Xây dựng cụm công nghiệp chuyên logistics cho trái cây xuất khẩu

Sáng 20-6, tại xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra lễ khởi động Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Tiến.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (giữa) cùng các đại biểu bấm nút khởi động dự án

Dự án do Công ty CP Đầu tư Khoáng sản Bắc Tây Nguyên làm chủ đầu tư, có diện tích gần 75 ha, tổng vốn đầu tư hơn 471 tỉ đồng. Cụm công nghiệp được định hướng phát triển theo mô hình đa ngành, ưu tiên các lĩnh vực chế biến nông, lâm sản, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, logistics và công nghiệp chế biến, chế tạo.

Đặc biệt, dự án được quy hoạch theo hướng hình thành hệ sinh thái phục vụ ngành hàng trái cây xuất khẩu, trong đó sầu riêng được xác định là ngành hàng động lực trong giai đoạn đầu. Cụm công nghiệp sẽ tích hợp các hạng mục kho lạnh, kho mát, sơ chế, chế biến, kiểm nghiệm, kiểm định chất lượng, logistics cùng các dịch vụ thương mại, tài chính, bảo hiểm và hỗ trợ xuất khẩu.

Theo chủ đầu tư, dự án sở hữu nhiều lợi thế về vị trí khi nằm cách tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột chưa đến 2 km, cách vùng nguyên liệu sầu riêng Phước An khoảng 11 km, cách trung tâm Buôn Ma Thuột khoảng 35 km và cách Cảng hàng không Buôn Ma Thuột khoảng 25 km. Đây được xem là điểm kết nối quan trọng giữa vùng nguyên liệu, cơ sở chế biến và thị trường tiêu thụ trong nước, quốc tế.

Các đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược nhằm phát triển hệ sinh thái logistics, thương mại, công nghệ và dịch vụ hỗ trợ ngành trái cây xuất khẩu

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Văn Luyến, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Khoáng sản Bắc Tây Nguyên, cho biết dự án được định hướng phát triển theo mô hình công nghiệp sinh thái, ưu tiên công nghệ sạch, chế biến sâu, tiết kiệm năng lượng và kinh tế tuần hoàn. Bên cạnh hạ tầng kỹ thuật, dự án còn chú trọng phát triển hạ tầng số, truy xuất nguồn gốc, quản lý vùng trồng và kiểm soát chất lượng nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu.

Khi đi vào hoạt động, Cụm công nghiệp Tân Tiến dự kiến thu hút khoảng 25 dự án thứ cấp với tổng vốn đầu tư khoảng 2.500 tỉ đồng, tạo việc làm cho khoảng 3.000 lao động địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, Cụm công nghiệp Tân Tiến, Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk và Simexco Daklak đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược nhằm phát triển hệ sinh thái logistics, thương mại, công nghệ và dịch vụ hỗ trợ ngành trái cây xuất khẩu. Các bên sẽ phối hợp kết nối doanh nghiệp sản xuất, thu mua, chế biến, xuất khẩu, logistics, kiểm định chất lượng, tài chính, bảo hiểm cùng các đơn vị công nghệ và kinh tế xanh tham gia đầu tư tại cụm công nghiệp.

Đáng chú ý, chủ đầu tư định hướng dành quỹ đất và hạ tầng để nghiên cứu thành lập Viện Nghiên cứu Sầu riêng Việt Nam, hướng đến các hoạt động nghiên cứu giống, kỹ thuật canh tác, bảo quản sau thu hoạch, chế biến sâu, đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ cho ngành hàng sầu riêng.

Tại buổi lễ, doanh nghiệp cũng trao gói an sinh xã hội trị giá 300 triệu đồng cho địa phương và ký kết thỏa thuận thuê đất với các nhà đầu tư thứ cấp.

Phát biểu chỉ đạo, ông Đào Mỹ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh Cụm công nghiệp Tân Tiến là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành và đưa dự án vào khai thác trước tháng 12-2026.