trường cho Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ.

Xây đập Xuân Quan trên sông Hồng

Theo quy hoạch, hai công trình trọng tâm là xây dựng đập Xuân Quan trên sông Hồng, đập Long Tửu trên sông Đuống nhằm điều tiết, kiểm soát dòng chảy, dâng mực nước trên sông Hồng trong thời gian mùa cạn, phục vụ đa mục tiêu.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường kỳ vọng hệ thống đập này đảm bảo vận hành lấy nước của các cống Xuân Quan (75 m³/s) vào hệ thống Bắc Hưng Hải, cống Long Tửu (28 m³/s) vào hệ thống Bắc Đuống, cống Liên Mạc (36 m³/s) vào hệ thống sông Nhuệ, cống Cẩm Đình (khoảng 8÷13 m³/s) vào sông Đáy, phục vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, cải tạo môi trường nước các hệ thống thủy lợi, góp phần làm "sống lại" một số dòng sông vùng đồng bằng sông Hồng (sông Đáy, Nhuệ, Tô Lịch, Ngũ Huyện Khê…).

Cùng với đó, các đập cũng tạo điều kiện để các trạm bơm ven sông (Bạch Hạc, Đại Định, Phù Sa, Thanh Điềm, Đan Hoài, Ấp Bắc và một số trạm bơm nhỏ khác) lấy nước theo thiết kế với tổng công suất thiết kế khoảng 100 m³/s.

Đặc biệt tạo cảnh quan, môi trường; phát triển giao thông đường thủy và du lịch, dịch vụ,… thông qua việc duy trì mực nước trên sông Hồng vào mùa cạn.

Điều tiết kiểm soát tỷ lệ phân lưu từ sông Hồng sang sông Đuống; kết hợp vận hành với các hồ thượng nguồn bảo đảm cấp nước phục vụ sản xuất và đẩy mặn khu vực hạ du sông Hồng - sông Thái Bình.

Giảm lượng nước xả gia tăng từ các hồ thủy điện thượng lưu phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân hàng năm, góp phần sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên nước, đảm bảo an ninh năng lượng.

Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng nghiên cứu xây dựng đập trên sông Đà hoặc sông Hồng nhằm điều tiết dòng chảy, dâng mực nước trên sông Đà trong thời gian mùa cạn bảo đảm lấy nước qua cống Lương Phú (tối thiểu 60 m³/s),... tiếp nước cho sông Tích, sông Đáy,... đồng thời khai thác tối ưu hiệu quả nguồn nước cho các mục tiêu cấp nước cho dân sinh, sản xuất, phát điện, giao thông thủy, không để ảnh hưởng đến tiêu nước, thoát lũ trên sông Đà.

Tiếp tục nghiên cứu giải pháp công trình điều tiết trên sông Đào kiểm soát dòng chảy phân lưu từ sông Hồng sang sông Đáy, nhằm cải thiện khả năng tiêu, thoát lũ cho hệ thống sông Đáy, đồng thời không ảnh hưởng đến khả năng cấp nước và an toàn chống lũ trên các sông phía hạ du sông Hồng.

Tin liên quan

Phối cảnh đẹp như trong mộng dự án công viên dọc sông Tô Lịch

(NLĐO)- Để cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch, Hà Nội dự kiến sẽ sử dụng 738.000 m2 ở hơn 10 phường.

Sắp khởi công dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng 855.000 tỉ đồng

(NLĐO)- Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tổng thể khoảng 855.000 tỉ đồng, đi qua địa bàn 16 xã, phường.

sông Hồng sông Tô Lịch bộ Nông nghiệp dòng sông chết xây đập
