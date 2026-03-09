Xe đầu kéo đi lấn làn, tông tử vong người đi xe máy

Ngày 9-3, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp điều tra, làm rõ một vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy trên đường Hồ Chí Minh khiến 1 người tử vong.

Hình ảnh chiếc xe đầu kéo lao sang làn đối diện sau tai nạn giao thông. Ảnh cắt từ clip

Vụ tai nạn được xác định xảy ra vào khoảng 12 giờ 8 phút, ngày 8-3, tại Km 536 đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Ngù Xẻ, xã Thành Lập, tỉnh Thanh Hóa.

Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại vào thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo BKS 36C.148.xx kéo theo rơ-moóc BKS 36R-026.xx do tài xế P.V.N. (SN 1982, ngụ xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, khi tới đoạn đường trên đã va chạm với xe máy BKS 36R2-37xx do anh T.C.T. (SN 1992, ngụ xã Thành Lập, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển lưu thông hướng ngược chiều.

Hậu quả, anh T.C.T. người điều khiển xe máy, tử vong tại chỗ, 2 phương tiện bị hư hỏng.

Nguyên nhân ban đầu xác định anh N. điều khiển xe ô tô đầu kéo đi không đúng làn đường gây tai nạn giao thông.