Xe khách lật trên cao tốc, 5 người bị thương

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 2 giờ ngày 17-4, xe khách BKS 25F-002.xx chạy hướng Lào Cai - Nội Bài, khi đến km189+950 (thuộc địa phận xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai) thì bất ngờ bị lật ngang đường. Xe lật đã va chạm với xe bán tải mang BKS 24A-275.xx chạy hướng ngược lại khiến 5 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 5 người bị thương. Ảnh: MXH

Trước đó, khoảng 1 giờ 44 phút sáng 17-4, tại km190 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (thuộc xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai) cũng xảy ra vụ va chạm giữa xe BKS 25E-002.xx và xe khách BKS 29H-952.xx, đều di chuyển theo hướng Lào Cai - Nội Bài. Vụ việc không có người bị thương.

Thời điểm xảy ra các vụ tai nạn, khu vực trên có mưa, tầm nhìn hạn chế và mặt đường trơn trượt.

Đoạn đường xảy ra các vụ tai nạn là cao tốc chỉ có 2 làn xe chạy cho cả 2 chiều, không có dải phân cách cứng. Đây là khu vực đang được thi công mở rộng, nhà thầu rào chắn một phần dải khẩn cấp.

Nhận tin báo, lực lượng Đội vận hành số 1 của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam nhanh chóng có mặt, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông.

Hiện, nguyên nhân tai nạn đang được lực lượng chức năng làm rõ.