Xây dựng Phú Quốc thành đặc khu không tội phạm, không ma túy

Ngày 20-8, Công an đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang cùng với hơn 3.000 xã, phường, đặc khu trên cả nước đồng loạt tổ chức lễ ra quân triển khai cao điểm thực hiện cao điểm 20% xã, phường, đặc khu không ma tuý.

Ông Lê Quốc Anh, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, phát biểu chỉ đạo lễ ra quân triển khai thực hiện cao điểm 20% xã, phường, đặc khu không ma tuý

Ra quân thực hiện cao điểm này, Công an đặc khu Phú Quốc huy động hơn 120 cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) cơ sở, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn.

Thời gian thực hiện cao điểm được chia làm 2 giai đoạn, gồm: Từ 20-8 đến 28-8, tổng rà soát, lập danh sách và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho cao điểm; từ 28-8 đến 14-12-2025, tiến hành đồng bộ các biện pháp thực hiện mục tiêu xây dựng đặc khu không ma túy.

Thượng tá Đinh Xuân Trường, Trưởng Công an đặc khu Phú Quốc, báo cáo tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn và thể hiện quyết tâm của lực lượng công an trong cao điểm đấu tranh, ngăn chặn tội phạm về ma túy

Theo báo cáo của Công an đặc khu Phú Quốc, đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn phát hiện 59 vụ, 106 đối tượng vận chuyển, mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và thu giữ gần 1,6 kg ma túy các loại. Cơ quan chức năng đã đưa 119 người nghiện ma túy đi cai nghiện.

Một số hình ảnh tại lễ ra quân triển khai thực hiện cao điểm 20% xã, phường, đặc khu không ma túy tại Phú Quốc

Thương tá Đinh Xuân Trường, Trưởng Công an đặc khu Phú Quốc, cho biết tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở địa phương khá phức tạp và đáng lo ngại, bởi Phú Quốc được chọn là nơi không ma túy vào năm 2025. Với quyết tâm thực hiện đợt cao điểm nghiêm túc đạt hiệu quả mục tiêu chung của cả nước, Công an đặc khu Phú Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện để thực hiện có hiệu quả cao điểm, góp phần xây dựng đặc khu Phú Quốc không tội phạm, không ma túy.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, ông Lê Quốc Anh - Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc - yêu cầu lực lượng Công an đặc khu Phú Quốc tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh để cắt đứt nguồn cung, giảm nguồn cầu về ma túy; chủ động rà soát, phát hiện các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy để tập trung biện pháp đấu tranh, triệt xóa, xử lý nghiêm các loại tội phạm và tệ nạn ma túy.

Đồng thời thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm đào tạo nghề, cấp vốn giúp người lầm lỡ, từng sử dụng trái phép ma túy, người nghiện, người quản lý sau cai nghiện có nghề nghiệp ổn đinh để không tái nghiện.