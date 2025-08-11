XÂY DỰNG ĐẢNG: Số hóa để nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng

Đảng ủy phường chủ động, tiên phong trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào mọi mặt công tác Đảng

Đảng ủy phường Thanh Xuân là đơn vị đầu tiên của TP Hà Nội triển khai mô hình này, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động.

Nâng cao tri thức số

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân Bùi Huyền Mai cho biết Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Chỉ thị 50-CT/TƯ về "Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới". Đây là chỉ thị quan trọng nhằm củng cố tổ chức cơ sở Đảng, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Nhằm cung cấp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các sự kiện chính trị quan trọng; các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và địa phương..., Đảng bộ phường Thanh Xuân đã cho ra mắt ấn phẩm "Thông tin tuyên truyền điện tử phường Thanh Xuân".

Phường Thanh Xuân tích cực triển khai đổi thẻ đảng viên theo chỉ đạo của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội. Ảnh: TUẤN VIỆT

Ấn phẩm nhằm phục vụ sinh hoạt của chi bộ, tổ dân phố, đoàn thể và các hội, bảo đảm truyền tải những thông tin từ Trung ương, thành phố đến cơ sở; từ đó tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, xây dựng phường Thanh Xuân phát triển toàn diện, bền vững, văn minh, hiện đại.

Theo bà Mai, việc xuất bản ấn phẩm điện tử nêu trên không chỉ quán triệt sâu sắc, triển khai nghiêm túc, sáng tạo và hiệu quả Chỉ thị 50-CT/TƯ trong thực tiễn, tích cực thực hiện chủ trương chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, chính quyền trên địa bàn, mà còn nâng cao chất lượng phổ cập tri thức số, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân có điều kiện tiếp cận công nghệ một cách thường xuyên.

"Thông tin tuyên truyền điện tử phường Thanh Xuân" được biên soạn, thiết kế dàn trang khổ 13,5 cm x 20,5 cm, 4 màu, tạo thành trang sách điện tử; bảo đảm được số lượng truy cập tối đa 20.000 người cùng một thời điểm. Ấn phẩm có thêm phần minh họa là các dữ liệu hình ảnh, âm thanh, video, biểu đồ. Đáng chú ý, thông tin điện tử ấn phẩm nói (audio book) sử dụng giọng đọc trí tuệ nhân tạo (AI), tạo thuận lợi cho đảng viên lão thành, cao tuổi.

Đảng bộ phường Thanh Xuân là đơn vị tiên phong ở TP Hà Nội ứng dụng công nghệ số vào công tác tuyên giáo, phát hành ấn phẩn điện tử thông tin tuyên truyền, gắn với việc kích hoạt các tổ công nghệ số cộng đồng. Đảng bộ phường đặt mục tiêu nâng cao tri thức số cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, để tham gia sâu hơn nền kinh tế số, xã hội số.

Tham dự buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 8-2005 của Chi bộ Cơ khí 3A thuộc Đảng bộ phường Thanh Xuân, chúng tôi đã chứng kiến sự háo hức của các đảng viên khi tiếp cận ấn phẩm điện tử thông tin tuyên truyền do Đảng ủy phường phát hành. Ấn phẩm này phục vụ buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 8 tại 100% chi bộ trên địa bàn, được nhiều đảng viên hào hứng đón nhận bởi các tính năng vượt trội. Ấn phẩm đã cập nhật kịp thời, truyền tải sinh động các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị phường.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Nga, Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng - Đảng ủy phường Thanh Xuân, sự chủ động, tiên phong của Đảng ủy phường trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào mọi mặt công tác Đảng, bao gồm công tác tuyên giáo, đã góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, tăng cường niềm tin của đảng viên và nhân dân vào Đảng, chính quyền. Ấn phẩm được phát hành hằng tháng và số đặc biệt mỗi quý sẽ phong phú hơn với các dữ liệu hình ảnh, âm thanh, video...

Bà Nga cho biết ngay sau khi Đại hội Đảng bộ phường Thanh Xuân lần thứ nhất được tổ chức thành công theo mô hình đại hội số, Ban Xây dựng Đảng được giao nhiệm vụ khẩn trương biên soạn nội dung, phát hành ấn phẩm điện tử thông tin tuyên truyền, bảo đảm tài liệu này phục vụ sinh hoạt chi bộ và tổ dân phố ngay từ tháng 8-2025.

Triển khai đổi thẻ đảng viên

Bà Bùi Huyền Mai cũng cho biết Đảng ủy phường Thanh Xuân vừa triển khai việc thu nhận thông tin để in thẻ đảng viên mới tại Công an phường. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực hiện theo chỉ đạo của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội về việc triển khai đổi thẻ đảng viên, nhằm hiện đại hóa, đồng bộ dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản lý đảng viên trong thời kỳ chuyển đổi số.

Đảng bộ phường Thanh Xuân hiện có 90 tổ chức Đảng với hơn 7.600 đảng viên. Việc thu thập thông tin để in thẻ đảng viên mới được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ của toàn hệ thống chính trị, từ Đảng bộ phường đến các tổ chức Đảng trực thuộc. Quy trình thu nhận thông tin, nhập dữ liệu, chụp ảnh và truyền dữ liệu về Ban Tổ chức Trung ương được thực hiện từ ngày 5 đến 15-8.

Theo đó, Ban Xây dựng Đảng phối hợp với Đảng ủy phường Thanh Xuân và Ban Chỉ huy Công an phường thực hiện cập nhật danh mục tổ chức Đảng, xây dựng lịch thu thập thông tin rồi in thẻ đảng viên mới. Phường còn huy động đoàn viên thanh niên và các lực lượng hỗ trợ nhằm bảo đảm quy trình hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng.

Đến nay, Công an phường Thanh Xuân đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bố trí thêm phương tiện, máy móc và tổ chức làm việc theo 3 ca liên tục hằng ngày nhằm phục vụ việc thu nhận thông tin để in thẻ đảng viên mới. Lịch làm việc được sắp xếp chi tiết theo từng tổ chức Đảng, bảo đảm hiệu quả và đúng thời hạn.

Sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị thể hiện nỗ lực của Đảng bộ trong việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu quản lý đảng viên trong thời kỳ mới" - Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.



