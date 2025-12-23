HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Người lao động
Lao động

“Xây Tết 2026” đến với hàng ngàn công nhân xây dựng, công nhân vệ sinh TPHCM

Hoàng Triều

(NLĐO) -  Chương trình “Xây Tết 2026” dự kiến trao 30.500 phần quà Tết cho người lao động. Tại TPHCM, chương trình dự kiến trao khoảng 8.000 phần.

Chiều 23-12, Trung tâm Báo chí thành phố, Báo Nhân Dân và Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons ký kết biên bản ghi nhớ, mở rộng quy mô chương trình “Xây Tết 2026” trên địa bàn TPHCM.

Trên phạm vi cả nước, chương trình sẽ được triển khai từ tháng 12-2025 đến tháng 2-2026 tại 72 công trường của Coteccons, dự kiến trao tặng khoảng 30.500 phần quà Tết cho người lao động, trong đó có công nhân vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị và công nhân xây dựng. 

Tại TPHCM, chương trình "Xây Tết 2026" dự kiến chăm lo cho khoảng 8.000 người lao động, bao gồm 1.000 công nhân vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị và khoảng 7.000 công nhân xây dựng.

img

Các bên ký kết Biên bản ghi nhớ mở rộng Chương trình "Xây Tết 2026"

Theo nội dung ký kết, các bên sẽ phối hợp triển khai chuỗi hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Trong đó, trọng tâm là các hoạt động tư vấn, thăm khám sức khỏe, nâng cao ý thức an toàn lao động, chăm sóc diện mạo cá nhân cho công nhân ngay tại công trường.

img

Ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí Thành phố, phát biểu tại lễ ký kết

Ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí Thành phố, nhận định: Xây Tết là một trong các chương trình Trung tâm Báo chí Thành phố phối hợp với các đơn vị sở ngành, doanh nghiệp đồng hành cùng TPHCM trong việc triển khai các hoạt động an sinh xã hội. Việc nhiều tổ chức, đơn vị cùng tham gia Xây Tết đã góp phần mở rộng quy mô chăm lo, tạo ra một mạng lưới kết nối đa lực lượng để các hoạt động xã hội được triển khai đúng nhu cầu, đúng đối tượng, hướng đến các hoạt động chăm lo thiết thực và lâu dài cho người lao động.

img

Chương trình Xây Tết sẽ có khoảng 8.000 phần quà trao cho công nhân xây dựng, công nhân vệ sinh tại TPHCM

Bà Nguyễn Trình Thùy Trang, Phó Tổng Giám đốc Coteccons, chia sẻ: “Xây Tết không chỉ là ngày hội của người lao động mà còn là nền tảng của sự sẻ chia. Ý nghĩa của Xây Tết không nằm ở số lượng phần quà, mà ở sự chung tay tạo nên một ngày hội, nơi người lao động được lắng nghe, được quan tâm và được trân trọng. Chúng tôi trân quý sự đồng hành của các sở ngành, các doanh nghiệp và cơ quan báo chí để tinh thần ấy được lan tỏa đến trong lẫn ngoài ngành xây dựng”.

Qua 4 năm tổ chức, với sự đồng hành ngày càng nhiều của các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí, Xây Tết đã trở thành chương trình cộng đồng có chiều sâu, có tính bền vững và khả năng nhân rộng cao. 

Tin liên quan

Doanh nghiệp có bắt buộc phải thưởng Tết cho nhân viên?

Doanh nghiệp có bắt buộc phải thưởng Tết cho nhân viên?

(NLĐO) - Pháp luật không bắt buộc thưởng Tết nhưng nếu đã thỏa thuận, doanh nghiệp phải chi trả và tiền thưởng được tính vào thu nhập chịu thuế.

"Xây Tết 2026": Tri ân người lao động - Hạnh phúc bắt đầu từ an toàn

(NLĐO)- Dự kiến gần 30.000 phần quà sẽ được trao tận tay người lao động, kèm theo các hoạt động như khám sức khỏe, cắt tóc, chụp ảnh Tết và giao lưu văn hóa.

"Chuyến xe mùa Xuân - Giúp nhau về nhà" Tết 2026 mở cổng chờ quyên góp

(NLĐO) - "Chuyến xe mùa Xuân 2026" đặt mục tiêu tiếp nhận 1,2 tỉ đồng quyên góp, qua đó hỗ trợ hơn 800 vé xe đưa người lao động về quê đón Tết Nguyên đán 2026

vệ sinh môi trường công nhân xây dựng công nhân vệ sinh Coteccons quà tết Báo Nhân Dân người lao động Xây Tết 2026 Trung tâm Báo chí thành phố
