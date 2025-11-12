Tai nạn giữa 2 xe tải, tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên ách tắc hoàn toàn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tai nạn giữa 2 xe tải, tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên ách tắc hoàn toàn

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Vụ tai nạn vừa xảy ra cách đây vài giờ trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên nối Huế và Đà Nẵng.

Ngày 12-11, Khu Quản lý đường bộ III cho biết trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên (nối TP Huế và TP Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải khiến tuyến đường bị ách tắc.

Tai nạn giữa hai xe tải trên cao tốc La Sơn - hòa Liên gây ách tắc nghiêm trọng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 45 phút cùng ngày, xe tải BKS 89H - 038.26 chạy trên tuyến  cao tốc La Sơn - Hòa Liên hướng Bắc - Nam. Khi đến vị trí cầu Km40+768 (thuộc địa phận TP Đà Nẵng) thì đi chậm lại để tránh xe cẩu đang thi công cầu trên tuyến.

Cùng lúc này, xe tải BKS 95C - 088.12 chạy cùng chiều phía sau không phanh kịp nên đâm vào đuôi xe tải BKS 89H - 038.26.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến hai phương tiện hư hỏng nặng; giao thông trên tuyến bị ách tắc hoàn toàn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, điều xe cẩu đến cứu hộ xe tai nạn. Đến khoảng 13 giờ 15 phút, xe gặp nạn được dời khỏi hiện trường, tuyến La Sơn - Hòa Liên thông xe trở lại.

Theo Khu Quản lý đường bộ III, thời điểm xảy ra tai nạn, mặt đường cao tốc ướt, phương tiện lưu thông 1 chiều. Đoạn đường này đang được thi công nâng cấp, mở rộng lên quy mô 4 làn xe. Được biết, tuyến La Sơn - Hòa Liên vừa thông xe một làn sau thời gian đóng tuyến do sạt lở.

Thời gian thông xe một làn được triển khai từ ngày 10 đến 20-11. Trong thời gian này, cấm các loại xe khách và xe tải trên sáu trục lưu thông. Các phương tiện đủ điều kiện cũng chỉ được phép chạy trên tuyến trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 17 giờ hàng ngày.

Sau 10 ngày tổ chức giao thông tạm, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư dự án) sẽ phối hợp cơ quan chức năng đánh giá, khi đủ điều kiện sẽ thông xe hai làn.

Tin liên quan

Gần 5.900 tỉ đồng cho tuyến kết nối Quốc lộ 51 với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây

Gần 5.900 tỉ đồng cho tuyến kết nối Quốc lộ 51 với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây

(NLĐO) - Dự án xây dựng Hương lộ 2 từ Quốc lộ 51 đến đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 15,5 km với tổng vốn đầu tư gần 5.900 tỉ đồng

Kiến nghị kiểm điểm, xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan dự án cao tốc đi qua Cần Thơ

(NLĐO) - Nhiều hạn chế tại 2 dự án thành phần của cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng đang khiến công trình này có nguy cơ không hoàn thành đúng tiến độ.

Đồng Nai tiếp tục ra “tối hậu thư” liên quan đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

(NLĐO)-Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ cao tốc

đường Hồ Chí Minh hiện trường vụ tai nạn cao tốc La Sơn - Hòa Liên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo