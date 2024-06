Xe khách giường nằm đón khách chớp nhoáng gần Bến xe An Sương

Thống kê của Thanh tra Sở GTVT TP HCM hồi tháng 4-2024 cho thấy thành phố có 87 điểm ô tô đón trả khách không đúng quy định, tăng 17 điểm so với tháng 10-2023…



Để chấn chỉnh sự lộn xộn của hoạt động vận tải và nâng cao ý thức người dân, mới đây, Chủ tịch UBND TP HCM đã ký văn bản chỉ đạo các đơn vị thực hiện quy định về kinh doanh vận tải bằng ô tô, tăng cường xử lý vi phạm.



Theo đó, Ban An toàn giao thông TP HCM được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi quy định về xử phạt vi phạm hành chính. Công an TP HCM có nhiệm vụ tiếp tục tổng kiểm soát xe khách, ô tô tải, xe container vận chuyển hàng hóa; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử nghiêm xe dù, bến cóc, xe chở quá số người quy định, vi phạm điều kiện kinh doanh...; siết chặt xử lý đối với xe khách chạy quá tốc độ, xe tải chở quá tải, dừng đỗ trái phép.



UBND TP Thủ Đức cùng các quận, huyện được giao chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý dứt điểm bãi trông giữ phương tiện, bãi đỗ xe tạm có tổ chức đón trả khách không đúng quy định. Từ đó, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh vận tải hành khách được ổn định, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và hành khách đi lại thuận lợi, an toàn.



Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu không để xảy ra đón trả khách sai quy định ở trạm xăng dầu, đặc biệt là dọc Quốc lộ 13, TP Thủ Đức. Khi phát hiện phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông, người dân có thể phản ánh qua đường dây nóng 1022.