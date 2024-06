Xây dựng khu nhà trọ văn minh, an toàn

Ghé thăm khu nhà trọ của bà Lê Thị Kim Chi trên đường Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức, TP HCM, chúng tôi ấn tượng với khoảng không gian xanh và tình hình an ninh tại đây. 17 camera an ninh được bố trí rải rác ở các khu vực giúp bà có thể giám sát chặt chẽ bất cứ ai ra vào; công nhân (CN) cũng an tâm hơn vì người lạ bên ngoài khó đột nhập.



Không lo cháy, nổ

Gia đình bà Chi kinh doanh nhà trọ từ năm 2000. Khu trọ có 40 phòng với khoảng 100 người sinh sống, trong đó 50% là CN xây dựng. Trước đây, khu nhà trọ này từng bị kẻ gian lẻn vào trộm cắp tài sản của CN nên bà quyết định lắp đặt hệ thống camera an ninh.

Khu nhà trọ của bà Chi thường đóng cửa lúc 22 giờ và mở cửa lúc 6 giờ. Người thuê trọ được cấp chìa khóa riêng để ra vào. Để ngăn ngừa hỏa hoạn, khu nhà trọ còn bố trí bình chữa cháy kèm hướng dẫn sử dụng cho CN. Bà Chi đặc biệt sàng lọc kỹ người thuê trọ và nghiêm cấm đánh bạc; mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy...

Bà Lê Thị Kim Chi (bên phải) hướng dẫn công nhân ở trọ các quy định về phòng cháy chữa cháy .Ảnh: HỒNG ĐÀO

Thuê phòng tại đây được 2 năm, chị Lê Thị Thu Thủy (quê Quảng Ngãi; CN Công ty TNHH XNK Tổng hợp J&D, TP Thủ Đức) rất an tâm. Thủy cho biết tiêu chí đầu tiên khi chị chọn nhà trọ là sạch sẽ và an ninh, kế tiếp là giá cả. Khu trọ của bà Chi đáp ứng được những điều đó nên chị quyết định gắn bó lâu dài.

"Nơi đây vừa an ninh, sạch sẽ vừa yên tĩnh nên tôi rất hài lòng. Chủ trọ ở đây rất thương CN, đặc biệt quan tâm đến việc phòng cháy chữa cháy (PCCC) nên tôi rất an tâm" - chị Thủy bày tỏ.

Nhiều CN tại khu nhà trọ của ông Nguyễn Tòng Trí (đường số 22, khu phố 4, phường Phước Long B, TP Thủ Đức) cũng có cảm giác thoải mái với điều kiện sống hiện tại. Năm 2019, với mảnh đất cha mẹ cho và số tiền dành dụm được, ông Trí vay thêm 1 tỉ đồng để xây dựng khu nhà trọ 20 phòng. Khu nhà trọ này sạch sẽ, có khoảng xanh, sân chơi, camera an ninh và bình chữa cháy trang bị đến từng phòng. Tùy vị trí, giá thuê mỗi phòng từ 1,8 - 2 triệu đồng/tháng.

Để giảm gánh nặng chi tiêu cho CN, ông Trí còn giúp họ làm thủ tục đăng ký mua điện, nước sinh hoạt đúng giá. Với sự nhiệt tình, tốt bụng của ông chủ, khu nhà trọ này luôn kín người thuê.

Nâng cao chất lượng sống

Khu trọ Thạch Thành (quận Bình Tân, TP HCM) của gia đình ông Nguyễn Tiến Hào nhiều năm qua trở thành ngôi nhà thứ 2 của gần 300 lao động ngoại tỉnh.

Được xây dựng từ năm 1999 chỉ với 30 phòng, đến nay, khu nhà trọ này đã có hơn 90 phòng. Phòng trọ có gác, nhà vệ sinh khép kín, cửa sổ thông thoáng, diện tích 12 - 15 m2.

Để người lao động có cuộc sống thoải mái hơn, cách đây 3 năm, ông Hào chi trên 2 tỉ đồng sửa chữa, nâng cấp các phòng sạch sẽ, khang trang hơn. Dù vậy, giá thuê chỉ dao động 1 - 1,2 triệu đồng/phòng/tháng. Không chỉ ổn định giá thuê phòng, để giúp CN tiết kiệm chi tiêu, khi TP HCM phát động phong trào hỗ trợ người lao động ở trọ mua điện, nước sinh hoạt đúng giá, ông Hào đã nhanh chóng làm thủ tục đăng ký.

Những lúc rảnh rỗi, các thành viên trong gia đình ông Hào thay nhau đến từng phòng nhắc nhở CN giữ gìn vệ sinh, đề cao cảnh giác nhằm bảo đảm an ninh khu nhà trọ. Thời gian qua, khi những vụ cháy thương tâm tại các khu nhà trọ liên tiếp xảy ra, việc PCCC, sơ cấp cứu được ông Hào quan tâm hơn.

"Không chỉ thường xuyên nhắc nhở người thuê phòng thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong khu trọ, thời gian tới, tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức phổ biến kiến thức về an toàn PCCC, cách thức thoát nạn cho CN khi có sự cố cháy, nổ. Việc đẩy mạnh các hoạt động này sẽ góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại nếu chẳng may xảy ra hỏa hoạn" - ông Hào nhìn nhận.

Khang trang, tiện nghi không kém là khu nhà trọ của gia đình ông Nguyễn Văn Hùng (Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân). Khu nhà trọ có khoảng 75 phòng, giá thuê mỗi phòng dao động từ 900.000 đến 1,3 triệu đồng/tháng và được duy trì hơn 10 năm qua.

Ngoài việc bố trí hệ thống báo cháy và camera từ trước ra sau, để CN ở trọ có cuộc sống thoải mái hơn, ông Hùng thường xuyên sửa chữa, nâng cấp phòng trọ. Do vậy, khu nhà trọ luôn kín khách thuê.

Gia đình ông Hùng còn thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn quận tổ chức hoạt động chăm lo cho CN khó khăn; tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật… nhằm chung tay xây dựng khu trọ văn hóa, nghĩa tình.

Gắn bó với khu trọ này hơn 10 năm nay, bà Nguyễn Thị Út (lao động tự do, quê Bình Thuận) cho hay không có ý định dọn đi nơi khác bởi sự tử tế, nghĩa tình của chủ nhà trọ.

"Không chỉ đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, nhiều chủ nhà trọ còn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ CN khó khăn. Với những chủ nhà như vậy, người thuê trọ có môi trường sống an ninh, an toàn và tình nghĩa". Ông PHẠM CHÍ TÂM, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM