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Thể thao

Xe chở CĐV Argentina trúng đạn khi đi cổ vũ World Cup ở Mỹ

Đăng Minh

(NLĐO) - Một xe Uber chở cổ động viên (VĐV) trúng đạn khi đang trên đường tới cổ vũ cho đội tuyển Argentina ở trận ra quân thắng Algeria 3-0 tại World Cup 2026.

AP cho hay loạt xả súng đã xảy ra tại Kansas City, bang Missouri - Mỹ, sáng sớm ngày 17-6 (giờ Hà Nội).

Cảnh sát ghi nhận 5 vụ nổ súng trên đoạn đường dài khoảng 8 km. Ba vụ xảy ra trên các xa lộ liên bang 70 và 670, đoạn cắt qua trung tâm Kansas City, khi các xe đang di chuyển về hướng Đông.

Những vụ còn lại diễn ra xa hơn trên đường Truman, một trục giao thông lớn của TP Kansas.

Một trong các xe bị bắn là chiếc Uber chở 2 CĐV người Mỹ hâm mộ đội tuyển Argentina khi đang trên đường đến sân Arrowhead, nơi Argentina gặp Algeria ở trận ra quân bảng J World Cup 2026.

Hai CĐV này nói với báo La Nacion của Argentina rằng một ô tô chạy áp sát chiếc Uber, rồi có người bắn 2 phát vào xe. Tài xế Uber trúng đạn và bị thương ở chân.

Ban đầu, họ tưởng âm thanh phát ra là tiếng nổ lốp xe. Chỉ đến khi nhìn thấy tài xế bị thương, cả 2 mới biết chiếc xe đã trúng đạn.

Sau vụ việc, 2 CĐV phải đến đồn cảnh sát để trình bày sự việc. Các sĩ quan sau đó đưa họ đến sân bằng xe tuần tra. Cảnh sát trưởng Jacob Becchina cho biết vết thương của tài xế Uber không nguy hiểm đến tính mạng.

Xe chở CĐV Argentina trúng đạn trước trận World Cup ở Mỹ - Ảnh 1.

Biển chỉ dẫn xa lộ liên bang 670 ở Kansas City, nơi cảnh sát ghi nhận một số vụ nổ súng trong loạt tấn công khiến 1 người chết, 4 người bị thương. Ảnh: AP

Dù vụ việc xảy ra trước một trận World Cup, cảnh sát cho biết toàn bộ các điểm nổ súng đều cách sân Arrowhead ít nhất 6,4 km. Nhà chức trách chưa công bố thông tin cho thấy các nạn nhân bị nhắm tới vì liên quan bóng đá hay World Cup 2026.

Cảnh sát cũng nhận được tin báo một xe đâm vào cột điện trên đường Truman, gần các điểm nổ súng trước đó.

Người lái xe được đưa đến bệnh viện, nơi nhân viên y tế phát hiện nạn nhân có vết thương nghi do trúng đạn và sau đó tử vong.

Danh tính nạn nhân thiệt mạng chưa được công bố.

Ngoài người tử vong, 4 người khác bị thương trong loạt xả súng, gồm 3 người lớn và một thiếu niên. Tất cả được đưa đến bệnh viện, trong đó có một người lớn bị thương nguy hiểm đến tính mạng.

"Các nạn nhân đều cho biết họ đang lái xe trên xa lộ hoặc đường phố thì một hoặc nhiều phát đạn bắn vào xe" - ông Becchina cho biết.

Theo cảnh sát, các vụ nổ súng không gây chết người dường như xảy ra gần như nối tiếp nhau và có liên quan đến cùng một nghi phạm. 

Cảnh sát đã lần theo dấu nghi phạm đến một ngôi nhà ở vùng ngoại ô Independence, cách nơi phát hiện nạn nhân tử vong khoảng 3,2 km về phía Đông.

Tại đây, đã nổ ra một cuộc đối đầu với cảnh sát. Tuy nhiên, sau khi lực lượng chức năng vào ngôi nhà, nghi phạm không có mặt.

Nghi phạm là nam giới 22 tuổi, được mô tả là có vũ khí và nguy hiểm. Đến 19-6 (giờ Hà Nội), người này vẫn chưa bị bắt.

Cảnh sát chưa công bố danh tính nghi phạm, danh tính các nạn nhân cũng như động cơ gây án.

Nhà chức trách tại Kansas City, bang Kansas, giáp ranh bang Missouri, trước đó cũng đã phát lệnh bắt nghi phạm liên quan một vụ nổ súng trái phép xảy ra ngày 11-6.

Màn so tài giữa Argentina và Algeria diễn ra sau vụ xả súng vào tài xế xe Uber khoảng gần 2 tiếng, chứng kiến Lionel Messi lập hat-trick giúp nhà đương kim vô địch thắng 3-0.

Xe chở CĐV Argentina trúng đạn trước trận World Cup ở Mỹ - Ảnh 2.

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