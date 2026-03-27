Thời sự

Xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược

LÊ THÚY

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương làm việc với các đối tác nước ngoài để triển khai xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Thanh Hóa


Sáng 26-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với Tổ công tác an ninh năng lượng về các giải pháp trước tác động từ diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.

Không để thiếu nguồn cung xăng dầu

Theo các báo cáo, với các chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, đến nay, nguồn cung dầu thô và xăng dầu trong nước cơ bản được bảo đảm.

Tại cuộc họp, Thủ tướng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu không để thiếu nguồn cung xăng dầu dẫn đến ách tắc sản xuất - kinh doanh và mất ổn định, trật tự an toàn xã hội. Các hoạt động sản xuất - kinh doanh xăng dầu phải lành mạnh; nghiêm cấm găm hàng, thổi giá, đầu cơ, tích trữ, làm rối loạn thị trường. Các cơ quan liên quan phải vào cuộc chống buôn lậu xăng dầu qua biên giới, kiên quyết xử lý để đủ sức răn đe các trường hợp vi phạm.

Văn phòng Chính phủ cần rà soát lại các thông báo, kết luận, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để hoàn thiện những văn bản, nghị quyết của Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ liên quan thuế, phí xăng dầu. Bên cạnh đó, các thành viên Chính phủ được đề nghị nhanh chóng cho ý kiến.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục bảo đảm nguồn cung dầu thô nhập khẩu cho các tháng tiếp theo; chủ động theo dõi, phân tích, dự báo thị trường xăng dầu trong nước và thế giới.

Bộ Công Thương phải chủ động xây dựng và cập nhật các kịch bản cung ứng xăng dầu trong các tình huống bất lợi của thị trường thế giới; đẩy nhanh lộ trình triển khai xăng sinh học theo Nghị quyết 36/NQ-CP; phối hợp với Bộ Tài chính điều hành giá xăng dầu linh hoạt, kịp thời, bám sát diễn biến giá thế giới, bảo đảm đúng quy định pháp luật, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương cũng được yêu cầu khẩn trương làm việc với các đối tác nước ngoài để triển khai ngay việc xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

"Bộ Công Thương cần phối hợp với các bộ, cơ quan nghiên cứu các giải pháp để sớm nâng cao năng lực tự chủ năng lượng của đất nước. Cụ thể, tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung; nghiên cứu tiếp tục tái cơ cấu các đầu mối kinh doanh xăng dầu; nâng cao năng lực dự trữ năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu an ninh năng lượng dài hạn; thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả..." - Thủ tướng chỉ đạo.

Xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trong ảnh: Toàn cảnh Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn Ảnh: NSRP

Thích ứng với "cú sốc" bên ngoài

Liên quan việc cung ứng xăng dầu, ngày 26-3, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) thông tin đã thu xếp đủ nguồn dầu thô cần thiết để bảo đảm hoạt động liên tục đến hết tháng 5-2026 ở mức công suất tối ưu. Qua đó, tối đa hóa sản lượng các sản phẩm xăng dầu nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước.

NSRP vẫn đang tích cực tìm nguồn dầu thô và nguyên liệu đầu vào để nâng cao công suất vận hành khi điều kiện cho phép. Công ty tiếp tục tập trung duy trì sự ổn định, tính toàn vẹn, độ tin cậy và liên tục trong vận hành của nhà máy trong mọi tình huống.

Ở góc nhìn chuyên gia về an ninh năng lượng, PGS-TS Đinh Công Hoàng, Trưởng Phòng Nghiên cứu Trung Đông và Tây Á, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam), nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh xây dựng tổng kho xăng dầu dự trữ chiến lược.

"Việc hoàn thiện mạng lưới kho ngầm dự trữ chiến lược không chỉ tạo "lá chắn" vật lý chống lại rủi ro đứt gãy hàng hải như trường hợp eo biển Hormuz mà còn cung cấp công cụ kinh tế để Chính phủ tham gia điều tiết, bình ổn thị trường nội địa, hướng tới mô hình điều hành tương tự của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA)" - PGS Đinh Công Hoàng phân tích.

Trong khi đó, ông Trần Quốc Khánh - Thường trực Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương - nhìn nhận biến động địa chính trị tại Trung Đông không chỉ là cú sốc bên ngoài mà còn là phép thử đối với khả năng chống chịu, thích ứng cũng như tự chủ của hệ thống năng lượng quốc gia. Theo ông, khái niệm an ninh năng lượng cần được nhìn nhận theo cách tiếp cận rộng hơn, toàn diện hơn. Đó là bảo đảm tính tự chủ, linh hoạt và bền vững của hệ thống năng lượng, thay vì chỉ bảo đảm đủ nguồn cung với chi phí hợp lý như trước nay.

"Xưa nay, khi nói an ninh năng lượng, chủ yếu chúng ta tiếp cận từ phía nguồn cung làm sao để bảo đảm đủ nhu cầu với giá hợp lý. Bây giờ tiến xa hơn một bước là ổn định, có khả năng thích ứng với cú sốc bên ngoài. Chúng ta cũng cần bàn cả về phía cầu, tức là tiết kiệm năng lượng, bởi đây là một trong những giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng" - ông Khánh nhấn mạnh. 

Đưa xăng sinh học E10 vào sử dụng ngay từ tháng 4-2026

Sáng 26-3, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về khả năng triển khai lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học (E10) trong tháng 4-2026.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, doanh nghiệp sản xuất ethanol đều thể hiện quyết tâm cao và nêu các kiến nghị cụ thể nhằm đưa xăng sinh học vào sử dụng sớm hơn lộ trình đặt ra (ngày 1-6-2026).

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh việc sớm triển khai xăng E10 phụ thuộc rất lớn vào mức độ chuẩn bị của doanh nghiệp. "Chúng ta đang nỗ lực rút ngắn lộ trình khoảng 1 tháng, tức triển khai ngay trong tháng 4. Đây là yêu cầu rất cao, không phải dễ thực hiện, đòi hỏi toàn hệ thống phải vào cuộc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt hơn bình thường" - ông Nguyễn Sinh Nhật Tân lưu ý.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, với tỉ lệ phối trộn 10%, nhu cầu ethanol sẽ khoảng 100.000 - 110.000 m³ mỗi tháng. Ông Tân đề nghị các doanh nghiệp có văn bản chính thức báo cáo và khẳng định năng lực có thể cung cấp bao nhiêu ethanol trong thời gian nào, bằng nguồn nào, với điều kiện gì...


