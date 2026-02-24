Tối 24-2, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường dẫn cầu Thủ Biên (xã Tân An, tỉnh Đồng Nai).

Hiện trường vụ tai nạn

Vào chiều tối cùng ngày, xe đầu kéo container chở ván gỗ chạy qua cầu Thủ Biên theo hướng từ TPHCM qua Đồng Nai.

Khi vừa qua khỏi cầu chính và ôm cua xuống dốc, xe đầu kéo container bất ngờ bị lật nhào.

Vụ tai nạn khiến giao thông di chuyển chậm

Tại hiện trường hàng chục tấn ván gỗ rơi xuống lòng đường. Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp chính quyền địa phương nhanh chóng đến phân luồng, điều tiết giao thông.

Đến 18 giờ cùng ngày, hiện trường đã được giải tỏa, giao thông qua khu vực trở lại bình thường.

