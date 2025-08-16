Xây dựng Farmstay trên đất nông nghiệp

Cách trung tâm TP Huế khoảng 15 km, khu trang trại của ông Võ Văn Tài tại tổ dân phố 12, phường Thanh Thủy, TP Huế, nằm dưới cao tốc La Sơn - Túy Loan, đã trở nên nổi tiếng vì sự thay đổi nhanh chóng. Từ một khu đất chỉ có vài căn nhà nhỏ, nơi đây đã mọc lên nhiều công trình mang dáng dấp phục vụ du lịch, với những mái bạt trắng nổi bật có thể nhìn thấy từ Tỉnh lộ 7.

Vào ngày 28-7, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND phường Thanh Thủy đã lập biên bản về tình trạng xây dựng tại khu đất này. Khu đất có diện tích 133.208 m², được cấp cho ông Võ Văn Tài vào năm 2019 với mục đích sử dụng là đất nông nghiệp. Tại thời điểm kiểm tra, ngoài các công trình cũ, đã phát sinh hàng loạt hạng mục mới chưa được cấp phép, bao gồm: 25 lều bạt cao cấp (46,64 m²/lều) có sàn nhựa, khung sắt, bên trong trang bị giường ngủ, tủ, tivi; 10 chòi (hơn 18 m²/chòi); một mô hình phao nổi lớn trên hồ; cùng nhiều nhà lắp ghép bằng khung sắt và gỗ đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công tất cả công trình, thu hồi mô hình nhà phao nổi và phải lập phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ông Trần Trung, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Thủy, cho biết trước đó phường cũng đã chỉ đạo kiểm tra khu đất này. Gần đây, khi mạng xã hội quảng cáo rầm rộ về dịch vụ lưu trú tại đây do Công ty CP Đầu tư Dự án Khang Lộc khai thác, phường đã tái kiểm tra và yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động. Ông Trung khẳng định các công trình lắp ghép này không thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng.

Một tuần trước, khu đất của ông Tài đã được chuyển nhượng cho bà Lê Thị Trâm Anh (TP HCM). Khu đất này có 6 thửa, trong đó chỉ có 400 m² là đất ở. Vào ngày 8-8, bà Trâm Anh đã nộp đề án đến UBND phường Thanh Thủy và UBND TP Huế, đề xuất hướng dẫn thủ tục để thực hiện dự án Farmstay kết hợp du lịch sinh thái và nông nghiệp.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế, đã có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát quy định để hướng dẫn bà Trâm Anh. Theo quy hoạch, khu đất này vẫn là đất nông nghiệp. Lãnh đạo phường Thanh Thủy cho biết địa phương ủng hộ các mô hình mới nhưng việc có được thực hiện hay không phải chờ ý kiến của các sở, ngành chuyên môn.

Tuy nhiên, dù có lệnh cấm, hoạt động đón khách vẫn diễn ra. Trong vai du khách liên hệ lưu trú, nhân viên xác nhận vẫn nhận khách tại các lều trong trang trại với giá 1,3 triệu đồng/2 người/đêm và 1,9 triệu đồng/3 người/đêm, bao gồm bữa sáng và dịch vụ di chuyển.