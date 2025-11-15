HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xây dựng phương án chuyển đàn hổ 9 con ra Vườn thú Hà Nội

Tuấn Minh

(NLĐO)- Vườn thú Hà Nội đã đồng ý tiếp nhận đàn hổ 9 cá thể nuôi nhốt trái phép ở Thanh Hóa và đang xây dựng phương án tiếp quản, vận chuyển

Ngày 15-11, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết, Vườn thú Hà Nội đã đồng ý tiếp nhận đàn hổ 9 cá thể nuôi nhốt trái phép tại xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa và đơn vị đang báo cáo UBND tỉnh có văn bản gửi UBND TP Hà Nội chỉ đạo vườn thú xây dựng phương án tiếp quản.

Xây dựng phương án chuyển đàn hổ 9 con ra Vườn thú Hà Nội - Ảnh 1.

Vườn thú Hà Nội đã đồng ý tiếp nhận đàn hổ 9 cá thể nuôi nhốt trái phép ở Thanh Hóa

Theo ông Đàm Văn Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, sau khi xem xét các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học do nhà nước quản lý, Vườn thú Hà Nội đáp ứng được các yêu cầu tiếp nhận và Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị, họ cũng đã đồng ý tiếp nhận. "Hiện nay, chúng tôi đang chờ phía Vườn thú Hà Nội xây dựng phương án, cách thức bắt, vận chuyển đàn hổ như thế nào để phối hợp chuyển giao"- ông Hùng cho hay.

Về thông tin có một công ty tư nhân trong TP HCM xin tiếp nhận đàn hổ này, ông Hùng cho biết chi cục chưa nắm được việc này vì họ không thông quan đơn vị, có thể họ tới trực tiếp nhà dân. "Quan điểm của chúng tôi đang ưu tiên chuyển giao đàn hổ cho các cơ sở bảo tồn do nhà nước quản lý. Trong trường hợp không có cơ sở nhà nước nào tiếp nhận, thì lúc đó mới tính đến các cơ sở tư nhân"- ông Hùng nói.

Xây dựng phương án chuyển đàn hổ 9 con ra Vườn thú Hà Nội - Ảnh 2.

9 cá thể hổ đã trưởng thành, con lớn nhất có trọng lượng tới 300 kg

Theo hồ sơ, năm 2007, ông Nguyễn Mậu Chiến lên xã biên giới Na Mèo thuộc huyện Quan Sơn cũ (nay là xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa) đi mua gỗ về làm nhà thì gặp một số người dân bắt được đàn hổ con từ bên Lào về nên mua lại mang về nhà nuôi. Thời điểm đó, đàn hổ có 15 con, lúc mới đưa về khoảng 3 - 4 kg/con.

Cuối năm 2008, có 2 con bị bệnh chết, năm 2010 và 2012 thêm 2 con nữa chết nên khi trưởng thành, đàn hổ còn 11. Ban đầu, ông Chiến nuôi đàn hổ này trong khu dân cư, tuy nhiên đàn hổ ngày một lớn đã gây ô nhiễm môi trường và đe dọa tính mạng người dân nên năm 2010, ông Chiến đã di chuyển trang trại ra cồn Tàu Voi (xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân cũ), nay là xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa.

Năm 2012, trại nuôi hổ của gia đình ông Chiến được cấp giấy chứng nhận trại nuôi với thời hạn 5 năm và đã hết hạn vào năm 2017. Kể từ đó tới nay, đàn hổ trên không được cấp phép trở lại.

Xây dựng phương án chuyển đàn hổ 9 con ra Vườn thú Hà Nội - Ảnh 3.

Do được nuôi nhốt trong môi trường không đảm bảo, nhiều cá thể hổ đã chết tại đây

Tháng 12-2023 và ngày 12-9-2024, hai cá thể hổ trưởng thành cũng lần lượt chết tại trang trại này (có trọng lượng gần 400 kg/2 con). Nguyên nhân được xác định do bị viêm phổi và chết do nhiễm trùng vết thương từ đánh nhau.

Đến thời điểm này, trang trại hiện còn 9 con hổ, trong đó có 3 cá thể cái, 6 cá thể đực, trọng lượng trung bình khoảng 180 kg, con to nhất gần 300 kg.

Xây dựng phương án chuyển đàn hổ 9 con ra Vườn thú Hà Nội - Ảnh 4.

Khu nuôi nhốt đàn hổ tại cồn Tàu Voi, xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa

Sau nhiều năm nuôi nhốt trái phép và không tìm được phương án cho đàn hổ trên, tháng 9-2025, gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến đã đồng ý chuyển giao 9 cá thể hổ cho đơn vị, cơ sở đủ điều kiện mà không yêu cầu bồi hoàn, hỗ trợ.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, trong thời gian chờ chuyển giao, đơn vị đề nghị hộ gia đình tiếp tục đảm bảo an toàn cho khu nuôi nhốt, chăm sóc đàn hổ, tuyệt đối không cho tặng, chuyển giao, giết mổ, vận chuyển trái phép hoặc thực hiện hành vi vi phạm khác tại nơi nuôi nhốt.

Thanh Hóa đàn hổ 9 cá thể hổ nuôi nhốt hổ trái phép Vườn thú Hà Nội chuyển giao đàn hổ
