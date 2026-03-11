HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Quốc tế

Xe lao vào hàng rào an ninh gần Nhà Trắng, tài xế bị bắt giữ

Thu Hương

(NLĐO) - Đây là lần thứ hai, một phương tiện tộng vào cấu trúc an ninh quanh Nhà Trắng trong vài tháng qua.

Một chiếc xe đã tông vào rào chắn an ninh gần Nhà Trắng ngày 11-3, khiến lực lượng an ninh phong tỏa tạm thời nhiều tuyến đường để điều tra vụ việc.

Theo CBS News, vụ việc xảy ra trước 7 giờ (giờ địa phương) tại khu vực giao lộ giữa đại lộ Connecticut và phố H ở thủ đô Washington - Mỹ.

Các nhân viên Cơ quan Mật vụ Mỹ (USSS) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Xe lao vào hàng rào an ninh gần Nhà Trắng, tài xế bị bắt giữ - Ảnh 1.

Hiện trường chiếc xe tông qua rào chắn gần Nhà Trắng sáng 11-3. Ảnh: Fox5.

Tài xế đã bị các đặc vụ tạm giữ và đưa đi thẩm vấn. Danh tính người này hiện chưa được công bố.

Ông Anthony Guglielmi, người phát ngôn của USSS, tiết lộ các nhân viên cơ quan này đang kiểm tra một "phương tiện khả nghi".

"Các lối vào và một số tuyến phố tạm thời bị đóng khi các đội làm nhiệm vụ. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin sau khi nhận được cập nhật từ các sĩ quan vào cuối buổi sáng" - ông Anthony Guglielmi cho biết trong tuyên bố gửi tới CBS News.

Theo người phát ngôn của Sở Cảnh sát Washington (MPD), cơ quan này đang phối hợp với USSS trong cuộc điều tra ban đầu. Hiện chưa ghi nhận thương vong liên quan vụ va chạm.

Sau sự cố, các tuyến đường phía Bắc Nhà Trắng đã bị phong tỏa để kiểm soát hiện trường.

Tờ The Independent cho biết đây là lần thứ hai, một phương tiện tông vào cấu trúc an ninh quanh Nhà Trắng trong vài tháng qua. Trước đó, vào tháng 10-2025, một người đã bị bắt sau khi lái xe tông vào cổng an ninh của khu này.

Nổ súng vào lãnh sự quán Mỹ ở Toronto, Canada truy tìm 2 nghi phạm

(NLĐO) - Lực lượng chức năng Canada đã tăng cường an ninh tại các cơ quan ngoại giao của Mỹ và Israel ở Toronto, Ottawa và Montreal.

Xả súng ở Mỹ: Nghi phạm mặc áo có hình cờ Iran

(NLĐO) - Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) điều tra vụ xả súng rạng sáng 1-3 tại TP Austin theo hướng khủng bố, do có nhiều dấu hiệu cực đoan từ nghi phạm.

Xả súng kinh hoàng gây nhiều thương vong tại Mỹ

(NLĐO) - Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang phối hợp với Sở Cảnh sát Austin, bang Texas để làm rõ động cơ và bối cảnh dẫn đến vụ xả súng

