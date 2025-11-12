Lần đầu tiên TP HCM tổ chức triển lãm thực phẩm trên không gian ảo

Sáng 12-11, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam - Vietnam Foodexpo 2025 do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức. Sự kiện mở cửa miễn phí và kéo dài đến ngày 15-11.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cho biết Vietnam Foodexpo 2025 quy tụ hàng ngàn doanh nghiệp trong và ngoài nước, trưng bày sản phẩm nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến, đồ uống, máy móc và công nghệ chế biến. Sự kiện ghi nhận hơn 2.000 lượt đăng ký tham quan của nhà mua hàng từ hơn 50 quốc gia.

Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, phát biểu khai mạc

“Vietnam Foodexpo 2025 sẽ tiếp tục là cơ hội kết nối, hợp tác và chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thực phẩm Việt Nam" - Thứ trưởng Phan Thị Thắng nhấn mạnh.

Theo Ban tổ chức, Vietnam Foodexpo 2025 có quy mô lớn với trên 500 gian hàng của gần 400 doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế - đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Phần Lan, Ba Lan, Thụy Điển, Ấn Độ, Thái Lan, Brazil, Ý, Malaysia,...

Lãnh đạo Bộ Công Thương cùng các đại biểu tham quan gian hàng

Ghi nhận tại khu triển lãm, nhiều gian hàng trưng bày đa dạng đặc sản vùng miền và sản phẩm mới như xoài, dưa hấu, cà phê, trà, tiêu, xúc xích, bún, gạo, hải sản, sữa... thu hút đông đảo khách tham quan.

Điểm nhấn của triển lãm là việc Công ty CP Công nghệ Arobid giới thiệu phiên bản trực tuyến Vietnam Foodexpo 2025 trên nền tảng công nghệ Arobid TradeXpo, thuộc hệ sinh thái do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu và phát triển.

Video: Khách tham dự trải nghiệm Vietnam Foodexpo 2025 trên nền tảng số và hoạt động giao thương

Nền tảng mang đến không gian gian hàng 3D và trải nghiệm thực tế ảo VR360, giúp khách tham dự khám phá triển lãm dù không có mặt trực tiếp.

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Arobid, cho biết đây không chỉ là nền tảng triển lãm số, mà là giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi phương thức tiếp cận thị trường.

Với TradeXpo, doanh nghiệp có thể giảm chi phí từ 50% đến 80%, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu nhanh hơn và hiệu quả hơn.

"Nhờ khả năng tích hợp công nghệ đa chiều, nền tảng giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí marketing, truyền thông, đồng thời mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế một cách thông minh và bền vững hơn so với các phương thức xúc tiến thương mại truyền thống"- ông Trần Văn Chín nói.

Khách tham quan trải nghiệm phiên bản trực tuyến Vietnam Foodexpo 2025 trên nền tảng công nghệ Arobid TradeXpo

Ở gian hàng Dh Foods, ông Nguyễn Trung Dũng, nhà sáng lập và CEO, giới thiệu loạt sản phẩm mới như bún mực, bún matcha, bánh đa, mì Quảng, bánh phở, bún tảo xoắn, có giá bán trên dưới 20.000 đồng/gói, tùy loại.

"Hiện các sản phẩm này đã được chào hàng ở các siêu thị và chúng tôi cũng đang hướng tới xuất khẩu các thị trường khác trên thế giới. Dh Foods sẽ có những chính sách tốt cho riêng từng đối tác khi gặp gỡ tại triển lãm lần này" - ông Nguyễn Trung Dũng nói.

Khách tham dự tìm hiểu về sản phẩm mới của Dh Foods



Gian hàng Cholimex Food cũng thu hút khách với chương trình khuyến mãi: hóa đơn 40.000 đồng tặng gói sốt bò né trị giá 10.000 đồng, 60.000 đồng tặng chai tương ớt, 80.000 đồng tặng dầu hào hoặc tương ớt và từ 120.000 đồng tặng chai nước mắm Cholimex.

Một số gian hàng khác tặng quà check-in như túi xách, rong biển, phô mai, sốt... tạo không khí sôi động cho triển lãm.