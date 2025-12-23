"Chuyến xe mùa Xuân - Giúp nhau về nhà" Tết 2026 mở cổng chờ quyên góp

Chương trình "Chuyến xe mùa Xuân 2026 - Giúp nhau về nhà", với chủ đề "Việt Nam quét mã - Giúp nhau về nhà", do LĐLĐ TPHCM, Báo Người Lao Động và Công ty CP ZION (đơn vị chủ quản ứng dụng thanh toán Zalopay) phối hợp thực hiện đang tiếp tục được triển khai.

"Chuyến xe mùa Xuân 2026" nhằm hỗ trợ người lao động xa quê trở về sum họp cùng gia đình, đặt mục tiêu tiếp nhận 1,2 tỉ đồng quyên góp. Qua đó, hỗ trợ hơn 800 vé xe đưa đoàn viên - lao động các tỉnh, thành: Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thanh Hóa… về quê đón Tết Nguyên đán 2026.

Chương trình được triển khai mùa thứ 2 với quy mô mở rộng, hướng đến hỗ trợ nhiều hơn người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn trên địa bàn TPHCM.

Chương trình do LĐLĐ TPHCM, Báo Người Lao Động và Zalopay triển khai mùa thứ 2. Ảnh: Quang Liêm

Đối tượng thụ hưởng của chương trình là đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn, trong đó ưu tiên những trường hợp bản thân hoặc gia đình bị thiệt hại về nhà ở, đất đai, tài sản do ảnh hưởng bão lũ năm 2025.

Tiếp theo là các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt như ở trọ, nuôi con nhỏ, vợ hoặc chồng mất việc, chưa có việc làm ổn định, hoặc liên tục từ 2 năm trở lên chưa có điều kiện về quê đón Tết, cùng các đối tượng khó khăn khác theo rà soát của tổ chức Công đoàn.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, chương trình đã có hàng ngàn lượt quyên góp. Chương trình đang được tiếp tục mở cổng, chờ những tấm lòng của bạn đọc và người dùng Zalopay.

Để chung tay hỗ trợ chương trình "Chuyến xe mùa Xuân 2026", bạn đọc và nhà hảo tâm có thể ủng hộ bằng cách quét mã QR

Bạn đọc và nhà hảo tâm cũng có thể truy cập đường dẫn:

https://onelink.zalopay.vn/Donation_qr