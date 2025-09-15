Thực tiễn cho thấy, mỗi chi bộ, mỗi tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh chính là nền tảng tạo nên một Đảng bộ thành phố trong sạch, vững vàng, đủ sức dẫn dắt toàn hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển toàn diện.



Quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo

Tại phường Hòa Khánh, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Hà Bắc cho biết, những năm qua công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai toàn diện và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức được chú trọng, việc học tập và quán triệt các nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, đa dạng về hình thức, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo hiệu quả rõ nét trong tuyên truyền. Song song đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tăng cường, chủ động phản bác quan điểm sai trái, xử lý kịp thời thông tin xấu độc.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Sau sáp nhập, bộ máy chính quyền vận hành ổn định; công tác cán bộ thực hiện đúng quy trình, dân chủ, công khai. Đảng ủy phường quan tâm củng cố chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt, triển khai mô hình "Chi bộ 4 tốt", "Chi bộ kiểu mẫu"; đồng thời chú trọng phát triển đảng viên, nhiều đơn vị vượt chỉ tiêu, song song với việc quản lý, sàng lọc đảng viên.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Hòa Khánh

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm, trách nhiệm người đứng đầu; trong nhiệm kỳ đã xử lý 32 đảng viên vi phạm, đảm bảo nghiêm minh. Công tác dân vận có nhiều đổi mới, gắn phong trào "Dân vận khéo" với mô hình đặc thù, phát huy vai trò Nhân dân trong thực hiện chủ trương, dự án; đồng thời giữ vững ổn định tôn giáo, dân tộc, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp và giải quyết kịp thời khiếu nại, kiến nghị của dân.

Đảng ủy phường cũng đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, qua đó củng cố niềm tin Nhân dân, nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ.

Các chi bộ ở phường Hòa Khánh luôn chú trọng công tác kết nạp Đảng viên mới

Ở cấp cơ sở, ông Ngô Trương Sơn, Bí thư Chi bộ Phước Lý 1, cho biết chi bộ luôn quan tâm công tác tư tưởng, kịp thời nắm bắt dư luận, quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị. Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã kết nạp 4 quần chúng ưu tú, vượt chỉ tiêu nghị quyết. Nền nếp sinh hoạt chi bộ được duy trì, đảng viên gương mẫu chấp hành đường lối, chính sách, tích cực tham gia hoạt động xã hội, nhiều người giữ vai trò nòng cốt ở tổ dân phố, đoàn thể. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, đã kiểm tra 24 đảng viên, kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh ngay từ cơ sở.

Xây dựng Đảng vững mạnh, lan tỏa mô hình hay

Trong thời gian qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở phường Hải Châu được triển khai toàn diện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, uy tín của Đảng trong hệ thống chính trị và Nhân dân. Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức được coi trọng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhiều mô hình, cách làm sáng tạo như "Nâng bước em đến trường", "Không đốt vàng mã dành tiền làm việc thiện"; "Xây dựng Hải Châu I thông minh, sáng tạo, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc"; "Nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm" (Hải Châu II); phong trào "Nam Dương – con người tốt, hành động đẹp"; cuộc thi xây dựng sản phẩm tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gương người tốt, việc hay… đã tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng.

Bà Cao Thị Huyền Trân – Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu cùng Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng đã trao tặng những phần quà “Tiếp sức đến trường” cho các em học sinh tại Trường THCS Lê Hồng Phong

Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện nghiêm túc, gắn với tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết Trung ương; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng "chi bộ bốn tốt", phát triển đảng viên mới, nhiệm kỳ 2020-2025 đã kết nạp 346 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được đẩy mạnh, bảo đảm đúng quy trình, xử lý nghiêm vi phạm, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Đảng ủy phường đồng thời chú trọng phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; duy trì đối thoại trực tiếp với Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Công tác dân vận có nhiều đổi mới, gắn phong trào "Dân vận khéo" với nhiệm vụ trọng tâm, tạo sự đồng thuận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Nhờ đó, Đảng bộ phường nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện



Ở cấp thành phố, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Thành ủy Đà Nẵng triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, gần 380 văn bản chỉ đạo đã được ban hành nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ thành phố.

Nhiều chủ trương, đề án quan trọng sớm được triển khai như: Chỉ thị 04-CT/TU về tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng đảng viên; Đề án 03-ĐA/TU về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; Chương trình hành động 17-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên… Đây là những nền tảng chính trị quan trọng, tạo sức bật để Đảng bộ thành phố ngày càng vững mạnh.

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, đặc biệt là phương pháp đánh giá theo hướng rõ việc, rõ người, rõ sản phẩm. Thành phố chú trọng quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ nhằm tạo môi trường rèn luyện thực tiễn, bảo đảm nguyên tắc không bố trí cán bộ chủ chốt địa phương là người tại chỗ hoặc giữ chức quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế là tổ chức trong sạch, vững mạnh. Ảnh: QUANG NGUYỄN

Tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Đà Nẵng khẳng định: công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều cấp ủy đã phát huy vai trò nêu gương, tăng cường "xây" đi đôi với "chống", bảo đảm sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.



Những kết quả này cho thấy, việc xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là chìa khóa để Đà Nẵng phát triển toàn diện. Với quyết tâm và cách làm sáng tạo, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế là tổ chức trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo để đưa thành phố phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm là trung tâm động lực của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.



