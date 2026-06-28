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Thời sự

Xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội trên cao tốc, ùn tắc kéo dài

Tuấn Minh

(NLĐO)- Đang lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Thanh Hóa, chiếc xe khách giường nằm biển số Tuyên Quang bất ngờ bốc cháy dữ dội

Khoảng 14 giờ 45 phút ngày 28-6, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra vụ cháy xe khách giường nằm khiến giao thông hướng Bắc - Nam ùn tắc cục bộ, kéo dài.

Xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội trên cao tốc qua Thanh Hóa - Ảnh 1.

Xe khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc qua Thanh Hóa. Ảnh: Van Phuc

Theo thông tin ban đầu, thời gian trên, xe khách BKS 23B-005.xx (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam theo hướng Hà Nội - Thanh Hóa.

Khi đến Km338+700, thuộc địa phận xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa thì ô tô khách bất ngờ gặp sự cố và bốc cháy dữ dội. 

Lúc này, trên ô tô đang chở nhiều hành khách khiến họ phải nhanh chóng rời khỏi xe.

Xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội trên cao tốc qua Thanh Hóa - Ảnh 2.
Xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội trên cao tốc qua Thanh Hóa - Ảnh 3.

Hình ảnh chiếc xe khách cháy trơ khung và cảnh tắc đường sau vụ cháy. Ảnh: Van Phuc

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ.

Khoảng 20 phút sau, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, chiếc ô tô giường nằm đã bị cháy trơ khung, hư hỏng nặng. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng đã khiến giao thông trên tuyến hướng Bắc - Nam bị ùn tắc kéo dài.

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