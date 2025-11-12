Tai nạn giữa 2 xe tải, tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên ách tắc hoàn toàn

Ngày 12-11, Khu Quản lý đường bộ III cho biết trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên (nối TP Huế và TP Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải khiến tuyến đường bị ách tắc.

Hiện trường vụ tai nạn trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 45 phút cùng ngày, xe tải BKS 89H - 038.26 chạy trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên hướng Bắc - Nam. Khi đến vị trí cầu Km40+768 (thuộc địa phận TP Đà Nẵng) thì đi chậm lại để tránh xe cẩu đang thi công cầu trên tuyến.

Cùng lúc này, xe tải BKS 95C - 088.12 chạy cùng chiều phía sau không phanh kịp nên đâm vào đuôi xe tải BKS 89H - 038.26.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến hai phương tiện hư hỏng nặng; giao thông trên tuyến bị ách tắc hoàn toàn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, điều xe cẩu đến cứu hộ xe tai nạn. Đến khoảng 13 giờ 15 phút, xe gặp nạn được dời khỏi hiện trường, tuyến La Sơn - Hòa Liên thông xe trở lại.

Theo Khu Quản lý đường bộ III, thời điểm xảy ra tai nạn, mặt đường cao tốc ướt, phương tiện lưu thông 1 chiều. Đoạn đường này đang được thi công nâng cấp, mở rộng lên quy mô 4 làn xe. Được biết, tuyến La Sơn - Hòa Liên vừa thông xe một làn sau thời gian đóng tuyến do sạt lở.

Thời gian thông xe một làn được triển khai từ ngày 10 đến 20-11. Trong thời gian này, cấm các loại xe khách và xe tải trên sáu trục lưu thông. Các phương tiện đủ điều kiện cũng chỉ được phép chạy trên tuyến trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 17 giờ hàng ngày.

Sau 10 ngày tổ chức giao thông tạm, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư dự án) sẽ phối hợp cơ quan chức năng đánh giá, khi đủ điều kiện sẽ thông xe hai làn.