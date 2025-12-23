“Xây Tết 2026” đến với hàng ngàn công nhân xây dựng, công nhân vệ sinh TPHCM

Chiều 23-12, Trung tâm Báo chí thành phố, Báo Nhân Dân và Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons ký kết biên bản ghi nhớ, mở rộng quy mô chương trình “Xây Tết 2026” trên địa bàn TPHCM.

Trên phạm vi cả nước, chương trình sẽ được triển khai từ tháng 12-2025 đến tháng 2-2026 tại 72 công trường của Coteccons, dự kiến trao tặng khoảng 30.500 phần quà Tết cho người lao động, trong đó có công nhân vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị và công nhân xây dựng.

Tại TPHCM, chương trình "Xây Tết 2026" dự kiến chăm lo cho khoảng 8.000 người lao động, bao gồm 1.000 công nhân vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị và khoảng 7.000 công nhân xây dựng.

Các bên ký kết Biên bản ghi nhớ mở rộng Chương trình "Xây Tết 2026"

Theo nội dung ký kết, các bên sẽ phối hợp triển khai chuỗi hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Trong đó, trọng tâm là các hoạt động tư vấn, thăm khám sức khỏe, nâng cao ý thức an toàn lao động, chăm sóc diện mạo cá nhân cho công nhân ngay tại công trường.

Ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí Thành phố, phát biểu tại lễ ký kết

Ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí Thành phố, nhận định: Xây Tết là một trong các chương trình Trung tâm Báo chí Thành phố phối hợp với các đơn vị sở ngành, doanh nghiệp đồng hành cùng TPHCM trong việc triển khai các hoạt động an sinh xã hội. Việc nhiều tổ chức, đơn vị cùng tham gia Xây Tết đã góp phần mở rộng quy mô chăm lo, tạo ra một mạng lưới kết nối đa lực lượng để các hoạt động xã hội được triển khai đúng nhu cầu, đúng đối tượng, hướng đến các hoạt động chăm lo thiết thực và lâu dài cho người lao động.

Chương trình Xây Tết sẽ có khoảng 8.000 phần quà trao cho công nhân xây dựng, công nhân vệ sinh tại TPHCM

Bà Nguyễn Trình Thùy Trang, Phó Tổng Giám đốc Coteccons, chia sẻ: “Xây Tết không chỉ là ngày hội của người lao động mà còn là nền tảng của sự sẻ chia. Ý nghĩa của Xây Tết không nằm ở số lượng phần quà, mà ở sự chung tay tạo nên một ngày hội, nơi người lao động được lắng nghe, được quan tâm và được trân trọng. Chúng tôi trân quý sự đồng hành của các sở ngành, các doanh nghiệp và cơ quan báo chí để tinh thần ấy được lan tỏa đến trong lẫn ngoài ngành xây dựng”.

Qua 4 năm tổ chức, với sự đồng hành ngày càng nhiều của các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí, Xây Tết đã trở thành chương trình cộng đồng có chiều sâu, có tính bền vững và khả năng nhân rộng cao.