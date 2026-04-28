Mở rộng dư địa phát triển khu, cụm công nghiệp

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cho biết với hạ tầng ngày càng hoàn thiện cùng môi trường đầu tư liên tục cải thiện đang giúp hệ thống khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn phát huy vai trò động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Không chỉ tạo thêm việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, các KCN, CCN còn mở ra dư địa để thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 48 KCN được thành lập với tổng diện tích hơn 14.826 ha, trong đó 28 KCN đã đi vào hoạt động với quy mô gần 7.981 ha. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục mở rộng không gian phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Các khu công nghiệp giúp thu hút đầu tư và giải quyết việc làm cho lao động địa phương

Trong 3 tháng đầu năm 2026, các KCN đã thu hút 47 dự án mới, gồm 30 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 90,73 triệu USD và 17 dự án trong nước với tổng vốn hơn 3.000 tỉ đồng. Tại khu kinh tế cửa khẩu, có thêm 3 dự án FDI với vốn 80,8 triệu USD cùng 2 dự án trong nước thuê đất triển khai sản xuất, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tại địa phương.

Ông Trương Thanh Liêm, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh, cho hay thời gian tới, ban sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng KCN và chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Theo định hướng, các KCN của tỉnh sẽ phát triển theo mô hình xanh, thông minh, sinh thái; ưu tiên thu hút ngành chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, thân thiện môi trường và dịch vụ logistics.

Song song đó, hệ thống CCN cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh có 24 CCN đang hoạt động, thu hút 521 dự án, trong đó có 85 dự án FDI. Diện tích đất đã cho thuê đạt hơn 697 ha, tỉ lệ lấp đầy đạt 81,95% theo quy hoạch và 91,21% trên diện tích đã hoàn chỉnh hạ tầng; quỹ đất còn lại hơn 67 ha. Đáng chú ý, chỉ trong 3 tháng đầu năm đã có 8 CCN được doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị thành lập, cho thấy nhu cầu đầu tư vào hạ tầng công nghiệp tiếp tục gia tăng, đồng thời mở ra cơ hội hình thành các vùng sản xuất mới, giảm áp lực cho những KCN hiện hữu.