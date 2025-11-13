Vụ “Quốc lộ 62 ở Tây Ninh nhiều đoạn tả tơi”: Xảy ra tai nạn chết người

Chiều 13-11, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đang điều tra làm rõ nguyên vụ tai nạn giao thông khiến một người chết trên Quốc lộ 62.

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, một người đàn ông điều khiển xe máy chở theo một phụ nữ lưu thông trên Quốc 62 từ hướng phường Kiến Tường đi Quốc lộ 1.

Vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong tại chỗ, người phụ nữ may mắn thoát nạn

Khi phương tiện đến đoạn thuộc địa bàn xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh thì xe máy này bị sụp ổ gà khiến 2 người đi xe máy ngã ra đường.

Cung lúc, xe container chạy cùng chiều từ phía sau trờ tới. Do khoảng cách quá gần nên tài xế không kịp thắng. Hậu quả, xe container chèn qua người khiến người cầm lái xe máy tử vong tại chỗ, người phụ nữ đi cùng may mắn thoát nạn.

Nhận tin báo, Đội CSGT số 3 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, phối hợp cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Ngày 3-11, cũng trên đoạn đường này đã xảy ra một vụ tai nạn do sụp ổ gà khiến 2 cô gái trẻ ngã trước xe container, may mắn thoát chết trong gang tấc.

Theo Đội CSGT số 3, tuyến Quốc lộ 62 hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều "ổ gà, ổ voi". Những ngày qua, thời tiết mưa nhiều càng khiến mặt đường trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Vì vậy, khi người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường này phải chú ý quan sát, tránh vượt ẩu dẫn đến tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã có tin phản ánh "Quốc lộ 62 ở Tây Ninh nhiều đoạn tả tơi". Theo đó, mặt đường thì hẹp, chỉ có 2 làn xe, nhiều đoạn không còn vạch sơn giữa để phân làn đường nên rất nguy hiểm cho người, phương tiện tham gia giao thông.

2 người phụ nữ may mắn thoát chết trong vụ tai nạn giao thông ngày 3-11

Nguy hiểm hơn, mặt đường hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, hằn lún vết bánh xe, "ổ gà, ổ voi" chi chít suốt cả tuyến đường, nhiều đoạn nhìn như một "chiếc áo rách" không còn chỗ để vá.

Trước thực trạng trên, Tây Ninh đã có nhiều văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam bố trí thêm vốn sửa chữa tạm thời để bảo đảm an toàn.

Nhiều đoạn tả tơi trên Quốc lộ 62 ở Tây Ninh

Mới đây, Khu Quản lý đường bộ IV thuộc Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) đã có quyết định đầu tư sửa chữa mặt đường Quốc lộ 62.

Việc sửa chữa này được giao cho Công ty Cổ phần xây dựng Công trình giao thông 674 thực hiện từ các đoạn Km18+350 - Km28+200 và Km45+500 - Km72+850. Thời gian thực hiện hoàn thành trong tháng 12-2025 với tổng kinh phí khoảng 10 tỉ đồng.