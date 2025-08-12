Liên quan đến loạt bài điều tra "Phù phép" trong quản lý đất đai, xây dựng" trên Báo Người Lao Động số ra ngày 7 và 8-8, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, cho biết sẽ giao công an điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Bất ngờ với 2 chữ ký

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khu đất hơn 2.500 m² tọa lạc tại thôn Thanh Long, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai vốn do nhà nước quản lý, HTX Phước Thành 3 sử dụng.

Thế nhưng, khu đất này đã bị "hô biến" thành tài sản mang tên bà Lê Thị Chánh Tuyết (SN 1973; trú xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai). Chỉ ít lâu sau, khu đất nhanh chóng được sang tên cho nhiều người.

Theo hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất mà Báo Người Lao Động có được, điểm mấu chốt để biến đất công thành đất tư nằm ở phiếu lấy ý kiến khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, do UBND xã Phước Mỹ (cũ) lập ngày 4-7-2018.

Trên phiếu lấy ý kiến, ngoài ông Lê Công Đức (đã mất) còn có 2 cái tên được cho là đại diện khu dân cư xác nhận đất này do cha mẹ bà Tuyết khai phá, tạo lập từ năm 1982 - 1992. Tuy nhiên, khi phóng viên tiếp cận, cả 2 người này đều hết sức bất ngờ và khẳng định chưa từng ký vào bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến khu đất trên.

Ông Nguyễn Văn Xuân (SN 1937; trú xóm 4, thôn Thanh Long, phường Quy Nhơn Tây) xem chữ ký trong hồ sơ và khẳng định chữ ký này hoàn toàn là giả. "Tôi chưa từng được mời lên lấy ý kiến về khu đất này. Thực tế, đất ở thôn Thanh Long mà bà Tuyết được cấp sổ đỏ vốn do nhà nước quản lý, HTX Phước Thành 3 sử dụng. Trước đây, cha bà Tuyết là ông Lê Hoàng Thành chỉ mượn tạm để đậu xe ủi phục vụ các công trình xây dựng như: chợ Chiều, cầu Chợ Chiều, cánh đồng Bầu Sen. Khi ông Thành tự ý cất nhà trên khu đất này thì bị chính quyền cưỡng chế tháo dỡ. Nếu thật sự muốn lấy ý kiến người dân thì phải hỏi các hộ sống quanh khu đất. Tôi ở cách đó khá xa, lấy ý kiến tôi để làm gì?" - ông Xuân thắc mắc.

Tương tự, bà Hồ Thị Quyền (SN 1945; trú xóm 4, thôn Thanh Long) cũng ngỡ ngàng khi thấy tên và chữ ký mình xuất hiện trong phiếu lấy ý kiến khu dân cư. "Tôi không biết gì về vụ việc này. Chữ ký đó chắc chắn là giả. Tôi đề nghị cơ quan chức năng làm rõ ai đã mạo danh tôi và vì mục đích gì" - bà Quyền bức xúc.

Khu đất công hơn 2.500 m² tọa lạc tại thôn Thanh Long, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai được biến thành đất tư nhân

Xử lý nghiêm

Theo tìm hiểu, phiếu lấy ý kiến khu dân cư là văn bản bắt buộc trong hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp đất khai hoang. Chính vì vậy, việc mập mờ trong phiếu này đang đặt ra nhiều nghi vấn cho cơ quan chức năng.

Một cán bộ hưu trí tại địa phương cho rằng đây là mắt xích quan trọng để xác định trách nhiệm. "Không thể nói là nhầm lẫn. Mỗi chữ ký giả là một hành vi vi phạm pháp luật. Nếu không làm rõ, sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm" - vị cán bộ hưu trí nói.

Ông Nguyễn Quang Minh, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Tây, cho biết ông mới nhận công tác từ ngày 1-7 nên chưa nắm hết vụ việc ở địa phương. "Nhưng tôi khẳng định nếu kết quả xác minh đúng như báo phản ánh, sẽ xử lý nghiêm. Ai sai đến đâu, xử lý đến đó, không bao che" - ông Minh khẳng định.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết đã yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát toàn bộ nội dung báo phản ánh. "Quan điểm của tỉnh là sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm" - ông Tuấn nói.

Làm rõ vụ đốt tài liệu Ngày 11-8, nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ đốt tài liệu xảy ra tại trụ sở UBND xã Phước Mỹ (cũ). Theo đó, công an đã làm việc với lãnh đạo, cán bộ phường Quy Nhơn Tây, cán bộ xã Phước Mỹ (cũ) và các cá nhân liên quan để xác minh nội dung, nguồn gốc số tài liệu bị tiêu hủy. Cuối tháng 6-2025, người dân phát hiện khói bốc lên nghi ngút từ khuôn viên trụ sở UBND xã Phước Mỹ. Tại hiện trường, nhiều xấp tài liệu có đóng dấu đỏ đang cháy. Người dân đã lấy được một phần tài liệu còn nguyên, gồm đơn thư khiếu nại, tố cáo và công văn giải quyết vụ việc. Theo quy định, toàn bộ hồ sơ, tài liệu, tài sản công phải được bàn giao đầy đủ, lập biên bản kiểm kê và có xác nhận của các bên liên quan.



