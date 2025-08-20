Xây dựng Phú Quốc thành đặc khu không tội phạm, không ma túy

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xây dựng Phú Quốc thành đặc khu không tội phạm, không ma túy

DUY NHÂN

(NLĐO)- Đặc khu Phú Quốc được lựa chọn xây dựng thành một trong những địa bàn không tội phạm, không ma túy vào năm 2025.

Ngày 20-8, Công an đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang cùng với hơn 3.000 xã, phường, đặc khu trên cả nước đồng loạt tổ chức lễ ra quân triển khai cao điểm thực hiện cao điểm 20% xã, phường, đặc khu không ma tuý.

Xây dựng Phú Quốc thành đặc khu không tội phạm, không ma túy- Ảnh 1.

Ông Lê Quốc Anh, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, phát biểu chỉ đạo lễ ra quân triển khai thực hiện cao điểm 20% xã, phường, đặc khu không ma tuý

Ra quân thực hiện cao điểm này, Công an đặc khu Phú Quốc huy động hơn 120 cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) cơ sở, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn.

Thời gian thực hiện cao điểm được chia làm 2 giai đoạn, gồm: Từ 20-8 đến 28-8, tổng rà soát, lập danh sách và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho cao điểm; từ 28-8 đến 14-12-2025, tiến hành đồng bộ các biện pháp thực hiện mục tiêu xây dựng đặc khu không ma túy.

Xây dựng Phú Quốc thành đặc khu không tội phạm, không ma túy- Ảnh 2.

Thượng tá Đinh Xuân Trường, Trưởng Công an đặc khu Phú Quốc, báo cáo tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn và thể hiện quyết tâm của lực lượng công an trong cao điểm đấu tranh, ngăn chặn tội phạm về ma túy

Theo báo cáo của Công an đặc khu Phú Quốc, đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn phát hiện 59 vụ, 106 đối tượng vận chuyển, mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và thu giữ gần 1,6 kg ma túy các loại. Cơ quan chức năng đã đưa 119 người nghiện ma túy đi cai nghiện.

Xây dựng Phú Quốc thành đặc khu không tội phạm, không ma túy- Ảnh 3.

Xây dựng Phú Quốc thành đặc khu không tội phạm, không ma túy- Ảnh 4.

Xây dựng Phú Quốc thành đặc khu không tội phạm, không ma túy- Ảnh 5.

Xây dựng Phú Quốc thành đặc khu không tội phạm, không ma túy- Ảnh 6.

Một số hình ảnh tại lễ ra quân triển khai thực hiện cao điểm 20% xã, phường, đặc khu không ma túy tại Phú Quốc

Thương tá Đinh Xuân Trường, Trưởng Công an đặc khu Phú Quốc, cho biết tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở địa phương khá phức tạp và đáng lo ngại, bởi Phú Quốc được chọn là nơi không ma túy vào năm 2025. Với quyết tâm thực hiện đợt cao điểm nghiêm túc đạt hiệu quả mục tiêu chung của cả nước, Công an đặc khu Phú Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện để thực hiện có hiệu quả cao điểm, góp phần xây dựng đặc khu Phú Quốc không tội phạm, không ma túy.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, ông Lê Quốc Anh - Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc - yêu cầu lực lượng Công an đặc khu Phú Quốc tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh để cắt đứt nguồn cung, giảm nguồn cầu về ma túy; chủ động rà soát, phát hiện các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy để tập trung biện pháp đấu tranh, triệt xóa, xử lý nghiêm các loại tội phạm và tệ nạn ma túy.

Đồng thời thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm đào tạo nghề, cấp vốn giúp người lầm lỡ, từng sử dụng trái phép ma túy, người nghiện, người quản lý sau cai nghiện có nghề nghiệp ổn đinh để không tái nghiện.

Tin liên quan

Thượng tá Đinh Xuân Trường giữ chức Trưởng Công an đặc khu Phú Quốc

Thượng tá Đinh Xuân Trường giữ chức Trưởng Công an đặc khu Phú Quốc

(NLĐO) - Ngày 30-6, tại Phú Quốc, Công an đặc khu Phú Quốc tổ chức lễ ra mắt và công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh An Giang về công tác cán bộ.

Công an Phú Quốc ra quân tấn công trấn áp tội phạm

(NLĐO) - Để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong dịp lễ Quốc khánh 2-9 và trong những tháng cuối năm, lực lượng Công an huyện Phú Quốc đã ra quân tấn công trấn áp tội phạm, ổn đinh trật tự xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khảo sát tại đặc khu Phú Quốc

(NLĐO)- Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu chính quyền đặc khu Phú Quốc tập trung áp dụng công nghệ xử lý công việc.

phú quốc tỉnh an giang tội phạm ma túy nghiện ma túy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo