Lao động

"Xây Tết 2026" trao quà cho 600 công nhân môi trường và thoát nước ở Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – 600 công nhân môi trường đô thị và thoát nước tại Đà Nẵng được chăm lo Tết trong chương trình “Xây Tết 2026”.

Sáng 12-2, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường An Hải (TP Đà Nẵng), Báo Nhân Dân phối hợp Trung tâm Báo chí TP HCM và Công ty CP Xây dựng Coteccons tổ chức chương trình “Xây Tết 2026” cho 600 công nhân thuộc Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng và Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng.

Xây Tết 2026 trao quà cho 600 công nhân môi trường, thoát nước ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Oanh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng các đại biểu trao quà Tết cho công nhân Đà Nẵng

Xây Tết 2026 trao quà cho 600 công nhân môi trường, thoát nước ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đánh giá cao chương trình Xây Tết 2026

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động Xây Tết 2026 với thông điệp “Cảm ơn người bảo vệ hạnh phúc”, hướng tới lực lượng lao động trực tiếp làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, giữ vai trò thiết yếu trong vận hành đô thị.

Tại chương trình, công nhân được trao quà Tết, khám sức khỏe, cắt tóc, chụp ảnh kỷ niệm và tham gia các hoạt động tuyên truyền văn hóa an toàn lao động thông qua hình thức trải nghiệm, trò chơi. Nội dung tuyên truyền tập trung vào phòng ngừa rủi ro khi làm việc trong cống ngầm, hố ga, môi trường ngoài trời và với thiết bị cơ giới.

Xây Tết 2026 trao quà cho 600 công nhân môi trường, thoát nước ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Ông Phan Thái Sơn, Vụ trưởng, Quyền Trưởng Cơ quan đại diện Báo Nhân Dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho biết chương trình nhằm tri ân người lao động, đặc biệt là ở các ngành nghề nặng nhọc, độc hại

Xây Tết 2026 trao quà cho 600 công nhân môi trường, thoát nước ở Đà Nẵng - Ảnh 4.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng thăm hỏi, động viên công nhân lao động

Xây Tết 2026 trao quà cho 600 công nhân môi trường, thoát nước ở Đà Nẵng - Ảnh 5.

Xây Tết 2026 trao quà cho 600 công nhân môi trường, thoát nước ở Đà Nẵng - Ảnh 6.

Các hoạt động ý nghĩa tại Xây Tết 2026

Phát biểu tại chương trình, ông Phan Thái Sơn, Vụ trưởng, Quyền Trưởng Cơ quan đại diện Báo Nhân Dân khu vực miền Trung – Tây Nguyên, cho biết Xây Tết là hoạt động cụ thể hóa chủ trương chăm lo đời sống người lao động, đặc biệt là các ngành nghề nặng nhọc, độc hại, đóng vai trò quan trọng đối với phát triển bền vững đô thị.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đánh giá cao sáng kiến duy trì nhiều năm của Báo Nhân Dân và Coteccons, cho rằng mô hình Xây Tết phù hợp với định hướng an sinh xã hội, gắn chăm lo Tết với an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp.

Đại diện đơn vị thụ hưởng, bà Võ Thị Huỳnh Trang, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng, nhận định chương trình không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần để công nhân yên tâm gắn bó với nghề.

Xây Tết 2026 được triển khai tại gần 20 tỉnh, thành phố, chăm lo cho hơn 33.000 công nhân với hơn 40.000 phần quà. Riêng tại Đà Nẵng, Coteccons trao 600 phần quà cho công nhân môi trường và thoát nước; các đơn vị đồng hành hỗ trợ thêm quà tặng sức khỏe và nhu yếu phẩm. Chương trình tại Đà Nẵng là hoạt động trọng điểm cuối cùng, khép lại chuỗi Xây Tết 2026 trên toàn quốc.


Tin liên quan

"Xây Tết 2026" trao quà cho hơn 1.100 công nhân tại Hà Nội

"Xây Tết 2026" trao quà cho hơn 1.100 công nhân tại Hà Nội

(NLĐO)- Chương trình "Xây Tết 2026" đã mang quà đến với khoảng 1.100 công nhân đang làm việc tại 2 công trường trọng điểm tại Hà Nội

“Xây Tết 2026” đến với hàng ngàn công nhân xây dựng, công nhân vệ sinh TPHCM

(NLĐO) -  Chương trình “Xây Tết 2026” dự kiến trao 30.500 phần quà Tết cho người lao động. Tại TPHCM, chương trình dự kiến trao khoảng 8.000 phần.

"Xây Tết 2026": Tri ân người lao động - Hạnh phúc bắt đầu từ an toàn

(NLĐO)- Dự kiến gần 30.000 phần quà sẽ được trao tận tay người lao động, kèm theo các hoạt động như khám sức khỏe, cắt tóc, chụp ảnh Tết và giao lưu văn hóa.

