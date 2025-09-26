HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á

Trọng Đức

(NLĐO) - Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á

Sáng 26-9, tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn TP Hải Phòng, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 20230 đã khai mạc.

Hải Phòng hướng tới thành phố cảng hiện đại , sinh thái và đáng sống khu vực Đông Nam Á - Ảnh 1.

445 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội diễn ra trong 2 ngày (ngày 26 và ngày 27-9) với 445 đại biểu chính thức đại diện cho 243.544 đảng viên, thuộc 118 đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hải Phòng.

Dự Đại hội có các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP và 445 đại biểu chính thức (trong đó 77 đại biểu đương nhiên, 369 đại biểu chỉ định).

Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có nhiệm vụ Tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên cơ sở nội dung nghị quyết của các đảng bộ trước khi hợp nhất; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội có chủ đề: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy truyền thống "Thành phố Anh hùng" và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; đưa Hải Phòng trở thành thành phố Cảng hiện đại, văn minh, đi đầu trong xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Phương châm của Đại hội là: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển.

TP Hải Phòng tiên phong trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tiến hành chuyển đổi số toàn diện trong đó ứng dụng công nghệ số trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin (xây dựng phần mềm điểm danh tự động sử dụng công nghệ nhận diện AI, văn kiện Đại hội và tài liệu các phiên làm việc đăng tải lên Ứng dụng Đại hội số…).

Hải Phòng hướng tới thành phố cảng hiện đại , sinh thái và đáng sống khu vực Đông Nam Á - Ảnh 2.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I có 15 người

Trong phiên làm việc sáng 26-9, Đại hội đã thực hiện bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; thông qua chương trình, quy chế làm việc, nội quy Đại hội.

Các đại biểu nghe báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân và Đại hội Đảng các cấp tham gia vào Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; tham luận tại hội trường, tham gia góp ý vào Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Hải Phòng đứng trước vận hội bứt phá mạnh mẽ

Theo văn kiện báo cáo chính trị tại Đại hội, TP Hải Phòng mới có quy mô dân số trên 4,6 triệu người, đứng thứ 4 cả nước, quy mô kinh tế đứng thứ 3 cả nước, đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội để bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa qua, kinh tế của thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng cao, TP Hải Phòng (cũ) cơ bản hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của Hải Phòng đạt 11,39%, duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong 10 năm liên tiếp, gấp 1,8 lần mức tăng trưởng bình quân của cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng trưởng liên tục 4 năm liên tiếp vượt mốc 100.000 tỉ đồng. Tốc độ tăng trưởng GRDP của Hải Dương đạt 9,8%, vượt chỉ tiêu đề ra. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra, cao hơn bình quân chung của cả nước; Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư, an sinh xã hội được bảo đảm với nhiều cơ chế, chính sách riêng, có tính đột phá; Quốc phòng, an ninh được tăng cường…

Hải Phòng hướng tới thành phố cảng hiện đại , sinh thái và đáng sống khu vực Đông Nam Á - Ảnh 3.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I

Báo cáo chính trị đề ra 6 quan điểm phát triển; 29 chỉ tiêu chủ yếu; 5 đột phá chiến lược; 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, mục tiêu đến năm 2030: Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo; là trung tâm kinh tế biển, du lịch chất lượng cao, dịch vụ - logistics và năng lượng sạch hàng đầu cả nước, trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ biển. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, an sinh và phúc lợi xã hội toàn diện, tiệm cận các thành phố tiêu biểu trong khu vực; quốc phòng - an ninh - trật tự an toàn xã hội vững chắc…

Hải Phòng thành phố Cảng đại hội đảng
